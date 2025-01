"Llan de Cubel", aclamados en Glasgow

Glasgow, 18 de enero de 2025. La tarde es más cálida de lo normal en esta época. Lleva doce días sin llover, algo que no recuerdo en los últimos diez años. En la esquina entre Buchanann Street y Sauchiehall hoy no hay músicos callejeros ni "speakers corner". Una enorme manifestación Pro Palestina canta “From the river to the sea”. Las escaleras del Glasgow Royal Concert Hall están llenas de gente que entra a las múltiples actividades del “Celtic Connections”, el mayor festival de invierno dedicado al mundo celta. En tres semanas, esta ciudad disfruta de más de trescientos eventos dentro de un certamen en el que Donald Show, acordeonista del grupo "Capercaille", ejerce como director creativo.

"Llan de cubel" actúa en la sala "Strathclyde Suite". Tras pasar un control de seguridad y otro de entradas, nos permiten llegar hasta allí. La puerta aún está cerrada, las entradas son sin numerar y la cola a las siete ya es importante. Al abrirse laspuertas veo carreras de gente mayor para ocupar las primeras filas. Al poco la sala se llena, calculo unas cuatrocientas personas. Dudo que todo el público venga a ver a los asturianos, que actuaron por última vez en este festival en 2015, en la "Mitchell Library". Por un momento pienso que vienen a ver al otro grupo, “Capstan cuartet”, unos jóvenes a los que no conozco, pero pronto me doy cuenta de que el resto del público tampoco. Llevan un año juntos, y aunque con una interpretación muy ortodoxa, no son populares. La sala está llena para ver a “Llan de cubel”.

La múltiple información sobre los asturianos, tanto en folletos impresos como en páginas web, dice que “los organizadores tienen el honor de traer a este grupo que presenta material recopilado por etnógrafos, complementado con composiciones más recientes inspiradas en estas fuentes primarias. Las grabaciones y actuaciones de 'Llan de cubel' en festivales han atraído a muchos artistas celtas conocidos de Escocia, Irlanda y otros lugares a interpretar y adoptar este repertorio asturiano en su propio trabajo. Interpretarán material de su último lanzamiento, 'La lluz encesa', por primera vez en el Reino Unido, junto con temas escogidos de grabaciones anteriores en este bienvenido regreso a 'Celtic connections' para celebrar este 40 aniversario especial”.

En un correcto inglés, Fonsu Mielgo va presentando los temas que van tocando, y explica a los asistentes qué es una “Alborada”, “El dos de mayo” “Cabraliega” “Al otru llau de la mar”, “Les marches”... El sonido es bueno y la tradicional sincronización, nitidez y alegría de sus interpretaciones conquistan a un público entregado con el grupo y muy conocedor de esta música acústica y de preciosa melodía. Entre los asistentes se suelta algún “Puxa Asturias”, hay una bandera asturiana y un grupo de cuatro amigos de Candás que vinieron expresamente a este concierto y que en su día fueron los organizadores de la “Nueche celta” de esta localidad marinera. Hay también una familia que vive entre Asturias y Escocia y seguro que alguien más al que no identifiqué.

Fonsu sigue conectando con el público y les explica de dónde viene su nombre, que están celebrando el cuarenta aniversario del grupo y dedica una canción a un asistente que está entre el público y que en 1984 y 1985 fue el primero en contratarlos para actuar en la “Vaqueirada de Santana”, en Teverga. De aquellos tiempos sólo queda él, afirma, y recuerda a Fernando Largo y a Elías García y la pena de su pronto partir.

El concierto sigue muy animado, el público reconoce el gran nivel y coordinación entre el violín y la flauta travesera, la clara y preciosa voz de las interpretaciones cantadas, aunque el concierto es básicamente instrumental, y los solos de gaita, la juventud del buzuki y el ritmo de la percusión. “Asturias es mi patria y Escocia mi segunda casa”, les dice Fonsu para dejar las puertas bien abiertas a próximos festivales en estas tierras en las que se sigue valorando estos grupos que tras una muy dilatada carrera siguen aún subiéndose a los escenarios.

Tras hora y media de concierto, la sala se pone en pie pidiendo bises. Dos canciones más y se retiran. Entro a saludarlos al camerino y a pesar de los problemas técnicos, como alguna cuerda rota o una pajuela a la que no le sienta bien el clima de Glasgow, están satisfechos como un estudiante que sale contento de su examen.

Fonsu fue el maestro de ceremonias y se cameló al público, pero se le olvidó una cosa, presentar al grupo. Lo haré yo: Simon Bradley, violín; Xel Pereda, guitarra acústica y coros; Fonsu Mielgo, percusión, whistle y coros; Xuan Rodríguez, gaita asturiana y coros; Borja Baragaño, flauta travesera, y Julio Rodríguez, buzuki.