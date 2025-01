Lección y pasión del periodista Álvaro Pérez en Uruguay

Álvaro Pérez (Oviedo, 1984) es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Montevideo desde 2014 y decano de la Facultad de Comunicación desde 2018. Da clases de Comunicación Escrita y Periodismo Literario, investiga cuestiones relacionadas con el periodismo narrativo en general y con la figura del periodista español Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) en particular, y lidera la gestión y la estrategia de la facultad. Está casado y tiene dos hijos, un niño de 3 años y una niña de 1

El periodismo es el mejor oficio del mundo, decía García Márquez, y no lo desmentirá el ovetense Álvaro Pérez, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, Uruguay. El trato con los alumnos es esencial: "Estar al tanto de sus inquietudes, verlos crecer como periodistas y como personas. Tengo la suerte de dar un curso en el que la parte práctica es esencial y eso nos permite trabajar sobre sus propuestas de reportajes, sobre el enfoque de los textos y sobre su escritura. Siempre es divertido cruzarse con un exalumno que te recuerda alguna frase que les decías en clase, como aquella de un editor del ‘Chicago Daily News’ que dio a sus reporteros la mejor regla posible para combatir la desinformación: ‘Si tu madre te dice que te quiere, verifícalo’".

Siempre quiso ser periodista: "En mi casa se escuchaba mucho la radio y admiraba a José María García y a los narradores de partidos que trabajaban con él: Gaspar Rosety, del Madrid; Alfredo Martínez, del Barcelona; Carlos Novoa, del Real Oviedo... Además, mi padre leía (y lee) la prensa a diario. Yo era el encargado de comprar el pan y el periódico todas las mañanas, y echaba un vistazo a la sección de Deportes de LA NUEVA ESPAÑA antes de ir al colegio, así que cuando llegó el momento de elegir carrera, lo tenía claro. Tuve la suerte de poder estudiar Periodismo en la Universidad de Navarra, pero lo combiné con Filosofía, una doble licenciatura que se dictaba allí por primera vez el año que comencé la carrera".

Al mundo académico llegó "de casualidad: había estado en Madrid dos veranos realizando prácticas en la sección de España de ‘ABC’, pero salí al mercado laboral en plena crisis económica (junio de 2008), estuve trabajando durante un año con contratos precarios, no aparecía ninguna opción laboral firme y un profesor de la Universidad de Navarra, Fernando López Pan, me habló de la posibilidad de realizar una tesis doctoral con una beca, compaginándola con la docencia. Me gustó la idea, sobre todo de dar clases, obtuve la beca y dediqué cuatro años de mi vida a dar clase de Redacción Periodística y realizar una tesis sobre Manuel Chaves Nogales en la Universidad en la que había estudiado la carrera".

En 2014, meses antes de depositar su tesis, "un conocido asturiano que en aquel entonces daba clases en la Universidad de Montevideo y hoy es periodista de ‘The Washington Post’, Luis Melgar, me comentó que se marchaba a hacer un máster en Estados Unidos y estaban buscando a alguien para sustituirle. Me presenté, me hicieron una entrevista por Skype, me seleccionaron y el 8 de julio de 2014 aterricé en Montevideo sin haber estado nunca no ya en Uruguay, sino en Latinoamérica".

Ha tenido la suerte y la necesidad laboral de viajar mucho: "Realicé una estancia de tres meses en Nueva York, una ciudad única, llena de posibilidades, pero mi país favorito después de España es Italia y la ciudad que más me impactó fue Roma. No soy original, pero encontrar en cada esquina algo digno de admiración (si no una obra de arte, un grafiti de Ultras de la Roma), es imbatible".

Quienes quieran ser periodistas tienen "grandes ejemplos de periodistas asturianos de éxito tanto en Madrid como en Asturias. Contamos con diarios de mucho prestigio y con muy buenas firmas en la región, sin ir más lejos, en LA NUEVA ESPAÑA. Es cierto que la Universidad de Oviedo no tiene Facultad de Periodismo, pero esos ejemplos demuestran que, con trabajo e ilusión, se puede llegar. En un contexto tan complejo a nivel informativo, creo que no se necesitan muchos periodistas, sino buenos periodistas, que entienden en qué consiste la profesión. Los periodistas comprometidos, bien formados, preocupados por informar, acaban saliendo adelante. Si alguien quiere dedicarse al mundo de la Universidad, y en concreto a la enseñanza de las Humanidades, me parece fundamental volver a las esencias, es decir, a que los profesores pongan en valor el estudio profundo y pausado de cuestiones inútiles en apariencia, compartiendo su búsqueda con los estudiantes".

Creció en el barrio de Buenavista, "vivía frente al Carlos Tartiere en una época en la que el Real Oviedo se mantuvo más de una década ininterrumpida en Primera División y soy muy futbolero, así que mis recuerdos están ligados a las tardes de domingo en el Carlos Tartiere. Los goles de Carlos, de Oli, de Dely Valdés, la jerarquía de Slavisa Jokanovic, la calidad de Peter Dubovsky, las paradas de Esteban…". Conecta con la Asturias de su infancia "gracias al olor a castañas al comienzo del otoño en el Campo San Francisco o cuando veo los tejados de pizarra y los castros celtas en el occidente asturiano (mi familia viene de la zona de Boal)".

Desde el exterior, Asturias "transmite solo cosas buenas: en otras comunidades, los asturianos resultamos simpáticos; cuando vienen amigos de otros países, quedan maravillados por la belleza, la variedad de paisajes, la gastronomía y la cercanía de la gente. Además, hay una gran cantidad de asturianos repartidos por el mundo con un interés común: Asturias. Cuando conoces a algún español en el exterior, si es asturiano, es de las primeras dos o tres cosas que te cuenta. En ese sentido, tenemos la suerte de contar con un capital humano que sigue mirando mucho a la región, que regresa en cuanto puede a casa, y hay que aprovecharlo".