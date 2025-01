Djuka y cada vez más lejos del play-off

Diego Álvarez Bada lleva 11 años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace 5 años fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Viaja hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido los 13 derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición

La semana comenzó con ilusión y terminó con una mezcla de frustración y resignación. Aprovechando la visita de Djuka a la Ciudad de México con el Atlas, nos pusimos en contacto con Grupo Orlegi para organizar un encuentro con el jugador y mostrarle nuestro apoyo. El sábado nos presentamos en la concentración del Atlas en la Ciudad de México, acompañado por algunos integrantes de la peña La Villa de Quini. Allí, Djuka nos recibió con una sonrisa. Fue amable y accesible, firmó camisetas, se tomó fotos y nos dejó una grata impresión.

El domingo, Djuka tuvo una actuación notable en el empate a cero contra los Pumas de la UNAM, destacando especialmente en un disparo desde casi medio campo que estuvo cerca de convertirse en gol. Pero mientras en el Estadio Olímpico Universitario se vivía un duelo sin goles, unas horas antes en Granada la historia fue distinta.

Para nosotros, el partido del Sporting comenzó temprano, muy temprano. A las 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, tocó madrugar para ver a nuestro equipo. Es un horario que no gusta ni en España ni mucho menos aquí en México, donde despertar un domingo a esas horas supone un esfuerzo que se justifica solo por la pasión de seguir al Sporting.

El esfuerzo, sin embargo, no tuvo recompensa. El Sporting enfrentó a un equipo que pelea por estar en lo más alto de la tabla, con una plantilla más amplia y jugadores de mayor nivel, procedentes de Primera División. La derrota por 3-1 no solo deja al Sporting a 9 puntos de la zona de play-off, sino también a solo 8 del descenso. Estamos en tierra de nadie, y todo apunta a que la temporada será larga y pesada para los aficionados, especialmente con la sensación de que el equipo no podrá competir en las últimas jornadas por un lugar en el play-off.

Esta derrota también evidencia las limitaciones de una plantilla corta. La llegada de Dotor, desde el Oviedo, ha generado cierta polémica por venir del eterno rival, algo inusual en el mercado de invierno. Ahora, todas las miradas están puestas en la posible incorporación de Nico Serrano, procedente del Athletic, quien podría llegar si Ernesto Valverde finalmente lo autoriza.

Por ahora, los aficionados del Sporting nos quedamos con el mismo dilema: ¿cómo alentar a un equipo que parece quedarse sin rumbo en mitad de la tabla? Mientras tanto, Djuka sigue sumando minutos y generando ilusión con su buen desempeño en México. Un contraste que me deja pensando en lo lejos que estamos, en todos los sentidos, de recuperar la grandeza que soñamos para nuestro Sporting.