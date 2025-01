La crónica del "sportinguista volador" desde México: un duro golpe tras la resaca del derbi

Diego Álvarez Bada lleva 11 años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace 5 años fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Viaja hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido los 13 derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición

Después de tener el privilegio, una vez más, de presenciar el derbi pasado, la resaca de mi viaje desde España se mezcló con la rutina de mi trabajo como tripulante de cabina. Apenas 15 horas después de llegar en la madrugada del miércoles a México, ya estaba volando a Colombia donde me quedaría por 24 horas.

Esa es mi vida, que transcurre entre aviones y aeropuertos. Algunas veces puedo seguir al Sporting en la televisión, ya sea desde casa o mirando la tablet en algún hotel. Otras me toca escuchar el partido por la radio y, en ocasiones, la única manera de enterarme del resultado es horas después, cuando ya he aterrizado tras un vuelo. Es una forma de seguir al equipo, aunque no siempre de la manera en que me gustaría.

El sábado en casa pude ver el primer tiempo por televisión, mientras el segundo me acompañó la radio, mientras me dirigía al aeropuerto para un vuelo de ida y vuelta a Cancún. La Mareona me acompañaba en pensamiento, deseando estar en El Molinón, aunque reconozco que me siento afortunado de poder verlos tan seguido en España, a pesar de la distancia.

Tenía la incógnita de saber qué Sporting veríamos: el que pienso que tiró la temporada en diciembre o uno reforzado tras un aceptable derbi. Llegábamos sin Gaspar Campos, mientras que el Elche lo hacía sin su máxima figura, Nico Fernández. Los primeros 20 minutos fueron dominados por el Elche, demostrando que tiene una plantilla superior y por qué está en ascenso directo, controlando el juego y marcando un gol que el VAR anuló correctamente para nuestra fortuna. Después, el Sporting fue sacudiéndose esa superioridad y, tras dos avisos, llegó el gol de Guille Rosas tras un pase exacto del Pingüino. En el segundo tiempo, el Sporting tardó 15 minutos en salir a jugar. Aun así, después el Sporting tuvo varias oportunidades para sentenciar, pero Guille tiró con exceso de lujo y muy desviado de la portería, Otero con un remate de cabeza que se fue fuera y Dubasin vio su tiro desde fuera del área detenido por el portero del Elche. En el minuto 87, cuando sentíamos que los tres puntos ya eran nuestros, llegó la desilusión como un jarro de agua fría. A pesar de ello, el Sporting tuvo dos claras en el tiempo añadido: Nacho Martín erró frente a la portería y, tras la expulsión de Rashani, Campuzano estrelló su remate en el palo. La mala suerte se ha cebado con el Sporting en el último mes y medio.

Conclusión tras el partido: otra decepción y nos alejamos mas del playoff. Hace meses se advertía de nuestra plantilla corta, y ahora es evidente. Las lesiones y el cansancio físico empiezan a pasar factura. Díganme pesimista pero dudo mucho de que los fichajes de invierno, si llegan, puedan ayudarnos a acercarnos a los de arriba. Pero como dice nuestro himno, "tu fe nunca decaiga".

Para terminar quisiera comentar sobre los mensajes que leo en redes sociales tras el gol que hizo Esteban Lozano con el América esta semana, luego de su paso por el Sporting. En España se critica el bajo nivel de la Liga MX, comparada con la segunda división, mientras que en México se menosprecia la Segunda División de España por ser "una segunda". Con la creciente relación entre México y Asturias y los jugadores que han ido y venido, opino que ambos países conocen poco de la liga contraria. Como aficionado que sigue ambas ligas, creo que se exagera al juzgar su nivel. Son ligas con estilos, capacidad económica y factores culturales, aunque parecidos, algo distintos que influyen en la adaptación de los jugadores, tanto de los que han llegado allá como los que han venido. Todo esto merece un análisis más profundo, que iré compartiendo poco a poco.

Con el sentimiento de que será una Semana larga tras este decepciónante empate y la difícil visita a los Cármenes, me despido como decimos en México: ¡Ahi nos vidrios carnales!