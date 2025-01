La modelo asturiana que desfila en pasarelas de medio mundo y cree que "se puede sacar moda desde Asturias"

Cristina Pérez Galcenco, modelo internacional La casa en la maleta: ser modelo te lleva un día a Londres y después a París, Atenas o Milán. Pero su hogar es el mismo: Asturias, aquí recuperó fuerzas del último viaje a China, donde estuvo unos meses trabajando. Hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y de la moldava Tatiana Galcenco, Pérez nació por casualidad en Lanzarote y a los pocos meses se instaló con su familia en Lugones. Hasta los 15 años combinó sus estudios con la gimnasia rítmica. Al dejar este deporte, surgió el modelaje. Comenzó a trabajar y a viajar por grandes escenarios de la moda internacional

Cristina Pérez Galcenco es modelo. Su vida transcurre entre hoteles, aeropuertos y escenarios de trabajo.

Vuelo 1. "Me dedico al modelaje desde hace seis años; mi trabajo consiste en ser la imagen de lo que una marca quiere representar al público, ya sea a través de pasarelas o campañas publicitarias. Siempre digo que lo más satisfactorio de esta profesión es la cantidad de personas, culturas y mentalidades que puedes conocer. Son tan diferentes a tu zona de confort que no hay más remedio que crecer y adaptarte a ello; por otro lado, siento que a esto le acompaña la soledad, la peor parte de este trabajo. Es un hecho que al estar en constante movimiento nadie de tu círculo cercano puede seguirte, así que aprender a llevarte bien contigo misma es algo de lo más importante".

Vuelo 2. "En realidad, esta profesión nació como un experimento, ya que había dado fin a mis entrenamientos de gimnasia rítmica y necesitaba ocupar mi tiempo con algo; probé a buscar nuevos hobbies, como el balonmano o el atletismo, pero no fue hasta que me animé a probar aquello que tantas veces me habían recomendado hacer. Descubrí a muy temprana edad mi concepto de libertad, descubrí un estilo de vida totalmente diferente, viajes constantes, nuevas relaciones y conexiones muy especiales, y ahí me di cuenta de que esto merecía la pena y podía convertirse en mi forma de vivir".

Vuelo 3. "Mi época de estudios no la recuerdo con una gran sonrisa, me sentía como una adolescente incomprendida, como todos al final; esto no me llevaba por los mejores caminos, me sentía perdida, apática y triste, y resultó que nunca pude viajar con mi escuela a causa de mi comportamiento. Mi familia no fue de altos recursos, pero sí estábamos en constante movimiento, con lo cual el hecho de viajar y cambiar no era algo extraño. Al llegar 2016 nos pudimos permitir mis primeras vacaciones, en Lanzarote, donde yo nací; de ahí en adelante comencé mi propio viaje hacia distintos países como Italia, Grecia, Francia y China, entre otros, pasando por la Fashion Week de París y Milán, showrooms junto a Versace y Louis Vuitton, revistas en Alemania y Bélgica y sesiones para empresas como Stradivarius".

Vuelo 4. "Otro de los contras de mi trabajo es que se encuentra su mayoría en las grandes ciudades, y eso me hace separarme de Asturias. Hay que buscar un futuro fuera de estas tierras para poder crecer profesionalmente como modelo, el Principado aún no está preparado para formarnos y hacernos crecer, tiene los medios y podríamos ser una gran potencia, pero aun nos falta visión y saber valorar lo que es nuestro sin necesidad de traer ‘producto’ de fuera. Tenemos maravillosos diseñadores con nosotros, fotógrafos y estilistas, es decir, todo un equipo para poder sacar moda desde Asturias. Hay varios proyectos creados desde cero con personas nacidas y crecidas aquí que han llegando a revistas como ‘L’Officiel’ y ‘Vogue’".

Vuelo 5. "Los consejos que le diría a alguien que se quisiera dedicar a esto son que trabaje más la mente que el físico, que no tome las críticas como algo personal, que un ‘no’ es parte de la profesión, hay que aprender a vivir con el rechazo, aprender a que tu autoestima sea intocable pese a esto, a que no te critican como persona, sino como producto, porque es en lo que te conviertes en esta industria, mientras la fase más física se resume en un cuidado facial y corporal diarios, con tratamientos y mucho ejercicio. Creo que uno de los errores más comunes –y a mi parecer el peor– es olvidar de dónde vienes, quiénes son tus verdaderos amigos y comenzar a fijarte en los intereses de otros; es algo que veo cada día y es muy triste".

Vuelo 6. "Mi mayor obstáculo fue mi temprana edad e inmadurez para afrontar ciertos problemas del mundo laboral como modelo, la poca y mala relación que tenía con mi interior y las cuestiones hacia mi peso y cuerpo. Es algo que no sabía cómo gestionar, hasta que finalmente comprendes que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, que sin una mente sana no puedes desempeñarte al 100%, que tu mejor compañía eres tú y que nadie va a cuidar de ti misma como tú lo sabes hacer. Aprendes que eres todo lo que necesitas. Digo estas palabras muy sueltas, pero me ha costado mucho tiempo entenderlas. Es evidente que entre todo lo malo hay algo bueno, y viceversa, como es el caso de China, mi último viaje, un país muy diferente cultural y socialmente al que costó mucho adaptarme; el mundo de la moda en Asia es complicado, tienen unos estándares de belleza inalcanzables y totalmente falsos. Cada lunes me pesaban y medían para controlar si había subido de peso, me medían desde las muñecas hasta los tobillos, pasando por el pecho, la cintura, las caderas, las rodillas… Y junto a las duras horas que están acostumbrados a trabajar, se me hizo todo un poco cuesta arriba. Sí es cierto que estos últimos años parece que la industria de la moda ha evolucionado y trata de buscar unos estándares de belleza más aptos, aunque mi sincera opinión es que se trata de algo de puertas hacia fuera, aún hay que avanzar mucho en cuanto a la inclusividad".