Los 300 héroes asturianos de la II Guerra Mundial: Joe Puerta, el luchador casi olímpico que dio soporte a la fuerza aérea en el frente de China

El proyecto de investigación "Asturians under american flag" ("Asturianos bajo bandera americana"), desarrollado por expertos asturianos en historia militar, ha logrado rescatar 300 biografías de descendientes de emigrantes asturianos que lucharon en las filas del ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y en otros conflictos posteriores como la guerra de Corea o la de Vietnam. La mayor parte de ellos eran hijos de asturianos que se habían establecido en Tampa (Florida). Muchos de ellos lograron brillantes hojas de servicio y algunos, la más altas condecoraciones del Gobierno estadounidense. Este artículo resume una de esas 300 biografías de los héroes que dio la emigración asturiana a América.

Cuando aterrizó en la guerra, en el “teatro de operaciones de China, Birmania e India”, el sargento técnico de la fuerza aérea Joseph Louis Puerta ya llevaba a sus espaldas dos emigraciones y una carrera deportiva en la lucha grecorromana que se truncó a un paso de los Juegos Olímpicos de Berlín. Sus éxitos en las competiciones nacionales le hicieron ser seleccionado para los Juegos de la propaganda de la Alemania nazi y los documentales de Leni Riefenstahl, los de los intentos de boicot, la España ausente y Jesse Owens contradiciendo con cuatro medallas ganadas en la cara de Hitler la supremacía de la raza blanca de la que presumía el nazismo... A Joe, sin embargo, su condición de inmigrante en Estados Unidos le cerró el paso del sueño olímpico, pero no impidió que librara su propia batalla en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, enrolado en una unidad de apoyo de la fuerza aérea que prestó servicio en uno de los frentes asiáticos del conflicto.

Natural de Mieres, Joe Puerta había nacido el 6 de septiembre de 1913 y era el tercero de los cuatro hijos del matrimonio formado por el mierense Fabricio Puerta (1881) y la ovetense María Sánchez (1882), emigrantes tempranos en México con sus tres vástagos varones, los tres mayores. El estallido de la revolución comprimió su estancia en el país. Los asaltos que sufrieron a manos de las tropas de Pancho Villa cambiaron sus planes y el rumbo de la familia, que en 1916 se estableció en la localidad de Brilliant, condado de Colfax y estado de Nuevo México, donde Fabricio hizo uso de la experiencia que traía de Asturias y trabajó como minero.

El joven Joseph cursó estudios de enseñanza secundaria en Ratón (Nuevo México) y posteriormente asistió a Universidad de Illinois, donde se graduó en Periodismo en el mes de junio de 1933. En su periodo universitario fue un destacado deportista especializado en la lucha grecorromana, un deporte en el que no tardó en sobresalir, obteniendo numerosas victorias a nivel nacional y siendo seleccionado como parte del equipo estadounidense para las Olimpiadas de 1936 en Berlín. Pero el deportista asturiano no tenía para entonces la nacionalidad estadounidense y no pudo participar. Quiso el destino además que la medalla de oro en aquella competición fuese a dar al cuello de un atleta de su mismo gimnasio al que Joe derrotaba con frecuencia.

En el momento de su incorporación al ejército, el 9 de abril de 1942, trabajaba en una empresa de construcción de Illinois, la Kuhne Construction Company. Pasó su periodo inicial de instrucción militar en el centro de entrenamiento del Fuerte MacArthur, en San Pedro (California), y se incorporó al 28th Air Depot Group, con el que fue destinado a Bombay y Calcuta entre septiembre de 1942 y junio de 1943. Sobre el terreno, sirvió en el 958th Engineer Topographic Company, una unidad encargada de dar soporte técnico en topografía, redacción y producción de mapas a la 10th Air Force en el Teatro de Operaciones de China, Birmania e India (CBI). Este fue el nombre que usó el ejército de Estados Unidos para designar a las tropas que designó para trabajar conjuntamente con las fuerzas aliadas china y británica en la región limítrofe entre esos tres países. Bajo el mando del general Joseph Stilwell,

El CBI se formó en 1942, con Estados Unidos recién ingresado en la guerra contra el imperio japonés. Las fuerzas niponas habían invadido las colonias británicas de Birmania y Malasia, repeliendo a las fuerzas inglesas y cortando la única ruta terrestre hacia China. Estados Unidos entró en apoyo de chinos y británicos cuando la segunda guerra chino-japonesa se fusionó de algún modo con la Segunda Guerra Mundial. En la refriega los estadounidenses perdieron una notable cantidad de aviones, pero los aliados lograron recuperar el control de la ruta.

Tras formar parte de esa fuerza de apoyo, Joseph Louis Puerta se licenció como sargento técnico el 15 de noviembre de 1945 en Fort Mac Arthur y su vida continuó en California. El 29 de abril de 1946 contrajo matrimonio con María Lucia Trujillo y de su unión nacerían cuatro hijos, un varón (Joseph Puerta Jr.) y tres mujeres, Kathryn, Sandra y Ava. Con el tiempo, Joseph Jr. adquirió su propia notoriedad como uno de los fundadores y bajista y vocalista de “Ambrosía”, una famosa banda de rock californiana de los años setenta. Su padre falleció en San Pedro (California) el 7 de enero de 1994 y sus restos descansan en el Green Hills Memorial Park de Los Ángeles.