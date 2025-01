Europa impulsa la revolución de un químico asturiano para «reciclar» CO2: la contaminación se convierte en el perfume de Marilyn

¿Puede convertirse el CO2 que emite una planta cementera en Chanel Nº5, el perfume que vestía las noches desnudas de Marilyn Monroe? Eso es, simplificando mucho, lo que consigue la revolucionaria tecnología química patentada por un equipo de investigadores liderados por el asturiano Gonzalo Prieto (Eirós, Tineo 1981). Este químico tinetense adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acaba de recibir una ayuda del programa estrella de innovación de la UE para trasladar al mercado sus revolucionarias patentes.

La ventaja de la tecnología descubierta por el equipo encabezado por Gonzalo Prieto es triple. Uno: se reducen las emisiones de un gas (CO2) que contribuye al cambio climático. Dos: se consiguen productos oleoquímicos con mucho valor añadido dado que el coste de la materia prima (CO2) es «ínfimo» y la demanda es grande en el mercado. Y tres: supone un método alternativo para producir oleoquímicos, una actividad que en la actualidad conlleva la deforestación de extensas áreas de planeta, dado que se utilizan materias primas como la palma y la ampliación de este cultivo está causando la destrucción de valiosos ecosistemas naturales.

Gonzalo Prieto es ingeniero químico por la Universidad de Oviedo y premio nacional de Ingeniería Química. Trabajó en la Universidad de Utrecht (Holanda) y en el Instituto Max Planck (Alemania). Ahora encabeza un equipo científico en el Instituto de Tecnología Química de Valencia, del CSIC. En 2019 ya recibió una de las prestigiosas becas de casi 2 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) para desarrollar una innovadora tecnología que consigue productos químicos a partir de CO2. De todo ese trabajo de laboratorio surgieron doce patentes de nuevos procesos y ahora, con una nueva aportación de la institución europea, el equipo de Prieto hará la «prueba de concepto» de sus invenciones.

Es decir, testarán en el mercado el potencial de sus desarrollos tecnológicos para producir, a partir CO2, un tipo de productos químicos que generan un negocio global de 20 billones de euros al año. «Nuestro proceso es capaz de convertir una molécula asociada con el efecto invernadero y el cambio climático (CO2) en productos químicos tremendamente necesarios en un rango amplísimo de industrias, desde la industria de pinturas y barnices, hasta los productos de cuidado del hogar, de cuidado personal; usados en cremas, en sabores sintéticos o en fragancias. El perfume Chanel nº5, del que Marilyn Monrose se ponía todas las noches unas gotitas, está sintetizado a través de productos químicos de este estilo. Son las mismas moléculas que dan ese olor a fresco de los productos de limpieza que usamos en casa. Tienen un rango amplísimo de aplicaciones», detalla Prieto.

Además de la previsible rentabilidad económica que generará el nuevo método de producción de oleoquímicos, la tecnología que desarrolló el equipo encabezado por Prieto presenta también notorios beneficios ambientales. «A partir de CO2 convertimos esta molécula residuo, en un solo paso, en productos con una vida útil sobre la corteza terrestre mucho mayor, con lo cual se contribuye a fijar ese carbono en productos útiles para la sociedad», explica Prieto.

Y, además, la capacidad de captura de CO2 no resultará nada desdeñable ya que «estamos ante un mercado muy amplio: la fabricación de productos de limpieza, de pinturas o barnices a escala mundial tiene un volumen tremendo. En resumen, lo que tenemos aquí es la posibilidad de que un volumen importante de CO2 no se emita a la atmósfera, si no que se fije en ese tipo de productos», explica el investigador asturiano. Y añade: «Esta tecnología hace que la captura de CO2 para fijarlo en otros tipo de compuestos resulte más atractiva para la industria de lo que hoy puede ser convertirlo en metanol para quemarlo en barcos».

Hay, además, otro favorable efecto ambiental añadido: «Hoy en día, ese tipo de compuestos oleoquímicos, aparte de fabricarse a través de fracciones de crudo de petróleo, también se producen a partir de lo que llamamos aceites vegetales, ácidos grasos que es extraen sobre todo del aceite de palma. Y la demanda de ese tipo de compuestos ha hecho que en el sur de Asia existan países donde una proporción exagerada de su superficie se destine al cultivo de palma, generando unos problemas ambientales tremendos, de contaminación de aguas dulces y de deforestación de zonas naturalmente muy ricas y con mucha biodiversidad».

Prieto explica que la UE publicó en 2023 una nueva directiva antideforestación «muy severa» que impide la venta en la UE de productos sin un certificado que garantice que su cultivo no contribuye al deterioro de los ecosistemas naturales. «Esto ha causado que sólo el 10% de lo que se produce pueda utilizarse en productos que vayan a ser vendidos en suelo europeo y ha hecho que los precios de estas materias primas se hayan ido de escala en los últimos dos años». La nueva tecnología abriría una nueva vía de suministro para la industria.

Ahora queda pasar del laboratorio al mercado. El respaldo económico recibido del Consejo Europeo de Investigación servirá al equipo de Prieto para hacer estudios en busca del nicho de mercado para su revolucionario desarrollo y, en primer lugar, «hacer un escalado de la tecnología para validar que no solo es viable en el laboratorio, donde nosotros la hemos optimizado». A partir de una sólida base de propiedad intelectual van a crear una empresa, una «spin-off» del CSIC, «para la cual ya hemos recibido el interés, además ferviente, de inversores internacionales».