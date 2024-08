La historia de Asturias a través de tres Manuel Llaneza: el del SOMA, el que emigró y el que retornó

La historia de Asturias se bifurcó justo en aquel punto. Entre aquellas dos casas que había, frente por frente, en el pueblo de Veneros (Lada, Langreo). En una de las viviendas nació Manuel Llaneza. En la otra también nació Manuel Llaneza. Los dos se llamaban igual y eran primos carnales. El uno acabó convirtiéndose en el fundador del Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias (SOMA), primer sumo pontífice de la Asturias minera. El otro Manuel Llaneza marchó a Buenos Aires en el anonimato: fue uno más de los 300.000 que hicieron las Américas entre finales del XIX y primeros del XX, parte de una rama del árbol genealógico asturiano que llegó hasta otro lado del mar.

En las líneas que siguen habla otro Manuel Llaneza, nieto de aquel Manuel Llaneza emigrante de Veneros y hoy presidente de la asociación Langreanos por el Mundo, que cuenta con 760 socios repartidos en cuatro continentes. Manuel Llaneza Jove, de 58 años, nació en Chile, donde desarrolló una exitosa carrera como abogado. Recientemente se vino a vivir a Asturias. La historia familiar, al menos la de esa rama transoceánica de los Llaneza, cierra hoy un círculo. Así habla de los suyos que se fueron y también de sí mismo, un "emigrante sin maleta" que regresó sin haberse ido nunca:

1.El Llaneza emigrante

“Sí, mi abuelo y el fundador del SOMA eran primos. Pero de ahí en adelante también es curiosa la historia. Porque Manuel Llaneza, el del SOMA, se casó como una señora de apellido Jove (Ventura Jove). Los hijos de Manuel Llaneza (Antonio, Arístides y Manuel) se apellidaban Llaneza Jove. Y yo también me apellido a Llaneza Jove. Pero mi madre, Aleida, no tiene nada que ver con la mujer de Llaneza el del SOMA”.

“Mi abuelo, el otro Manuel Llaneza, se tuvo que ir de España en el año 34 (el de la Revolución de Octubre). También por motivos políticos. Mi abuelo era minero. Y mi abuela, mi papá y mi tío, que en paz descansen los tres, se tuvieron que quedar en Asturias porque no había dinero para que embarcaran todos. Mi abuelo se fue a Buenos Aires. Empezó a trabajar y le empezó a ir bien. Empezó a mandar dinero para que su familia comprara los billetes para irse con él a Buenos Aires. Se iban a embarcar el 18 de julio de 1936 en Vigo. Y la cuestión es que el barco zarpó, ese barco salió. Pero mi abuela se asustó mucho y no se atrevió a subirse. Imagínate el camino de Langreo a Vigo, con todo lo que pasó ese día”.

2.El viaje de Elpidio

“Entonces, terminada la Guerra Civil y terminada ya casi la Segunda Guerra Mundial, el único que pudo viajar en ese momento fue mi papá, Elpidio. Había nacido en 1944 y se fue con 17 años a Buenos Aires. Se iba encontrar, dices años después, con su padre. Pero cuando llegó el abuelo había muerto. Afortunadamente, en Buenos Aires estaba un hermano de mi abuelo, un tío de mi padre, que tenía dos hijos. Lo acogieron. Mi padre terminó el colegio en Buenos Aires y empezó a trabajar”.

“Mi padre tenía un tío materno en Chile. Se llamaba Manuel Jove. Otra casualidad en el apellido porque tampoco tenía nada que ver con quien luego fue mi madre. Y, bueno, mi padre dijo: lo voy a visitar. Mi padre se quedó en lo que allá llaman una pensión. La dueña era una asturiana. Entonces, ella le dice: ‘¿Tú a qué vienes?’ Y mi padre: ‘Yo vengo de vacaciones a ver a mi tío’. Y ella le dice: ‘¿Vas a ser tan vago que vas a estar 15 días sin trabajar?’ Y lo que encuentro más alucinante no es la pregunta, es la respuesta. Mi padre dice: ‘Bueno, si me consigue trabajo, yo trabajo’. La señora le consiguió trabajo y se quedó en Santiago de Chile para siempre. Sería el año 50”.

3.Amor por carta, matrimonio por poderes

“La patrona de la pensión le consiguió trabajo en una ferretería, que es el negocio típico de los asturianos en Chile. Luego mi papá empezó a trabajar con ese tío suyo, Manuel Jove, que tenía una botillería, un negocio de venta de licores. Y trabajó tanto mi papá que le compró el negocio”.

“Entremedias se lleva a mi abuela y a mi tío para Chile. Y luego mi padre viene en el año 1954 a Asturias a visitar a la familia. En el pueblo de al lado de Veneros, en Cuturrasu, hay fiestas. Allí conoce a mi madre. Y se enamoraron. Pero lo más increíble de todo es que estuvieron 3 años de novios por carta. Por teléfono no podía ser, era carísimo. Tres años de novios por carta y finalmente se casan por poderes. Mi madre acá en Asturias y mi padre en Santiago del Chile. Era la manera de que mi madre pudiera salir. Mi abuelo no la hubiera dejado. Mi madre ya estaba trabajando en esa época. Estudió enfermería en la Universidad de Valladolid y ya estaba de enfermera en el Sanatorio Adaro de Sama”.

“La cuestión es que se enamoró del americano, como le decía a mi padre, y se fue a Chile. Se casaron en septiembre y mi madre llegó en diciembre a Chile. Al poco, ya en 1960, ocurre el terremoto más grande que ha habido en el mundo (9,5 en la escala Richter, también conocido como “El metaterremoto de Valdivia”). Mi madre dice que, entonces, lo único que quería era volverse a Asturias”.

4.El otro gaitero

“Pero bueno, ahí se quedaron los dos. Trabajando y trabajando. Su vida fue trabajar en este negocio de licores que mi padre le compró al tío. Después puso una fábrica de licores. Y la llamó ‘El Gaitero’, porque la marca no estaba registrada en Chile. Lo puso por añoranza, no por negocio. Desde 1965 que existe la fábrica. Ahora la lleva mi hermana. Produce más de 100 productos diferentes. Habrá unos 25 empleados. Está todo industrializado con dos líneas de producción”.

5.La asturianía

“Así fue como se hizo la familia. Otro lado de mi vida es el tema de la asturianía. En mi casa siempre se vivió Asturias. A la hora de comer era hablar de Asturias. Del pueblo, de la caleya, de los vecinos. Y añoranza. Más que nada, añoranza. Hay un dicho que para mí nunca tuvo sentido: uno es de donde pace, no de donde nace.Yo encontré una frase de Rilke que tiene más sentido para mí: 'la verdadera patria de una persona es la familia'. Creo que eso le pasa a todos los hijos y descendientes de asturianos emigrantes. Digo que nosotros somos emigrantes sin maletas. Nosotros no elegimos emigrar. No nos preguntaron, no nos obligaron, pero nacimos emigrantes. Me acuerdo de las vacaciones del año 91. Y llegué al pueblo y cuando te hablan de las raíces tú piensas que es algo etéreo. Pero yo llegué al pueblo, a Cuturrasu, y sentí que hacía click con mis raíces. Yo sentí que era ahí. Que nadie me tenía que explicar nada. Porque yo lo sabía. Era algo inmanente”.

“Entonces, ¿por qué trabajé yo en la migración mucho desde el año 94? Porque yo quería que las personas sintieran eso también. Cuando eres un emigrante sin maleta, alguien que nace en otro país tienes una mezcla de culturas. ¿Y hacia dónde me inclino? No tienes que hacer la elección. Puedes convivir perfectamente con las dos identidades. Pero tienes que saber tu historia. Tienes que saber qué es lo que hay detrás”.

“Mi padre estuvo más bien dedicado a las organizaciones de comercio. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Confederación de Comerciantes Detallistas de Chile, fundó asociaciones…. También fue presidente del Club de Leones. Esa labor social la enfocó hacia el tema del comercio. Mi dedicación la asturianía viene de lo que vi en casa. Fui presidente de la colectividad asturiana de Chile, después estuve trabajando en la Asociación de Instituciones Españolas de Chile, fui presidente de una Fundación Hispanoamericana de Solidaridad...”

“Estudié derecho. Dediqué casi toda mi carrera a lo que en Chile se llama derecho inmobiliario. En Chile, para comprar una vivienda tienes que hacer un estudio de los antecedentes legales, ya sea para la persona que va a comprar o para el banco. Hay un sistema registral diferente de bienes inmuebles. Trabajé mucho en los bancos, a cargo de la jefatura legal hipotecaria que se llama, en el otorgamiento de los proyectos hipotecarios. Trabajé en dos de los más grandes de Chile: el Banco del Estado y el Banco de Chile, que es una entidad privada. No es el equivalente al Banco de España, su equivalente en Chile se llama Banco Central”.

6.Los tres Chiles

Pero ahora vivo en Asturias. ¿Por qué? Por un desencanto con el país. Tuve una carrera muy exitosa, aunque esté mal que yo lo diga. Fui abogado a jefe hipotecario del banco que más créditos hipotecarios de en el país y mi último trabajo fue abogado a jefe en la notaría más grande de Chile. Pero me harté. Hay algo que siempre para mí era difícil. Puede sonar a crítica a Chile y lo menos quiero es criticar a Chile y a los chilenos. Como decía mi padre, siempre hay que ser agradecido. Pero para mí era muy difícil vivir en un país donde se privilegia al pillo. Se privilegia al que hace una pillería para poder obtener una ventaja, al que se aprovecha de otro para obtener ventaja. Es muy difícil vivir en un país donde la palabra no se cumple si no está escrita y firmada ante un notario. Ese tipo de cosas para mí eran muy difíciles. No está en mi concepción de la vida el querer aprovecharme de los demás o el querer tomar ventaja”.

“Mire, tengo una teoría. Permítame que le haga esta reflexión. Hay tres Chiles. Un Chile que funciona, un Chile que funciona a medias y un Chile que no funciona. Soy era un privilegiado, era parte del Chile que funciona. Pero hay un Chile que funciona a medias, que es el de la clase media, que está en una situación completamente aleatoria. Puedes tener la suerte que te atiendan en un consultorio médico público o no. Si estás en el Chile que funciona tienes que estar en la salud privada. No puedes ir a la salud pública porque te mueres. Y en el Chile que funciona a medias si tienes la suerte de poder pasarte a la privada, ahí Dios se te aparece”.

“Y luego está el Chile que no funciona. La gente se muere esperando en los hospitales públicos que los atiendan porque no hay camas, no hay doctores, no hay nada. Es un país con grandes contrastes. Todo esto yo lo decía una semana antes de que hubiera el estallido social, el de octubre del 2019. Yo decía: en algún minuto esto va a estallar. Y estalló. Entonces yo nunca me pude acostumbrar a eso. El estallido fue la consecuencia de todo esto. De un exacerbado capitalismo”

7.Vivir en la Asturias que funciona

“Yo quería vivir otra cosa. Yo quería vivir en Asturias. Yo quería esta vida, digamos. Saber que las cosas funcionan. Yo siempre les digo a los asturianos: es que ustedes no saben lo que tienen. Por favor, hay que defender la sanidad pública. El HUCA es el equivalente al mejor hospital privado de Santiago de Chile en calidad. Es excelente. El HUCA es excelente. Ustedes no saben lo que es tener que recurrir a la sanidad privada, yo sí lo sé. Yo sí sé que supone que no tengas previsión, que tu pensión no esté asegurada. Defiendan la sanidad pública. Defiendan la seguridad social. Porque no saben lo que es. No saben lo que es vivir sin eso. Mira, yo siempre dije: en España, con la salud asegurada, la educación asegurada y la jubilación asegurada vives de otra manera, mucho más tranquilo. Y ya para terminar, la seguridad en las calles. Acá es una maravilla. Aquí puedes caminar a las 3 de la mañana por la calle y no te va a pasar nada”.

8.Aprender de la Asturias que emprendió en América

“No puede ser que la aspiración de un joven asturiano de hoy sea hacer oposiciones y ganar un puesto público. La aspiración tiene que ser otra. Y para eso, fuera, en América, hay muchos ejemplos de emprendimiento protagonizados por asturianos. No es idea mía. Lo hizo Irlanda. En los años 80 fue a buscar a los descendientes de irlandeses en Estados Unidos para que invirtieran en Irlanda. Digo que es algo que debería hacer Asturias, que debería ser el Gobierno".

"En relación a esto hay una cosa que dije en una entrevista en este diario y por la que casi me matan. Los centros asturianos no sólo son gaita que tambor. Es triste que, de repente, vaya a América una delegación de empresarios asturianos y no te enteres. La gente de esos centros asturianos es la que tiene los contactos y el talento local. Los asturianos que van que van allí a emprender deben aprovechar las redes locales y los asturianos son los que las tienen. Juan Cueto Sierra, que en paz descanse, (nacido en Colunga, fallecido en enero de este año, fundador de LaTAM Airlines, la mayor aerolínea de América Latina) recibía a todo el asturiano que iba a hablar con él. !Y era dueño de la línea aérea más importante de América en este momento!".