La sirena bautizada con agua de Gulpiyuri busca ayuda para ir al Mundial de apnea

Laia Sopeña nació en el concejo de Llanes en 1985, más concretamente en el pueblo de Naves. Y como si fuese obra del destino fue bautizada con agua de mar en la singular playa de Gulpiyuri. Su pasión por el ambiente marino nace en su infancia. Solo tiene que recordar los buenos ratos de buceo en el Cantábrico con su padre, gran aficionado a la pesca submarina. Para no quedarse aburrida en el barco con los pescados, Laia se tiraba al mar a bucear.

Aquellos tímidos escarceos son ahora mucho más que eso. Afincada en Tenerife desde hace años Laia Sopeña es ahora una apneísta de alto nivel. Es la vigente campeona de España en profundidad con monoaleta y está "entre las 6 mujeres que bajan a más profundidad en el ranking mundial", dice, tras haber logrado descender hasta los 90 metros (el récord nacional), algo que acaba de lograr en Martinica. Además fue subcampeona en la copa del mundo en 2022. También posee el récord nacional de buceo sin aletas.

Una de las inmersiones de Laia Sopeña con su monoaleta. / Wojciech Dopierala

En mente tiene, ahora, participar en el mundial de la especialidad que se celebra en unos meses y lograr este año descender hasta los 100 metros de profundidad en competición, "a los que ya estoy llegando en los entrenamientos", cuenta. Pero siendo madre soltera, profesora de yoga y apneísta, y sin grandes patrocinios detrás, necesita recurrir a las colaboraciones para hacer realidad su sueño de este año.

"En 2023, a pesar de haber alcanzado profundidades de 88 metros en peso constante y 102 metros en peso variable, no logré los recursos ni apoyos para participar en competiciones internacionales... Pasé la temporada dando cursos y enseñando apnea, por vocación, ya que puede ayudar a otras personas como me ayudó a mi. Pero cuesta mucho mantener la ilusión y crecer como deportista cuando no encuentras apoyo", explica Laia Sopeña, que tiene abierto un canal de colaboración, bajo el título de "Ayúdame a llegar al mundial".

Laia Sopeña, celebrando sus 90 metros de bajada en apnea. | Mathias Llano-White / Andrés Fernández Oviedo

Cuenta Laia Sopeña que aunque siempre ha estado unida al agua, su vínculo se estrechó más si cabe después de visitar el Mar Rojo en 2020. Para entonces ya hacía años que vivía fuera de Asturias. Durante esa visita a Egipto realizó la instrucción de buceo y decidió dejar su trabajo como nutricionista para dedicarse plenamente a la apnea. Afirma que desde que se mudó a Tenerife, un lugar con mar de agua clara, ha desarrollado una gran capacidad de apnea y combinándola con las técnicas de respiración que previamente había aprendido en la India fue cuando de verdad comenzó su progresión. "En éste deporte encontré una herramienta para gestionar la ansiedad y dar sentido a mi vida. Fueron mis alumnos quienes me motivaron a competir por primera vez".

Sopeña explica que su deporte consiste "en pausar la respiración de forma voluntaria debajo del agua", y que existen diferentes disciplinas de apnea, las exteriores que se practican en el mar y las de interior en piscina. La que ella está entrenando actualmente para participar en el campeonato del mundo es en apnea en profundidad con monoaleta y con peso variable, que consiste en descender buceando con un lastre, pudiendo desprenderse de él durante el ascenso. Laia es reconocida como deportista de alto rendimiento por la federación pero, tal como se ha dicho, carece de patrocinios y de apoyo económico estatal, de ahí que esté inmersa en esa búsqueda de fondos que le permitan seguir con su carrera, porque se siente "muy confiada" y capaz de lograr "mucho margen de mejora". De hecho hace solo unas semanas que mejoró su anterior record de España. La vida llevó a Laia Sopeña a residir en distintos lugares fuera de Asturias: Barcelona, Granada, Cartagena, incluso en la India. A Asturias siempre regresaba por el verano. Hasta que falleció su padre hace cuatro años. Desde entonces no ha vuelto, aunque admite que tiene la intención de hacer una visita pronto al lugar donde están sus raíces y su familia. Porque ella, confiesa, siempre dice muy orgullosa que es asturiana. Una sirena llanisca.

