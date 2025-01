El año de la serpiente

La futbolista avilesina Laura Díaz González, fichada por el equipo de la Universidad de Hong Kong, donde está estudiando Relaciones Internacionales y acaba de debutar en la Primera División, es una apasionada seguidora del Real Oviedo, cuyos partidos sigue desde China pese a que la diferencia horaria la obliga a trasnochar. Cada dos semanas el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA publica sus crónicas sobre la evolución del equipo, que llevan por título "Lo más lejos a tu lado". Desde el otro lado del mundo, siempre a lado del Oviedo.

Ha llegado ese momento en el que toda China se sumerge en una misma celebración: la llegada del año nuevo. La magnitud de esta festividad se revela con un dato asombroso: durante el Año Nuevo chino se desata el mayor éxodo de personas en el planeta, como si millones de corazones latieran al unísono, todos dirigiéndose hacia la esperanza y la renovación que trae consigo este momento del año. De eso, a los carbayones, no nos pueden dar lecciones, y menos aún después del final de infarto de la temporada pasada, donde todo el oviedismo rugió al ritmo de la gaita y el “Volveremos” de Melendi.

“Trabajo en equipo, perseverancia y búsqueda constante de la excelencia” esos son los valores que refleja la “fiesta de la primavera”. Así como las familias aquí en China se reúnen para dar la bienvenida al nuevo año con esperanza y determinación, el equipo estos últimos partidos, he de decir con más resultados que buen juego (pero ya sabemos que en la liga Hypertensiones no preguntan, apuntan) está tocando a la puerta del ascenso directo, demostrando que las casualidades no existen: en esta tierra se cree, se sufre, se sueña, se insiste y se pelea.

La Serpiente, considerada un animal sagrado en Oriente, encarna la sabiduría y el poder infinito de la resurrección en la naturaleza, su conocida habilidad para cambiar de piel simboliza el renacer que se produce repetidamente al final de cada ciclo, similar a cómo el fénix renace de sus propias cenizas. En el 2001 nos dieron por muertos, en el 2013 renacimos y ahora este 2025 toca cerrar el ciclo ¿no?