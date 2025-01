La tradición asturiana que no existe en Asturias, inventada en Argentina por emigrantes de Cangas del Narcea: la peculiar Fiesta del Ramo

Las tradiciones folkóricas o festivas, en realidad, siempre están cambiando. Y a veces se producen mutaciones muy singulares. Es el caso de la llamada “Fiesta del ramo”, una celebración muy asturiana que, sin embargo, en Asturias no existe. Nació en el seno del Centro de Cangas del Narcea en Buenos Aires, fundado ahora hace justo cien años, y se ha convertido en la celebración de referencia -tiene lugar a finales de septiembre- de los cangueses en la capital argentina.

La antropóloga Susana Markendorf detallará el origen de esta tradición canguesa nacida al otro lado del mar en el primer Congreso Mundial de Cultura Asturiana que se celebrará en la Universidad de Oviedo del 4 al 7 de febrero. Markendorf es hija de un argentino descendiente de emigrantes alemanes. Su segundo apellido es Martínez: “A mi madre, Rosalía Teresa Martínez Álvarez, la trajeron con 24 meses a Argentina desde Corbero, en Cangas del Narcea. Sus padres, mis abuelos, se llamaban Gervasio Martínez y Salomé Álvarez”. Markendorf, que es funcionaria en un ministerio argentino y profesora de Historia y Teoría Antropológica en la universidad bonaerense, ha estado siempre vinculada a la colectividad asturiana en la capital. “Yo me crie en el Centro de Cangas del Narcea. Desde muy chica bailé en el ‘Conjunto Pelayo’, con Manolo del Campo, que en su momento también tenía un conjunto infantil en el Cangas”, detalla.

Para hablar de la Fiesta del Ramo, una fiesta sin santo, Markendorf tiene que remontarse al origen de la singularidad de la colectividad de Cangas del Narcea dentro del conjunto de todos los emigrantes asturianos en Buenos Aires. “Hace ahora un siglo se produjo un desprendimiento del Centro Asturiano de Buenos Aires porque estábamos muy cansados de que nos tratasen de gallegos, de que nos dijesen que no éramos asturianos. Que si bailábamos el Son d’Arriba, que si bebíamos vino en vez de sidra, que si hacíamos feisuelos (y no frixuelos)… Así que los cangueses de entonces comenzaron alquilando una pieza y haciendo diferentes fiestas en salones justamente para mantener esa identidad canguesa”, explica Markendorf. Los cangueses no fueron los únicos que se independizaron. “Ese era un problema, en general, con los asturianos emigrantes de casi todo el Occidente de Asturias. También en 1932 se fundó el Club Tinetense y, antes, se había fundado un centro vinculado con Degaña”, añade.

La Fiesta del Ramo en el centro cangués de Buenos Aires / Susana Markendorf

Los cangueses se establecieron por su cuenta, apunta Markendorf, a causa de una diferencia de enfoque con respecto al conjunto de la colectividad. “El Centro Asturiano entonces tenía más que ver con adaptar al nuevo emigrante a la nueva sociedad, en preparar a la gente recién llegada para encontrar un trabajo. En cambio, estos otros centros buscaban más conservar las costumbres y fiestas propias”. De resultas de aquella escisión, “en el barrio de Palermo de Buenos Aires hoy tenemos un centro chico, pero estamos a dos cuadras de la embajada de Estados Unidos, en una zona muy bien considerada, que no era así cuando se compró la vieja casa en los años 30. Con los años la zona se fue revalorizando. Hoy tenemos un centro chiquito en medio de lugares muy top”, explica la antropóloga de orígenes cangueses.

Pero vayamos al origen de la peculiar Fiesta del Ramo del Centro de Cangas del Narcea. “La ofrenda del ramo se empezó a hacer en el Centro Asturiano de Buenos Aires a finales de los años 70, principios de los años 80. Allí se hacía de una manera muy tradicional, al estilo de los bandos de Llanes porque Manolo del Campo (director del conjunto folklórico “Pelayo”) era llanisco y del Bando de la Guía. Entonces hace una ofrenda del ramo al estilo del Oriente, con misa de campaña y demás. Se hace dos veces al año, en el aniversario de la fundación del Centro Asturiano de Buenos Aires y para la festividad de Covadonga y del Día de Asturias”, detalla la antropóloga.

El baile del Son d'Arriba en 2011 / .

En el Centro cangués, en cambio, “siempre se hicieron los ramos al estilo del Occidente de Asturias, que consisten en una vara con círculos concéntricos de los cuales se van colgando productos del país, mientras que en el Oriente es un ramo de pan. Aquí, originalmente, se hacía la manteca cocida, que la embutían en tripas limpias y luego la colgaban. También se colgaban rosquillas”. Con el pasar de los años y el fallecimiento de algunas de las mujeres que los elaboraban (como Benita Buelta de García, en 1974), estos productos fueron sustituyéndose por otros. “Y ahora ya lleva directamente algo de fruta, mucha cinta, mucha flor y cosas de caramelo que luego se reparten entre los chicos ese día, aunque originalmente se subastaba.”

Un grupo de pandereteras del centro cangués en Buenos Aires preparándose para cantar el ramo en 2014 / Susana Markendorf

Cuando los cangueses de Buenos Aires crearon su centro propio comenzaron a hacer varios ramos al año “pero ya en los años 40 se cambia, se hace un único ramo, en septiembre, y se le llama la Fiesta del Ramo”, explica Markendorf. El Centro de Cangas tiene cuatro celebraciones anuales de referencia: la del aniversario de su fundación, que suele ser en mayo; celebración del Carmen (sin Descarga, con misa y banquete de callos posterior), la Fiesta de la Amistad (finales de octubre o principios de noviembre) y la Fiesta del Ramo, “que es nuestra fiesta más identitaria”.

El ramo se canta con panderos, la melodía es la de Trascastro y se adoptó una letra escrita por un cangués emigrante. “Si bien se mencionan diferentes parroquias de Cangas, en realidad no se ofrece ni al santo ni al cura ni a nadie así. Se le ofrece a la comisión y se le entrega al presidente del Centro”, apunta Markendorf.