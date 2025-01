Cómo (sobre)vivir (a) un derbi a 10.503kms de distancia

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

Ingredientes:

-Despertador a las 3:45 de la madrugada.

-Mucha cafeína.

-Desfibrilador cerca.

-Paciencia, mucha paciencia…

Todo aficionado al fútbol sabe que un derbi no es un partido más de la temporada, y si enfrenta a dos históricos como el Real Oviedo y el Real Sporting, menos todavía. Hay mucho más que tres puntos en juego sobre el césped.

Como futbolista soy de la opinión que los derbis no se juegan, se viven y, sobre todo, se ganan. Al otro lado del mundo cambian las tornas, no hay recibimientos ni bengalas, ni se respira en Miñor el ambiente de las grandes noches, pero todo oviedista que se haya visto forzado a seguir el equipo desde la distancia sabe que la pasión no entiende de kilómetros, entiende de corazones que van al unísono de la gaita cuando suena el primer acorde del himno y la grada se pone en pie. Es ahí, en ese preciso instante, cuando se te eriza la piel y sabes que no necesitas nada más, es un sentimiento, no trates de entenderlo…

La pena es que esta vez las miradas no estuvieran puestas en el balón precisamente. Con un árbitro con demasiado afán de protagonismo, se vio un choque de trenes en un Tartiere lleno hasta la bandera, donde hubo más corazón que cabeza, y poco fútbol por parte de ambos equipos. No sé qué aire se respirará en Oviedo estos días, pero desde luego que aquí empieza a preocupar la falta de ideas en la salida de balón de un equipo que quiere aspirar a todo esta temporada, y que está claro necesita caras nuevas en la zaga…

No obstante, al margen de lo estrictamente deportivo, la hemeroteca no miente: la balanza se ha decantado 50 veces hacia la capital, 36 veces hacia el otro lado del Piles y, con la de ayer, 32 veces ha terminado en tablas.

Nos daban por muertos, pero esti muerto ta muy vivo: “forjado en la leyenda, símbolo de nuestras batallas”.