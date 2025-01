La sidra también triunfa en la Gran Manzana con el premio a un fotógrafo asturiano

"Mi destino en esta vida no era hacer fotografías, sino sidra, porque soy nieto e hijo de lagareros. Lamentablemente, la década de los setenta fue nefasta para la sidra y se llevó por delante muchos lagares, entre ellos Sidra Ornia. De no haber sido así, hoy estaría tan satisfecho haciendo sidra como lo estoy haciendo fotografías, por que la sidra y lo que la rodea arraigó en mí de niño y hoy sigue siendo mi pasión". José Ornia (Nava, 1963) explica la razón de ser de la imagen que le ha valido una Medalla de Plata en la última edición de los "New York Photography Awars". "The Dance of Cider: Art and Tradition/La danza de la sidra: arte y tradición", la fotografía galardonada en la categoría de alimentos y bebidas del certamen, capta el momento en el que la botella entornada derrama la sidra, en un chorro dorado que rompe la negrura del fondo.

La foto no es reciente, está tomada hace ya algún tiempo y su autor la guardaba como algo personal. José Ornia cuenta que se animó a presentarla al certamen a raíz de la declaración de la popular y emblemática bebida asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Se me ocurrió contribuir a la internacionalización de la sidra y la presenté a este concurso en Nueva York", comenta.

El fotógrafo, durante el pregón del pasado Festival de la Sidra de Nava. / David Cabo

José Ornia tuvo que hacer comprender a los jueces el significado y el sentido de la fotografía con la que concurría a concurso. "Era imposible que un jurado internacional entendiera el sentido de esta imagen sin saber lo que es el escanciado, así que, en el apartado reservado para explicar el proceso creativo de la obra, les conté que en una región del norte de España se celebra este rito del escanciado y cuál es su fin; también les hablé del reconocimiento de la Unesco", refiere.

Ornia, actual vicepresidente de la de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, atesora una larga trayectoria y muchos premios. Se inició en la fotografía cuando apenas tenía 11 años de edad y a los 13 se compró su primera cámara réflex. A los 17 años ingresó en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Ejerció la profesión en Barcelona y después de unos años se trasladó con su estudio a Asturias.

Su actividad profesional está centrada en el campo de la publicidad y a principios de este mismo año obtuvo dos menciones honoríficas, también en el certamen neoyorquino, con otras tantas fotos de tema gastronómico, en las que retrataba dos de los platos de la carta del restaurante NM, uno de los establecimientos que Nacho Manzano tiene en Oviedo y que el año pasado recibió su primera estrella Michelin.

Nacho Manzano fue el pregonero del Festival de la Sidra de Nava en 2023 y José Ornia tomó su relevo este mismo año en el balcón del Ayuntamiento naveto.