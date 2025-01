Mafalda se muda a Netflix para animarse con un señor de Taramundi

Será un cineasta argentino de raíces asturianas en el pueblo taramundés de Mousende quien lleve a la gran pantalla, en formato de película de animación, al personaje de cómic más universal que tiene Argentina. Mafalda, la genial creación de Quino, cuya estatua está sentada en el Campo San Francisco de Oviedo desde que el dibujante recibiera en 2014 el premio "Príncipe", se va a poner a las órdenes del director Juan José Campanella para hacer realidad una producción que se estrenará en Netflix.

Campanella, que rodó en Asturias la serie sobre el fenómeno de la emigración a América "Vientos de agua" (2006) reconoce que ya ha ha superado el "desafío más grande" en su ambicioso plan de llevar Mafalda a la pantalla: elegir a la actriz que pondrá la voz a esa niña de cara redonda y melena alborotada que cuestiona la sociedad y odiaba la sopa.

"Capturar esa esencia de Quino en esa voz que nunca nadie oyó -o que oyó una vez y no le gustó- es el desafío más grande", confiesa Campanella en una entrevista con EFE, donde afirma ser "plenamente consciente de que las voces pueden ser lo que hagan o destruyan el proyecto". El director está convencido de que tras meses de pruebas, de un proceso exhaustivo y de escuchar "800 voces" ha encontrado, según sus palabras, "las voces correctas" y además "son excelentes".

Pero el director no desvela quién es la actriz y ni tampoco el resto de actores que hacen hablar a los protagonistas de la serie: "Todavía no lo quiero decir, obviamente es una causa perdida porque el proyecto va a salir en 2026 y no sé cómo podremos mantener el secreto hasta ese momento". "No me gustaría que se escuchen las voces antes de verlas con el personaje (...) También me parece injusto que los actores y las actrices no puedan decirlo", explica.

Lo que sí confirma el oscarizado director por '"El secreto de sus ojos" y artífice de películas como "Metegol'" o "El hijo de la novia", además de participar en la dirección de la serie estadounidense '"Ley y Orden", entre otras, es que su "Mafalda es argentina, por lo menos en el idioma español", al vaticinar que la serie se emitirá en distintos idiomas.

Mafalda será moderna y hablará del presente

Y sobre la Mafalda que se encontrarán los espectadores en la pantalla, argumenta: "Va a ser una Mafalda actual, moderna (...), hay muchas cosas que son icónicas de Mafalda, muy de esa época, como el citröen, el auto del papá, y ciertas costumbres, como jugar en la plaza (...) Algunas de esas cosas vamos a mantenerlas, pero no es una pieza de época, no transcurre en los setenta".

"Estamos introduciendo algunas cositas un poco más modernas, de las que estamos convencidos que Quino hablaría si hubiera seguido con la tira (cómica). Va a transcurrir en el presente", avanzó.

Campanella deja también claro que "ese presente no hay que cambiarlo mucho porque ella (Mafalda) ya cuestionaba los problemas de Medio Oriente, de China, el feminismo, el rol de la mujer, el rol de los genios".

Con ironía dice a continuación: "Como verás, son todos temas que ya no figuran para nada a diario", para afirmar después: "Mafalda es como si la leyeras hoy". Según Campanella, "Todos los problemas que le preocupaban a ella (Mafalda) en los 60 y los 70 siguen existiendo, así que serán los mismos".

Mafalda se puede convertir en una de las grandes producciones del cine de animación latinoamericano y así es como Netflix concibe el proyecto, que se estrenará en 2026. El cineasta argentino reconoce que "la animación es muy difícil y que el estilo de Quino trasladado a la animación tiene sus desafíos". Por todo ello, Campanela sabe que es un gran reto dar vida a Mafalda más de 60 años después de su nacimiento.