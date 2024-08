La gijonesa que investiga cómo crear 'mini-riñones' a partir de células madre

Amanda Bas-Cristóbal Menéndez (Róterdam). Nacida en Gijón en 1996, estudió Biología en la Universidad de Oviedo. Tras finalizar sus estudios se mudó a Róterdam, Países Bajos, donde obtuvo un máster en Medicina Molecular. Desarrolla su doctorado en el hospital Erasmus Medical Center. Su investigación se enfoca al uso de células madre para generar «mini-riñones» y estudiar enfermedades genéticas en pacientes pediátricos.

La bióloga gijonesa Amanda Bas-Cristóbal investiga en el hospital Erasmus Medical Center de Róterdam (Países Bajos) el uso de células madre para generar "mini-riñones" y estudiar enfermedades genéticas en pacientes pediátricos. Está especializándose en el mundo de las enfermedades denominadas CAKUT, siglas de "Congenital Anomalies of the Kidneys and Urinary Tract" y que al castellano podría traducirse como el grupo de anomalías congénitas del riñón y el tracto urinario.

El otro concepto básico a aclarar para entender su labor investigadora es el del mundo de los organoides. La ciencia ya permite desarrollar "in vitro" órganos humanos a raíz de células madre. En los últimos años, explica se ha logrado "dar marcha atrás en el reloj biológico" y hacer que esas células vuelvan a ser madre."A partir de ahí les damos factores para que se desarrollen como células del riñón", aclara la científica. Luego esas células se reproducen y se van desarrollando. Se ha logrado llegar a lo que la gijonesa llama "minirriñones", organoides que por tamaño son más propios de un feto que de una persona, pero ese logro ya permite "finalidades investigadoras tremendas". Así, se hace un grupo control con pacientes sanos y otra con pacientes enfermos y se comienza a monitorizar en qué momento ese organoide empieza a funcionar como no debe. "Ahora tenemos acceso como a una foto del riñón en un momento del desarrollo que de otra manera no podrías ver. Es ilusionante", defiende. Este método de investigación con organoides, además, es mucho menos invasivo para los bebés, que ya no tienen que someterse a pruebas complejas. "Uno de mis jefes hasta ha desarrollado un pañal especial y al niño no hay ni que sacarle sangre, basta una muestra de orina", ahonda.

Esta investigadora reclama que Asturias genere más puestos laborales para gente joven: "Hay mucho talento que se está yendo por falta de oportunidades. La fuga de cerebros que está sucediendo en España es catastrófica, y en Asturias esto es una realidad para miles de jóvenes como yo, que sabemos a ciencia cierta que nos vamos a tener que ir una vez terminemos nuestra formación. No hay forma de crecer si no sabemos utilizar el talento que ya tenemos. Pero claro, con un sueldo digno. Hay que invertir en I+D+I y poner Asturias en el mapa, no solo como destino turístico".

Amanda Bas-Cristóbal nació a mediados de los años 90 en "esa Asturias con mucha tela vaquera y serrín empapado en el suelo de las sidrerías. Tal vez sea un tema de edad, pero casi que lo recuerdo todo con un filtro sepia. Recuerdos, muchos. Montarme en aquel Golf rojo de mis padres y subir a la pequeña finca en Quintueles que tenía mi abuela, para luego irnos de ruta hasta la playa de la Ñora. También el caminar por el muro con mi madre, con el olor a salitre, y escuchar la brisa del mar en el ‘Elogio del Horizonte’. Y cómo no, la comida de casa, eso sigue poniéndome nostálgica".

Siente Bas-Cristóbal que Asturias "sí se está modernizando poco a poco, aunque tampoco quiero que se pierda su esencia y se convierta en una región despojada de esa individualidad que la hace única". Lo que más echa de menos son "esos vermús de fin de semana con mi familia o amigos, el tomar unas sidras en la plaza de la Tabacalera antes de comer la fabada de mi abuela (esa no puede faltar). Nada puede compararse con esos momentos".

De Asturias a Australia

Durante sus años estudiando la carrera de Biología en la Universidad de Oviedo tuvo la oportunidad "de hacer un intercambio en Australia. Allí pasé un año en Wollongong, ciudad que es, en muchos aspectos, parecida a mi Gijón natal. No obstante, la cultura, la forma de vida y sobre todo la educación eran diametralmente opuestas. Aun así, fue una experiencia muy valiosa, pues me hizo apreciar más lo que tenemos en casa. Allí la gente es amable, pero es difícil establecer amistades más allá de lo superficial. Además, las clases son como estadios de fútbol, con más de 500 personas en un aula, por tanto el trato personal está descartado. Desligarse del hogar es duro, pero es una parte básica de la formación; digamos que hay que aprender a sacarse las castañas del fuego. ¡Yo incluso terminé trabajando en un kebab para sacarme un dinerito!".

Siempre tuvo muy claro qué quería hacer con su vida: "Quería ser científica. A los 15 años ya estaba hablando de hacer un doctorado. Asimismo, sabía que me tendría que ir de Asturias si quería crecer profesionalmente. Incluso durante mis estudios hice dos intercambios (Australia y Praga) que reafirmaron esta certeza. Mi familia y amigos me apoyan, por supuesto, pero desde la distancia. Algo que me ha hecho crecer como persona es el aprender a no tener miedo al cambio, y encontrar mi propio camino, donde sea que me lleve. También aprendí a hacerme valer profesionalmente. Muchos jóvenes asturianos sentimos el fantasma de la precariedad respirándonos en la nuca. Siempre escuchamos que, mientras tengamos trabajo, deberíamos estar agradecidos. Esto nos lleva a aceptar cualquier tipo de condiciones que nos planteen. Estando fuera he aprendido que mi formación y capacidades tienen valor, y que un puesto laboral es –o debería ser– una relación simbiótica entre empleador y empleado. Aquí se aprecia a los trabajadores y se les impulsa a seguir creciendo profesionalmente, lo cual no es la norma en Asturias ni en España en general".

Cuando hablamos de Asturias, lo primero que le viene a la mente es positivo: "Calidad de vida. La gente siempre dice que como en Asturias no se vive en ningún sitio, y es verdad. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y yo definitivamente no me di cuenta de lo afortunada que era hasta que me fui. Los asturianos somos ‘disfrutones’, da igual que llueva o haga sol, a nosotros no nos quita nadie hacer planes, tanto entre semana como en fin de semana. En el norte de Europa la gente vive de casa al trabajo y del trabajo a casa".

Una de las cosas que más echa de menos es "ver a gente en la calle, poder caminar a casi cualquier sitio, tener un abanico de posibles planes en cualquier mes del año. Siempre digo que cuando nos descubran los norteeuropeos, Asturias se va a convertir en el próximo gran destino turístico. Habría que impulsar más el turismo internacional, sería beneficioso para la región, pero ojo, sin convertirnos en un Magaluf. De hecho, ya he mandado a muchos holandeses a visitar Asturias, y han vuelto enamorados, como era de esperar".

Se pueden aprender valiosas lecciones de otros países. Por ejemplo, "invertir en los profesionales jóvenes y atraer empresas tecnológicas es básico para tener un futuro. En Países Bajos la gente termina sus estudios e inmediatamente son contratados por empresas o entidades nacionales. Aquí no hay nadie con estudios en el paro. Además, se dan muchas ayudas para permitir a la gente seguir formándose, incluso después de haber empezado a trabajar. Asturias debe utilizar los recursos que tiene a su disposición para su ventaja, no regalarlos a precio de saldo, que es lo que ocurre actualmente. Está bien querer quedarse en la tierrina, pero el salario y las condiciones deben ser, al menos, competitivos. De otra forma es imposible mejorar la situación actual".