"Los nuevos medicamentos que estamos desarrollando, basados en el ARN como la vacuna del covid, atacan el problema antes de que se forme"

Saúl Martínez Montero, gijonés de 39 años de edad, lleva 9 años trabajando en empresas biotecnológicas de Estados Unidos. Su campo es el desarrollo de nuevos medicamentos basados en el ARN, el material genético responsable de la síntesis de las proteínas. Ahora desarrolla su labor investigadora en la empresa Dyne Therapeutics de Boston, una compañía que ya tiene cerca de 200 empleados y en la que dirige el grupo de Química del RNA. Es inventor en varias patentes que protegen diferentes compuestos químicos que se encuentran en desarrollo clínico y preclínico.

-¿Podría resumir su trayectoria académica y científica?

-Estudié Química en la Universidad de Oviedo. Y, terminada la licenciatura, como me gustaba la investigación, me quedé en el departamento de Química Orgánica. Hice la tesis doctoral en el grupo de Vicente Gotor. Por entonces, el Ministerio de Educación te permitía hacer tres estancias en el extranjero mientras hacías la tesis. Hice la primera en Suecia, en la Universidad de Uppsala. La segunda fue en la Universidad de California, en San Diego. Y la tercera, en Montreal (Canadá), en la Universidad de McGill. Estuve entre tres y cuatro meses en cada sitio. Al finalizar la tesis, en 2012, volví a hacer el post-doctorado a McGill, donde estuve hasta enero del 2016. Durante mi tesis había empezado a trabajar en nucleósidos, las unidades monoméricas que forman el ADN y el ARN. Cuando me fui a McGill, me uní a un grupo que trabajaba ya no solo en los monómeros sino en la molécula completa y eso me gustó. Era un campo que tenía mucho potencial, que todavía estaba muy en pañales, digamos. Me gustó y decidí quedarme en esa área. Después de Canadá, en 2016, recibi una oferta de trabajo en San Francisco, en una gran farmacéutica, Johnson & Johnson. Después de 7 años en San Francisco, mi esposa y yo, que también es química y a la que conocí en Montreal, decidimos irnos a Boston. Ya teníamos un niño de seis meses, que se llama Leo. San Francisco es un buen sitio para vivir y tiene muchas oportunidades de trabajo, pero Boston es lo que llamamos un "hub" en el campo del ARN, un gran ecosistema para trabajar sobre el ARN, en lo que yo estoy especializado. Así que nos fuimos a Boston en diciembre de 2022. Y allí seguimos

-¿Y en qué está investigando ahora?

-Durante el tiempo que estuve en San Francisco, trabajaba principalmente en enfermedades del hígado; o en enfermedades cardiovasculares, que muchas de ellas se originan en el hígado. Con la terapia de ARN, dicho de manera sencilla, puedes destruir el ARN que va a dar lugar a la proteína que te está causando esa enfermedad. Puedes diseñar un ARN que va a ir dirigido al ARN que está causando tu enfermedad. Ahora estoy trabajando en otro tipo de enfermedades, causadas por mutaciones genéticas que causan ciertas distrofias musculares. Son enfermedades de las denominadas raras, pero que quizás no lo son tanto. Por ejemplo, la enfermedad de Duchenne. La empresa en la que trabajo está desarrollando medicamentos contra este tipo de distrofias musculares que, en muchos casos, lleva a los pacientes a una silla de ruedas y a otros a una muerte prematura.

- ¿Qué aporta el ARN como “herramienta” química?

-Es muy selectivo. Es decir, si conoces la secuencia de ARN que quieres destruir, tú puedes diseñar otra molécula de ARN que va a ser específica para eso y sin afectar a otras proteínas del cuerpo que están haciendo su función y que la hacen bien. Simplificando mucho, el ADN se transforma en nuestros cuerpos en ARN y luego al ARN se traduce en proteína. Si esa proteína está mutada, te va a causar una enfermedad. Los fármacos tradicionales actúan sobre la proteína una vez formada. Sin embargo, los fármacos de ARN actúan sobre el ARN que va a dar lugar a la formación de esa proteína. Es decir, atacan el problema antes de que se forme. Esa es una de las claves.

-El ARN fue también el sustento científico de la vacuna contra la Covid.

-La química es la misma que los medicamentos que estamos desarrollando, pero las vacunas son cadenas de ARN muy largas, mientras que los fármacos de ARN son más cortos.

-¿Cómo resumiría las principales líneas de investigación que hoy desarrolla la industria farmacéutica en Estados Unidos?

-En los últimos años, las terapias basadas en anticuerpos están tomando bastante importancia. Y luego también las terapias génicas, como las que estamos investigando en torno al ARN. Estos nuevos fármacos están compitiendo fuertemente con los medicamentos más tradicionales, los que llamamos de “moléculas pequeñas”, como puede ser la aspirina o el ibuprofeno o muchas otras que seguro nos han recetado alguna vez. Las farmacéuticas están mirando más hacia este tipo de macromoléculas. El ARN es un ejemplo de ello. Se puede usar como vacuna, pero también se puede usar si tienes deficiencia de una proteína: puedes sintetizar ARN que puede eventualmente dar lugar a esa proteína.

-El tópico dice, o decía, que los científicos españoles no estaban a la altura de los que hay en el extranjero. ¿Usted qué percibió?

-Yo no estaría de acuerdo en eso. Incluso, teniendo menos medios, la formación en España no está ni mucho menos por debajo. Es una pena, porque se invierte mucho dinero en educar a la gente en España. Pero luego las oportunidades aquí son limitadas. No son imposibles, pero sí son limitadas.

- Usted que trabaja en la vanguardia de la investigación farmacológica, ¿le preocupa un cierto retorno al pensamiento mágico, al terraplanismo, a la difusión de teorías conspiranoicas, del auge de los negacionistas de las vacunas?

-Creo que ese pensamiento hasta ahora es minoritario. No tengo los datos en la mano, pero creo que con las vacunas del covid se ha superado el 80% de vacunación. Pero también considero que los científicos tenemos que hacer una labor constante de divulgación. Por ejemplo, la química, para la mayoría de la gente, tiene una connotación negativa. Pero cuando te duele la cabeza y tomas un ibuprofeno estás tomando química. Y eso no se ve mal, obviamente.

- Al saltar a Estados Unidos, supongo que habrá descubierto un nuevo ecosistema científico más propicio a la investigación y a la innovación…

-Exacto, es muy distinto. En Estados Unidos hay mucha inversión pública en los grupos de investigación de las Universidades, reciben dinero del estado y a nivel federal, a través de las becas NIH (Instituto Nacional de la Salud, por sus siglas en inglés). Son ayudas que no son comparables a lo que te puede dar aquí el Ministerio. Y luego está la empresa. Hay grandes inversiones de capital riesgo. Aquí no hay empresas de capital riesgo que estén dispuestas a invertir a la escala que vemos en Estados Unidos. Otra gran diferencia es la colaboración entre la universidad y la empresa. Allí, muchas empresas empiezan desde ideas concebidas en la universidad.

-¿Se plantea volver a España?

-Durante los primeros años siempre pensaba en volver. Después de dos o tres años te das cuenta de que ya no es posible, tienes tu vida alli. En España tampoco podría desarrollarme profesionalmente de la misma manera que alli. Te das cuenta de todo lo que has invertido en tu carrera y quieres continuar en ello.

-¿Usted ya es ciudadanos estadounidense?

-Sí, desde esta pasada primavera. Y en noviembre podré votar por primera vez (en las elecciones presidenciales)

-¿Y cómo está viviendo ese ambiente preelectoral, con un regreso de Trump en el horizonte?

-Bueno, Estados como California y Massachusetts, donde vivía y donde ahora vivo, son Estados tradicionalmente demócratas, no hay esa conexión con el trumpismo como podría haber en otros Estados. Pero lo vivimos con preocupación. Aunque creo que van a estar muy justas, también creo que Trump no lo va a tener tan fácil como lo pensaba hace un tiempo. Ya veremos.