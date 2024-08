"Madrid es una ciudad donde tienes de todo, pero como en Asturias no se vive en ningún sitio"

Jesús Antonio Uría Rodríguez (1990) nació en Madrid en 1990, aunque sus padres son naturales de Cangas del Narcea. Ya desde los 15 años comenzó a empaparse de la asturianía en la Casa de Asturias de Alcobendas, de la que hoy, 18 años después, se hace cargo como presidente. Apoya la importancia de los pueblos asturianos, y pide una renovación de las comunicaciones para ir recuperando a la gente. Unas cien familias forman parte de la Casa de Asturias de Alcobendas, que además de sus instalaciones cuenta con el grupo de baile Andolina y la banda de gaitas Respingo.

-¿Dónde pasó su infancia?

-Hasta que comencé a trabajar, pasaba todos los veranos allí en Asturias. Recuerdo Acio, que era el pueblo de mi madre, un pueblo muy rural con muchas vacas, etc. Recuerdo ayudar a los vecinos y jugar, pasar grandes momentos, vaya. También recuerdo las fiestas del Carmen.

-Habla de Acio, un pueblo situado en el concejo de Cangas del Narcea. ¿Notaba la diferencia con la capital?

-Sí, en aquel momento se notaba mucho. A día de hoy tenemos muchísima información y la gente ha avanzado muchísimo en los pueblos.

-¿A qué se dedica usted?

-Siempre me he dedicado a la informática, aunque empecé siendo mecánico. Pero los veranos eran horribles y se pasaba mucho calor, y en invierno se pasaba mucho frío. Con la informática pasas los días en una oficina y se estaba más a gusto (risas). Y aquí llevo desde el 2013.

-Como madrileño de nacimiento, ¿qué opinión le merece Asturias?

-Asturias es un sitio en el que se come maravillosamente bien. Aunque haya nacido aquí, toda mi vida he estado rodeado por la asturianía porque tantos mis padres como mis abuelos son de allí, y hemos ido muchas veces. Podría decir que me considero madrileño de adopción. Madrid es una ciudad muy chula donde tienes de todo, pero como en Asturias no se vive en ningún lado.

-Ha mencionado la asturianía. ¿Qué significado tiene para usted?

-La asturianía para mí es salir de casa, ver verde, estar en casa y tener un acento diferente al resto de la gente que te rodea. Notas una sensación distinta: ser asturiano es algo que se lleva con orgullo. Y eso es algo que parece que, a día de hoy, no se puede decir en otras autonomías.

La actuación del grupo folklórico Andolina / .

-¿Por qué cree que no puede estar uno orgulloso de su tierra?

-Los temas políticos han hecho que se enturbie mucho todo. Toda la cultura y el folclore en España tienen muchas similitudes, y por eso deberíamos sentirnos orgullosos: el asturiano de ser asturiano, el catalán de ser catalán y el madrileño de ser madrileño.

-En este sentido, ¿cree que la asturianía se está perdiendo?

-A día de hoy, creo que no, que es al revés, que se está reforzando, y lo creo de verdad. Estas noticias que salen de que Asturias se está quedando vacía y que la gente tiene que emigrar para poder vivir bien es una realidad. Nadie sale de Asturias porque no le guste ser asturiano. Es más, creo que la gente se siente más asturiana a día de hoy, veo a más gente tocando la gaita y llevando las raíces asturianas más allá. A día de hoy hay mucho más arraigo hacia esa cultura y a no perder el folclore que tenemos.

-¿Le gustaría vivir en Asturias?

-Sí, es algo que me he planteado muchas veces porque además mi mujer es asturiana. Es algo en lo que pienso porque suelo pasar grandes temporadas allí al tener a mis abuelos, y es que se vive muy bien. Pero como no consigamos gente para poder dar aire a los pueblos, lo tenemos complicado. Hace años, según me contaba mi padre, Cangas del Narcea tenía múltiples concesionarios de coches y demás, ¿por qué? Porque era uno de los lugares donde se hacía dinero, con el auge de la minería. Sin embargo, ibas por Oviedo y era complicado encontrar un concesionario. Así que no sé qué plan tendrá el Principado, pero algo hay que hacer.

-Señala el sector minero. ¿Debe el Principado poner el foco en otros sectores industriales y modernizarse?

-Es evidente. A día de hoy se está viendo que la despoblación en Asturias es un problema. El mismo presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Está claro que habría que hacer un modelo nuevo, pero no te sabría decir cuál o de qué manera. En el medio rural es muy importante establecer una red en condiciones, y me refiero a Internet. Se necesita llevar esta red a los lugares más remotos para poder activar un poco a la población de fuera. Si ya no es para vivir allí, por lo menos para subir los fines de semana. La gente, después de la pandemia, necesita naturaleza y aire fresco.

-Ahora es presidente de la Casa de Asturias de Alcobendas. ¿Cómo fue el camino?

-Puedo llevar en la Casa fácilmente 18 años ya. Empecé tocando la gaita con Neto, el anterior presidente, y poco a poco fui entrando en la Junta Directiva. Cuando él falleció, Manu y Justina se hicieron cargo, pero decidieron dejarlo. Entonces nos lo plantearon a los que estábamos allí y como no queríamos que la Casa se cerrase, la cogimos, con tan mala suerte que fue justo en el año de la pandemia.

-¿Y cómo valoraría estos cuatro años?

-Han sido años de esfuerzo por volver a la rutina, porque hasta que volvimos a reactivar la Casa después de la pandemia, nos costó mucho. La gente tenía miedo de acercarse, como era lógico. Fue un trabajo duro pero satisfactorio, y contamos con gente muy buena en la junta.

-Son varios los centros asturianos que pueden encontrarse en Madrid. ¿Nunca se han planteado unificarlos todos?

-Es complicado porque cada uno tiene su trayectoria, aunque es verdad que siempre colaboramos unos con otros y estamos en permanente comunicación. Nunca se ha planteado el hacer un centro único porque cada uno tiene ya su propia ubicación y la gente sabe a dónde tiene que ir.

-¿Cree entonces que los centros asturianos tienen futuro?

-Siempre y cuando tengamos la ayuda del Principado de Asturias, sí. A día de hoy se están poniendo en contacto con nosotros, pero si nos apoyan un poco más y nos dan algo de publicidad, creo que los centros asturianos podrán seguir sin problema.

-Pero se avecina un futuro en el que las nuevas generaciones buscan otras cosas, se informan de otra manera y quizás ahí los centros deban actualizarse, ¿no?

-Es cierto que a día de hoy nos encontramos con un problema con la gente joven, pero si hablamos de nuestra Casa de Asturias de Alcobendas, yo tengo 32 años y mi Junta Directiva es más joven, por lo que en este caso hemos conseguido darle un punto de juventud y tenemos ganas de seguir trayendo gente. Poco a poco vamos haciendo campaña para la asturianía.