Paquita Suárez Coalla, la candamina que dará las primeras clases de asturiano en Nueva York

La llingua asturiana se enseñará en Nueva York. Y la encargada de dirigir el curspo será la profesora, escritora, traductora y crítica literaria Paquita Suárez Coalla (Grullos, Candamo, 1965). Suárez Coalla es doctora en Filología Española por la Universidad de Oviedo, reside en desde 1994 en Nueva York, allí trabaja como profesora de español y literatura en el Departamento de Lenguas Modernas del Borough of Manhattan Community College, perteneciente a The City University of New York (CUNY).

El curso de asturiano forma parte por vez primera de la programación del Instituto Cervantes de Nueva York y lleva por título “Introduction to Asturian Language and Culture”. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y el Instituto Cervantes. Este último ha atendido a la petición trasladada por el Principado, que solicitó que el asturiano se impartiese en los centros internacionales. De esta forma, la formación comenzará en el distrito de Manhattan.

El curso de llingua y cultura asturiana forma parte de un programa distribuido en seis sesiones lectivas presenciales que se impartirán los viernes, entre el 25 de octubre y el 6 de diciembre. El curso permitirá al alumnado familiarizarse con el asturiano, acercarse a su historia y conocer algunas de las particularidades de la cultura asturiana. A través de la literatura, música y audiovisuales los participantes conocerán con los principios básicos de la estructura sintáctica, léxica y fonética de la lengua. Además, al final del curso, serán capaces de leer textos breves en asturiano y participar en conversaciones básicas. Por 425 dólares, se puede acceder a una de las 12 plazas tiene que tiene este curso.

El curso de llingua se impartirá en un centro del Instituto Cervantes que, además, está dirigido desde 2019 por Richard Bueno Hudson, doctor en Filología por la Universidad de Salamanca y licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo. Bueno Hudson es sobrino del filósofo Gustavo Bueno e hijo del neurocirujano Fernando Bueno.