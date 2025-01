El estremecedor relato de los asturianos que ven de cerca el fuego de Los Ángeles: "Se nos encoge el corazón; es un colapso"

"Los incendios no son nada nuevo para nosotros, pero no podíamos imaginar lo que iba a pasar esta semana y el auténtico colapso de Los Ángeles", declara la ovetense Patricia Cartes, residente en Orange County, al sur de una ciudad que lleva días cercada por el virulento fuego. Con su familia vivió en el lago de Tahoe, "donde los incendios son, desgraciadamente, muy comunes. Tuvimos que evacuar nuestra casa un par de veces en 2021". Cartes cuenta que el lunes les dieron la alerta de tormenta de viento: "Los vientos de Santa Ana suelen afectarnos varias veces al año y además de tener mucha potencia, son tan secos que el nivel de humedad suele bajar de 10%". La asturiana trabaja en una empresa de tecnología artificial de Los Ángeles, en la zona de Westwood, entre Brentwood y Beverly Hills. "Como no ha llovido en tantos meses las chispas de los incendios empezaron a volar por el aire y a cubrir muchos kilómetros por la fuerza de las rachas del viento. Fue un efecto dominó: si una casa se incendiaba, la siguiente sucumbía a las llamas en cuestión de minutos". No obstante, en su lugar de residencia han tenido más suerte, solo un incendio que se apagó rápido.

También suerte ha tenido la asturiana Miriam Villazón, que prepara el doctorado en Sociolingüística del Español en la Universidad de California, en Riverside. "Afortunadamente no vivo en la zona directamente afectada por los incendios de Palisades o Altadena, que son los dos más graves", relata. "Pero sí conozco gente que ha sido evacuada. Es una tristeza y la verdad que se nos encoge el corazón viendo Los Ángeles amaneciendo como una ciudad post-apocalíptica".