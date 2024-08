El fútbol asturiano llega hasta la India: los tres jugadores y el entrenador del Kannur Warriors fichados de Asturias

Son cuatro. Cuatro asturianos en la India. Sus perfiles: Asier Gomes, 26 años, ovetense, canterano del Oviedo, capitán del Cova la pasada temporada. Eloy Ordóñez, 25 años, también ovetense y también formado en el Oviedo, procede del Caudal. Álvaro «Varo» Álvarez, 23 años, gijonés, jugó la 2023/24 en la Gimnástica de Torrelavega. Y Manolo Sánchez Murias, Gijón, 1976, futbolista del Sporting entre 1998 y 2000, técnico del equipo rojiblanco durante nueve partidos en la 2012/13, viene de dirigir al Avilés entre noviembre y mayo del curso pasado y ahora, menudo cambio, entrenará a Asier, Varo y Eloy en los Warriors de Kannur, en la otra punta del globo, a unos 10.500 kilómetros del Suárez Puerta.

Antes de profundizar en los Warriors, es preciso situar Kannur. Kannur, Cananor en castellano, es una de las ciudades más importantes del estado de Kerala. Kerala tiene treinta y tres veces la población de Asturias, es decir, allí viven treinta y tres millones de personas. Se trata del tercer estado más densamente poblado (888 habitantes por kilómetro cuadrado por los 94 del Principado) del país con más habitantes del mundo. Es por eso que no es de extrañar que Eloy alucine cuando sale a dar un paseo por sus calles. «Me choca mucho la cantidad de gente que hay por la calle. El tráfico es tremendo. Ves a cinco personas subidas en una moto, con niños y todo, y lo ven como algo normal».

Por la izquierda, Adrián Sardinero, Asier Gomes, Eloy Ordóñez, David Grande y Varo Álvarez, entrenando con el Kannur Warriors. / Kannur Warriors

Escenas bizarras a un lado, Kerala, situado en el suroeste del país y con salida al mar, es uno de los lugares más desarrollados de la India. Se trata del estado con menor tasa de pobreza y, por el contrario, con un mayor grado de alfabetización del país. Y, relevante en el caso que nos ocupa, está plagado de futboleros. «Aquí hay muchísima afición, más que en ningún otro lugar de la India», señala Sánchez Murias.

La devoción por el fútbol de Kerala explica la presencia allí de la diáspora asturiana, a los que acompañan el camerunés Lavsamba, exjugador del Langreo, y el granadino David Grande, delantero del Marino la primera mitad de la 2023/24 antes de marcharse al Compostela. El otro español del equipo es el madrileño Adrián Sardinero, que llegó a jugar once partidos en Primera División hace casi quince años. «En la India está la Superliga, que es una competición cerrada en la que participan los mejores equipos del país, y luego están las categorías regionales», explica Asier Gomes. Pero el Kannur Warriors no va a participar en la Superliga, en la que el equipo del estado es el Kerala Blasters. Tampoco en una de esas categorías regionales a las que alude Gomes. «Nosotros vamos a jugar en una liga nueva, recién creada, exclusiva de la región de Kerala. De momento somos seis equipos. Empezamos en septiembre y terminamos en torno a noviembre», explica el ovetense.

Pero, ¿cómo es el funcionamiento de un torneo tan corto y con tan pocos equipos? ¿Es posible generar los suficientes ingresos en tan solo tres meses? La competición, también cerrada, se ha marcado una hoja de ruta a seguir para darse a conocer y, de paso, garantizar su rendimiento económico. «Se están haciendo las cosas muy bien. Los partidos se emitirán por televisión, y la idea es hacer un tour por todas las ciudades del estado, no parar quietos, promocionarnos en cada sitio al que vayamos», desgrana Gomes, que desliza la posibilidad de que pueda desarrollarse incluso segunda vuelta más adelante e incluso se amplíe en un futuro el número de franquicias participantes. «Pagan bastante bien», apostilla Eloy.

Sánchez Murias, a la derecha, en un entrenamiento. / Kannur Warriors

Más allá de la vertiente económica, los motivos que han llevado a los cuatro asturianos a animarse con la aventura en la India son el deseo de conocer mundo («me gusta mucho viajar y los idiomas y tenía ganas de vivir una experiencia fuera de España», reconoce Asier), de abrirse camino en mercados por explorar («el fútbol está creciendo mucho en el sudeste asiático», advierte Sánchez Murias) o de forjarse un nombre fuera del ecosistema futbolístico español («es una buena oportunidad para hacer currículum», asume Eloy).

Eloy, Manolo, Asier y Varo viven en un hotel. Apenas llevan un par de semanas en la India. Tenerse los unos a los otros en un país tan alejado geográfica y culturalmente de España resulta fundamental. «Saber que iba a estar con compañeros asturianos me ayudó a decidirme a marchar», confiesa Eloy. ¿Y en lo futbolístico? La plantilla se divide en dos facciones: los cincos españoles y Lavsamba y el resto. ¿Hay mucha diferencia entre ambas? «Hay un poco de todo. Hay jugadores de nivel Segunda Federación por lo bajo o de Tercera, y otros mejores que vienen de la Superliga», dice Eloy. Sánchez Murias aporta su visión como técnico: «El fútbol no tiene el mismo nivel que en España, pero se nota que hay un crecimiento. A los jugadores indios les falta un poco de conocimiento de la táctica, pero son muy dóciles y receptivos e intentan asimilar rápido todo lo que les planteas, da gusto trabajar con ellos».

Más allá de la rutina de entrenamientos de la pretemporada, las primeras semanas en la India están resultando, en lo personal, satisfactorias para los asturianos. «Los indios son muy agradables y muy cercanos», apunta Asier. Incluso ya sienten el cariño de la afición de un equipo que aún no ha jugado un solo partido en toda su historia. «Nos admiran por ser futbolistas, es una locura», concluye un Eloy al que la propuesta del Kannur le llegó en plenas vacaciones en Canarias. Ya había alcanzado un acuerdo con el Praviano, pero aceptó sin darle demasiadas vueltas («me dijeron que Manolo me había pedido expresamente y lo vi muy claro»). Ahora que va conociendo lo que es la India, no se arrepiente de la decisión. Ni él ni el resto. Si no fuera por la añoranza de la familia («es lo más duro», dice Sánchez Murias, que ha dejado en Asturias a su mujer y sus dos hijas) y por el exceso de picante en la comida, todo sería casi perfecto. «Siempre tienes que decirles ¡sin picante! ¡sin picante!, pero no hacen ni caso y al arroz con pollo le echan medio bote igualmente», cierra Asier, entre divertido y resignado.