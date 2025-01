Once emigrantes para la historia tabaquera: los Menéndez García llevaron los "Montecristo" a lo más alto

Celesto Menéndez, ingeniero de Montes jubilado, exfuncionario de la Consejería de Agricultura del Principado, nacido en Oviedo en 1948, lleva el mismo nombre que su padre, miembro de una familia de emigrantes candaminos que se dedicaron a la industria tabaquera en Cuba y dieron fama internacional a marcas de puros habanos como Montecristo. En esta serie recupera la historia de esos familiares y otros destacados empresarios que emigraron de San Román, alcanzaron puestos preeminentes en la sociedad americana y española y dejaron sus huella en su pueblo natal a través de numerosas obras sociales y culturales.

Son muchos los errores sobre los personajes de los que se trata aquí en páginas, web, libros y revistas, quizás sea imposible corregirlos, pero quisiera dejar a lo largo de estas páginas mi testimonio. Alguno ya está indicado, en el resto de los citados los más frecuentes se refieren a las repetidas confusiones que se hacen entre los hermanos García López y los hermanos Menéndez García: Félix, Francisco y Ramón García López, son tíos de Benjamín, José, Félix, Alonso, Pancho y Celesto Menéndez García. Son hijos de Cándida García López, y de ellos trataré a continuación.

En líneas generales, estos Menéndez provenían de Miranda de Avilés, (donde estaban emparentados con el hoy denostado indiano José Menéndez, conocido por “El Rey de la Patagonia”), de estirpe de caldereros de venta trashumante, como eran casi todos los naturales de este pueblo de Avilés. Afincados en la parte alta del concejo de Candamo, sucesivas generaciones los llevaron a San Román.

La rama de los García provenía de la cercana Pronga, en el concejo de Pravia, desde donde se trasladaron a San Román y contrajeron matrimonio Alonso y Pepina, y aquí dieron a luz a Félix, Francisco y Ramón García López, de los que traté anteriormente, y varias hijas, entre las que se encontraba Cándida, madre de los Menéndez García.

Cándida García López (1854-1944) se casa con Francisco Menéndez Suárez (1844-1933) y viven en el barrio de El Carbaeu y tienen una larga descendencia: Josefa (1883-1942), Benjamín (1884-1966), María (1887-1970), José (1889-1964), Félix (1891-1957), Ramón (1893-1910), Pancho, Francisco, (1897-1953), Alonso (1895-1965) y Celesto, Celestino (1902-1974), nacidos en el barrio de El Carbaeu, menos el último, nacido en el barrio de El Campo.

El éxito de los hermanos de Cándida en la emigración está claro que cundió en la familia: todos los hombres de la misma viajarán muy jóvenes a América en busca de mejor fortuna y, respondiendo a un modelo típico en la emigración asturiana, son varones, solteros e instruidos. Las mujeres de los Menéndez García, Josefa y María, como antes había ocurrido con los García López y era una norma general, se quedarán en Asturias.

Todos los hombres a La Habana

La marcha del hogar en San Román la inició el mayor de los hermanos, Benjamín, a los catorce años yendo al servicio de su tío Ramón García López, en Madrid, tras haber observado éste las buenas cualidades del muchacho en una visita a San Román. Allí comenzó a negociar en la venta de carbón, trigo y cebada, lo mismo que hizo su hermano José. Félix fue el primero en llegar a La Habana, con 16 años, al que se unió José y a los que encuentra Benjamín más tarde en Cuba.

Pero, poco a poco se van desplazando todos los hermanos a La Habana, asunto en el que tuvieron mucho que ver tanto el ejemplo como los consejos y orientaciones de sus tíos Francisco, en Nueva York, y Ramón, en Madrid.

Esta es una cuestión clara: los hermanos García López no actuaron como patronos de sus sobrinos, pero sí les indicaron dónde estaba el porvenir, ya que Francisco García viajaba continuamente a La Habana a negociar con los tabaqueros de la isla y conocía el mundo financiero del tabaco.

Los hermanos Menéndez García / .

En 1929 Benjamín, Félix, Alonso y Pancho pasaron a controlar y presidir la firma de seguros “Compañía Nacional de Seguros La Mercantil S.A.”, una firma de fianzas y seguros contra accidentes de trabajo, incendios, riesgos y accidentes.

En 1930 Benjamín presidió y junto con sus hermanos constituían la participación mayoritaria de la fábrica de aceite, la primera del país, “Aceites Vegetales S.A.”, una refinadora de aceite de maní, marca “El Cocinero”, y de torta de harina para pienso y jaboncillo; esta fábrica tenía 200 obreros. Extendiendo también su actividad a la fábrica de perfumería, representante y distribuidor de la brillantina, polvo facial, jabón de tocador de diferentes marcas, así como a representaciones de distintas marcas como de la sidra “La Zagala”, de la “Agencia de Conservas Asturianas”, de los “Aceites Autrán” y la sardina “Coca”. También extendieron sus actividades, en distintas participaciones a otras materias como “La Reguladora S.A.”, que veremos más adelante, o al “Banco Asturiano”, banco comercial nacional.

La compra de Montecristo y H.Uppmann

Pero, desde luego su fama les vino de su actividad tabacalera.

Quisiera aquí llamar la atención sobre diferentes publicaciones, que no sé si debido a una simplificación de la historia, mencionando únicamente a uno de los hermanos Menéndez y, a veces, a Pepe García, cuando esta sociedad concierne más exactamente a dos familias: por un lado Benjamín, José, Félix, Alonso, Pancho y Celesto y, por otra a José (Pepe), Hermenegildo y Omar García González, si bien éstos con una parte menor pero importante en el negocio. Además, los Menéndez, con el transcurso de tiempo fue disminuyendo el número de hermanos que tenía presencia en la actividad empresarial: las muertes de Pancho y Félix; las otras actividades de José y la marcha a España de Celesto, hicieron que cobraran mayor relieve Benjamín y Alonso y creciera aún más su figura en el mundo del tabaco, continuando también su actividad los García.

Como anécdota de la confusión, se daba el caso de que pocas personas se percataban de que, en las cajas de puros, en la solapa interior de presentación, no ponía “Menéndez García” sino “Menéndez Y García”. En 1935, los Menéndez, con Pepe García, José García González, le compraron a Segundo López “Particulares S.A.”, una fábrica de tabacos con las marcas “Particulares”, “Byron” y “Montecristo”, esta última inscrita en agosto de 1935. Con posterioridad, en 1939, la “Menéndez, García y Compañía” le compró la “Fábrica de Tabacos H. Upmann” a la familia Solaún, cuya marca había sido fundada en marzo de 1844 por la familia alemana H. Upmann que, al quebrar en mayo de 1922, la familia se vio obligada a liquidarla, y durante esa época cambió dos veces de propietario.

Respecto de los errores en publicaciones, no está de más aclarar que la denominación “Montecristo” no fue, en ningún modo, una ocurrencia de los Menéndez, sino que, como ya se indica anteriormente, la marca fue adquirida.

La mayor productora de tabaco en Cuba

“Menéndez, García y Compañía S.L.” fue la mayor productora de tabacos de Cuba, la fábrica con el mayor número de trabajadores dentro del sector y una de las 14 no azucareras que empleaban a más de 500 trabajadores, con las marcas “H. Upmann” y “Montecristo”, y una capacidad de producción de 21.296.000 de cigarros anuales y 800 trabajadores.

“Cigarros H. Upmann S.A.” era el sexto mayor productor de cigarrillos con capacidad de producción de 779.040.000 de unidades anuales y 184 trabajadores.

Su actividad se extendió con la compra de las marcas “Por Larrañaga, Fábrica de Tabacos S.A.”, el sexto productor de tabacos. Esta fábrica de tabaco tenía las marcas “Por Larrañaga”, “Petronio”, “Habanos 1843”, “La Gloria”, “Aromas de Cuba” y otros, con capacidad de producción de 3.821.000 unidades, con 152 trabajadores.

Celesto, el último en emigrar

Celesto fue el último de los Menéndez en marchar a La Habana, a donde fue a la edad de 14 años, donde trabajó en el tabaco con sus hermanos. Como era la costumbre, desde abajo: recogida, cargar tercios... hasta que se recorrían todos los procesos de la elaboración del tabaco y lo conocían todo perfectamente. En 1933, al quedar viuda y sola su madre Cándida en España, decidieron los hermanos que regresara Celesto a España, para estar al cuidado de la madre, casándose éste en 1936. Así, le toca vivir la guerra civil española, el desalojo de la casa de San Román (la casa que Francisco García López había comprado a Julián Álvarez, y había dejado en herencia a su hermana) donde residía con su madre desde su llegada de Cuba y desde su matrimonio, quedándose a vivir definitivamente en España. El resto de su vida trabajará como representante en España de las marcas de sus hermanos.

La Reguladora de La Habana y Casa Vilorio en Candamo

No estaría completa la imagen de estos hermanos si no mencionara dos sitios que definen bien su personalidad y vida social, (aparte de otros asuntos como la presidencia del Centro Asturiano de La Habana por Benjamín) y en los que transcurrieron muchos de sus mejores momentos: uno se sitúa en La Habana, el otro, en San Román de Candamo. En La Habana estaba “La Reguladora”, restaurante y hotel donde paraban diariamente, charlaban con sus amigos o hacían negocios como si de su propia oficina o casa se tratara. Cientos de historias y anécdotas se acumulan en este local de origen muy curioso: hacia el año 1879, en las calles de Amistad, Dragones, Industria y Barcelona de La Habana, se situaban numerosas industrias tabaqueras, con una masiva presencia de asturianos que no encontraban fácilmente un lugar donde comer con buena calidad y, sobre todo, sin precios abusivos. Este problema, comúnmente sentido, los hizo unirse en el esfuerzo de crear ese lugar anhelado, mediante el cooperativismo en defensa de sus intereses, efectuando un aporte de 5 dólares, siendo la primera acción la compra de un local. En 1883, se adquirieron terrenos para edificar un nuevo edificio, para restaurante y hotel de los socios. Entre las normas de la sociedad figuraba, por ejemplo, la prohibición de utilizar las sobras de la comida y la necesidad de ser socio o tener que ser presentado por un socio para la utilización de los servicios del restaurante o el hotel. Benjamín, Félix y Pancho poseían la mayor parte de las acciones de La Reguladora

En su aldea natal, Casa Vilorio, mítico y legendario bar y tienda de San Román (donde aún cuelga enmarcado un anuncio de los cigarros H. Upmann) donde se servía un clarete que Bimbo, el dueño, traía de tierras de León, indicando que estaría bien para un picnic. Bastó el sonido de esta palabra para que, en adelante, no se nombrara más el vino: hasta el cierre del local se bebió siempre el “piquiniqui”.

Una canción del Presi y las mejoras en Candamo

En 1957 el cantante asturiano José González “El Presi” realizó una gira, en principio por 15 días en La Habana, seguida una larga estancia de 14 años por Hispanoamérica obteniendo un gran éxito. En ella compuso y dedicó a los hermanos Menéndez la canción “Volveré a Candamo” en agradecimiento por la ayuda recibida, según me manifestó personalmente dicho cantante.

Al igual que habían hecho sus tíos García López, hicieron mejoras en San Román para beneficio de los vecinos: desde las aportaciones económicas para la instalación del teléfono; la ayuda para la construcción de la carretera de Trisquilós; la financiación de las fiestas de San Lorenzo; a la construcción de la capilla en la iglesia de San Román en memoria de su madre, en 1945, o las gestiones para que celebrara un mercado anual en San Román, lo cual se logró en septiembre de 1939, recién terminada la guerra civil. Nos consta también la ayuda económica desinteresada que proporcionaron a algunos amigos y vecinos a los que la fortuna no les sonrió y a los que ayudaron en su enfermedad, necesidades o regreso a San Román, pero la donación más destacable es la transformación de la casa que había sido de su tío Ramón García López, en el que habían funcionado las “Escuelas García” y que ellos habían heredado de su madre Cándida.

Preveían los donantes que el edificio “a fines de beneficencia en favor de los vecinos de Candamo y además la de consentir a perpetuidad que en el edificio donado funcione una casa de Socorro o Clínica de urgencia para asistencia de los lesionados, conmocionados, etc., también vecinos de Candamo. A esta finalidad la Casa de Socorro dispondrá de tres habitaciones en el piso primero del edificio, para instalar en ellas una sala de operaciones y unos dormitorios para los asistidos que precisen quedarse en ella, y para las personas que de sus familias pudieran en determinados casos hacerles compañía y atenderles. Esta Casa de Socorro o Clínica de Urgencia será asistida y sin remuneración alguna por el Médico titular de Candamo, el cual tendrá, como tal Médico titular, la vivienda para él y su familia, en todo el piso segundo del edificio, ya distribuido y puesto en mejores condiciones de habitabilidad y “confort” por los señores donantes...”. La idea era “en lo sucesivo los gastos que haya que hacer para mantenerla siempre con plena eficiencia, se sufragarán con los donativos que entre los vecinos se obtengan, los que se reciban de los hijos de Candamo residentes en América y con los auxilios económicos que el Estado, la Diputación Provincial y el Municipio de Candamo acuerden prestarle”. Como se puede ver, la forma de financiar el mantenimiento era la misma que la de los centros hospitalarios existentes en la América de la emigración asturiana, con el fin de ayudar a los compatriotas necesitados o enfermos.

Finalmente, el 18 de febrero de 1950 los hermanos Benjamín, José, Félix, Alonso y Francisco Menéndez García, propietarios del edificio, hacen donación “pura y simplemente a la Mancomunidad Sanitaria de la Provincia de Asturias” del edificio haciéndose constar que, para los fines de sanidad, ya se le había dotado de “calefacción, servicios de agua fría y caliente, baño y anejos, luz eléctrica y timbres”.

La Delegación de Hacienda, Mancomunidad Sanitaria de Municipios, de Oviedo, comunica el 1 de mayo siguiente que este organismo “costeará y colocará en lugar destacado del edificio una lápida rotulada de esta forma, D. Benjamín, D. José, D. Félix, D. Alonso y D. Francisco Menéndez García donaron este edificio a la Mancomunidad Sanitaria de Asturias. Esta Mancomunidad les hace expresión de gratitud. Febrero de 1950.”

La Casa de Socorro: abandono y ruina

Desde 1950 hasta el 2005 en que se decidió el traslado de las consultas médicas y se cerraron las viviendas es cuando tuvo una mayor intensidad su ocupación: el gran garaje en toda la superficie de la planta inferior; la planta principal con sala de espera y varias dependencias para atender las consultas y almacén; la planta primera, toda ella residencia del médico y su familia; planta segunda con dos viviendas, médico y ATS, y bajo cubierta con trasteros.

Sobre la fachada del edificio se colocaron las leyendas en relieve: “Cándida”, “Francisco” y debajo: “Centro de Higiene y Hospital” y una placa de agradecimiento a la donación, según había acordado la Mancomunidad cuando había tenido lugar la aceptación de los bienes. Pero en los primeros años de la década de 1990 se realizó en el edificio una obra importante, reparándose las consultas, tejado y fachadas del edificio. Es en estos trabajos cuando desaparece la placa, en bronce, segunda de las colocadas, que se encontraba en la sala de espera, así como se suprimen los nombres que figuraban sobre la fachada del edificio “Cándida” y “Francisco” que los donantes habían puesto en memoria de sus padres. Años más tarde se reponía la placa, pero no estos nombres en cuya memoria habían puesto tanto empeño los hijos.

En el año 2005 el Ayuntamiento decide abandonar el edificio alegando los gastos que conllevaba su mantenimiento y adquirir unos terrenos en el barrio de La Estación, donde se construye un nuevo ambulatorio y, de esta forma, comienza el deterioro del que hoy somos testigos. Finalmente, en el año 2007 se efectúa el traslado a las nuevas instalaciones. El edificio prácticamente abandonado, se encuentra hoy en estado ruinoso.

Y en esto llegó Fidel: un trágico revés

Pancho sería el primero en fallecer, en 1953 en La Habana, tras una operación. Félix falleció repentinamente en el Hotel Principado de Oviedo, en uno de sus viajes a Asturias en 1957, trasladando su cuerpo a La Habana, donde fue enterrado.

Desde finales de los 30 hasta 1960, puede decirse que fue la “época dorada” de sus empresas: cuando las marcas que fabricaban “Montecristo” o “H. Upmann” llegaron a representar el tabaco habano de calidad superior por antonomasia.

Tras unas vidas de éxito, vino un trágico revés que cambiaría sus vidas: en 1960, la Ley 890, de 13 de octubre de ese año, dictada por el gobierno fidelista confiscó un total de 350 empresas, estando entre ellas todas las de la familia Menéndez. Las empresas se intervinieron el 10 de septiembre y se confiscaron al mes siguiente, alegando problemas laborales.

Resurgir en Canarias y muerte

Su primer paso fue la salida a España, donde, poco después de esta obligada marcha de Cuba, pusieron su atención en las Islas Canarias como lugar donde levantar de nuevo la industria tabaquera, creando en el año 1961 CITSA, Compañía Insular Tabacalera S.A., que sacó al mercado marcas como “Don Miguel”, “Montecruz” (nombre con reminiscencias de “Montecristo” marca que no se les permitió utilizar al haberse apoderado de ella Fidel Castro), “Don Diego”, “Don Marcos”, “Flamenco” y los cigarrillos “Tanausú”. Se estimaba en 1970 una producción anual de 20.000.000 de puros.

Pero los sesenta son fatales para los hermanos: en 1964 muere José, Alonso en 1965 y Benjamín, el mayor de los hermanos, en 1966. Los tres serán enterrados en San Román, como lo será su hermano menor, Celesto, que fallecerá en 1974.

El cariño de sus descendientes por San Román

Los descendientes de aquellos García López y los descendientes de sus sobrinos, los Menéndez García, se extienden hoy por España, EE UU y Brasil; algunos han continuado la tradición en la producción tabaquera y en todos ellos se guarda un cariño especial a San Román de Candamo. Son muchos más los emigrantes nacidos en San Román que buscaron fortuna en América, recordándose especialmente a Cuba, EE UU, Méjico o Venezuela, de los que se conserva memoria cada vez más débil en el pueblo, y que en su día se emocionaron con el estribillo de la canción de El Presi: “Volveré a Candamo, cuando pueda yo; volveré a Candamo que allí nací yo”.