El "sportinguista volador": las crónicas rojibancas que aterrizan desde México

Diego Álvarez Bada lleva 11 años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace 5 años fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Viaja hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido los 13 derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición

En febrero de 2024 volé México-Madrid-Zaragoza para acudir al partido entre el Real Zaragoza y el Sporting de Gijón (3-0). Acto seguido, desde Zaragoza, volé a Madrid y de vuelta a México. Nada más llegar, el mismo día, regresé a Madrid en avión y luego viajé a Gijón para ver a mi Real Sporting ganar un derbi asturiano casi 4 años después y con una pandemia de por medio. En total, fueron 36 horas de viaje.

En septiembre pasado, en un viaje más planeado y con más tiempo, me tocó ver el derbi con un marcador más cómodo y holgado para el Sporting (3-1).

De cara a este último derbi, tras 4 partidos sin perder, tocaba ver al Sporting visitar la capital del Principado de Asturias. La última vez que habíamos perdido en Oviedo había sido en diciembre del 2023, previo a Navidad, con un penal cometido por el ex capitán del Boca Juniors y que Borja Bastón, hoy jugando en Pachuca, anotó.

Esta vez tocaba hacer el mismo viaje desde México, pero con un poco más de descanso previo. Llegue desde el jueves y el sábado por la mañana tocó hacer una entrevista en la radio (cadena Ser Asturias). La única forma que encontré para tener una entrada al partido fue sacarla a través de la página Web del Oviedo en un palco en el córner sur previo pago de €400.

Ya el día del partido tardé una hora en poder ingresar al estadio. Molesto por el inconveniente, llegué a tiempo para ver al grupo de gaitas de Ciudad de Oviedo entonar a todo pulmón el “Asturias Patria Querida”. La carne se me puso de gallina.

Comienza el partido. El Oviedo domina, pero el Sporting pudo quitarles el balón y tener la iniciativa el resto del primer tiempo hasta que suspenden el partido por casi 15 minutos.

El segundo tiempo empieza con lo que menos me imaginaba en ese momento. Gol del Oviedo y anotado por Haissem Hassan, ex futbolista del Sporting. La noche la veía muy oscura hasta que una jugada llevada por un ex del Oviedo, el Pingüino Dubasin, filtra el balón y César Gelabert llega con lo justo para empujarla y empatar el partido.

Final y celebración por un empate que sabe a victoria. Bandera de la peña por lo alto en el Carlos Tartiere y tocó ver caras enojadas del rival. No les gustó ver mi bandera en su estadio.

Después tocó celebrar y disfrutar de 3 días más en la tierrina y hacer un videoreportaje para el periódico deportivo más famoso de México antes de volver a mi país de residencia en tren, mientras escribo estas letras. Ya empieza una cuenta atrás para regresar a ver a mi Real Sporting de Gijón.