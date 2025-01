¿Sabes de qué famosa ciudad son estos singulares taxis donde aparece la costa asturiana?

¿Podemos conocer el nombre de una ciudad por su característicos taxis? Si tu respuesta es positiva seguro que habrás descubierto que los taxis estampados con la costa asturiana que ilustran este artículo están en Londres.

Y es que allí acaba de lanzarse la campaña turística denominada "Asturias, come to the Natural Paradise of Spain" (Asturias, ven al Paraíso Natural de España) que ha llevado los maravillosos paisajes del Principado a los conocidísimos black cab o london cab, que es como se llaman los taxis londinenses.

Detalle del vinilo colocado en los london cab. / .

Eso sí, ahora han cambiado su característico color negro por los paisajes de Asturias, todo sea para atraer a los turistas ingleses a la región, donde descubrirán que el Principado es mar, pero también montaña y paisajes espectaculares.

Por cierto, una curiosidad de los london cab, que son vehículos exclusivos que solo pueden utilizarse para el servicio de taxi. Estos coches, de los que actualmente hay varios modelos en funcionamiento, son fabricados por London EV Company Limited, una empresa que antiguamente se llamaba The London Taxi Corporation Limited, un fabricante de automóviles británico con sede en Ansty Park, cerca de Coventry (Inglaterra). Se trata de une empresa subsidiaria de propiedad absoluta del fabricante de automóviles chino Geely.