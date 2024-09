Los asturianos que vendían camisas a John Wayne: El Encanto de La Habana

A finales de 1888, dos hermanos de Villaviciosa, José y Bernardo Solís, formados durante años en el comercio habanero, abrían en Guanabacoa, un municipio de La Habana, un pequeño establecimiento dedicado a la venta productos textiles que llamaron El Encanto. Pronto contratarían como dependiente al gijonés Aquilino Entrialgo. Como todos los emprendedores, seguro que tenían muchas expectativas puestas en su negocio, pero, por muy optimistas que fuesen, es imposible que por su imaginación pasase que su modesta tienda se convertiría con el paso del tiempo en los grandes almacenes más famosos de Iberoamérica, donde se formarían los asturianos que revolucionarían la distribución comercial en España.

En 1900, ante la buena marcha del negocio, José y Bernardo Solís, decidieron trasladarse a un local de mayor tamaño en el centro de La Habana, concretamente en la esquina de las calles San Rafael y Galiano, una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Además, se asociaron con su empleado Aquilino Entrialgo, creando la sociedad Solís, Entrialgo y compañía. Estos cambios supondrían el primer paso para la transformación de El Encanto en unos grandes almacenes, modelo comercial surgido en Francia -se considera que el primer establecimiento que responde a esta tipología es el parisino Bon Marche- a mediados del siglo XIX.

Es precisamente en esos años de expansión, concretamente en 1901, cuando César Rodríguez, un joven asturiano nacido en Llantrales (Grado) en 1892, es contratado como dependiente. Si bien, todavía no tenía 20 años, ya gozaba de una amplia experiencia profesional en el comercio de La Habana, ciudad a la que había llegado en 1896. En El Encanto, César Rodríguez protagonizaría un ascenso meteórico y en 1906, con 24 años, era nombrado gerente. Su posición le permitió emplear a familiares y conocidos, entre ellos a su primo Pepín Fernández y a su sobrino Ramón Areces. El primero se incorporaría a la empresa en 1910. Su primera ocupación sería la de cañonero, término con el que se conocía al chico para todo, ya que debía salir como una bala de cañón cuando fuese requerido, y que supuso el primer trabajo para muchos asturianos en Cuba. Pepín, como su primo, enseguida demostró sus actitudes y progresó rápidamente en El Encanto, pasando por diferentes departamentos, como contabilidad y publicidad, convirtiéndose en uno de sus altos directivos e introduciendo numerosas medidas como el establecimiento de los precios fijos, que acababa con el regateo característico del comercio habanero; la utilización de una publicidad agresiva y directa; la implantación de las rebajas; o la instauración del día de la madre. Esta última novedad, que años después trasladaría a España, tiene su origen en la tradición cubana de colocarse un clavel en la solapa el 8 de diciembre en honor a la madre. Pepín Fernández, a través de una hábil campaña publicitaria, consiguió que esta costumbre se convirtiese en la de hacer un regalo a la madre. Finalmente, hay que resaltar la puesta en marcha del Salón Verde, un espacio cultural, a imitación del que disponían los londinenses Almacenes Harrods, en el que se organizaron exposiciones, se celebraron conciertos o se impartieron conferencias.

El último en incorporarse a El Encanto sería Ramon Areces, el más joven de los tres, que en 1920 desembarcaba en La Habana con 15 años. Al igual que Pepín, empezaría como cañonero, pero no llegaría a ocupar un puesto directivo como sus parientes, entre otras razones porque en 1929 César abandonaba la empresa, por cierto convertido en un hombre inmensamente rico, y poco después Pepín y Ramón seguirían sus pasos. César se quedaría en Cuba iniciando su propia aventura empresarial con los almacenes Ultra, además de realizar importantes inversiones inmobiliarias, y no volvería a España hasta 1961. Por su parte, Pepín Fernández y Ramón Areces decidieron regresar, e instalados en Madrid, fundarían, Galerías Preciados y el Corte Inglés, respectivamente, iniciando una competencia que modernizaría el sector comercial español.

Tras la marcha de César, Pepín y Ramón, El Encanto siguió creciendo y se puede decir que llegó a adquirir un carácter casi legendario. En la década de los cincuenta, la sede principal de La Habana contaba con cinco plantas y más de 65 departamentos, había abierto sucursales en otras localidades y tenía oficinas de compras en Londres, Nueva York o París. Además, disponía de una división industrial destinada al abastecimiento de prendas textiles y, en total, en El Encanto trabajaban unas 1.800 personas. El establecimiento habanero se consideraba un templo de la elegancia, donde se cuidaba hasta el más mínimo detalle y en el que la clientela, atendida por unos dependientes caracterizados por su trato exquisito y su aspecto impecable, tenía a su disposición los más variados artículos de lujo importados de Europa. Entre sus clientes se encontraban estrellas de Hollywood de la talla de Tyrone Power, John Wayne o Ray Milland que buscaban productos exclusivos que solo se podían adquirir allí, como los de Christian Dior, se cuenta incluso que John Wayne se hacía camisas a medida. En esa época, los viajeros que llegaban a La Habana, especialmente si eran españoles, quedaban deslumbrados ante sus escaparates, por aquel entonces se decía que no se había visto bien La Habana si no se había visitado El Encanto. Pero, en 1959, todo cambió, la llegada de Fidel Castro supuso su nacionalización y cierre en 1960, utilizándose como almacén de suministros. Su historia concluyó de forma trágica el 13 de abril de 1961, cuando un incendio, cuyas circunstancias no están del todo claras, destruyó uno de los símbolos de La Habana. Pero, para entonces, su influencia había cruzado el Atlántico y se dejaba sentir en los cambios que, liderados por Pepín Fernández y Ramón Areces, estaba experimentando la actividad comercial española. Y para muestra, un botón, en la década de los veinte uno de sus slogans publicitarios era "Ya es primavera en El Encanto" ¿les suena?