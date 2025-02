La gijonesa que vende los jets de lujo de “Succession”, la exitosa serie de multimillonarios

Alba Pena Castro (Gijón, 1985) está mucho tiempo en las nubes. Literalmente. Durante una década, la asturiana trabajó como azafata en una aerolínea especializada en vuelos de negocios. Tras un parón en el que probó otras actividades (como, por ejemplo, participar en el rodaje de una superproducción de Bollywood), Alba se dedica desde hace casi dos años a expandir en España y Portugal los selectos servicios de la estadounidense Flexjet, la segunda compañía de aviación privada más grande del mundo. Es posible que el nombre de Flexjet no resulte muy familiar, pero se trata de la compañía detrás de los aviones y helicópteros en los que se trasladan los miembros de la multimillonaria familia Roy, protagonista de la famosa serie de HBO “Succession”.

Tras acabar el bachillerato en el colegio Meres, Pena atravesó un par de años de ligera turbulencia existencial en el que no acertaba a fijar su rumbo. Cursó un año de Derecho en Santiago de Compostela y luego otro de Ingeniería Industrial en Gijón. “En realidad, lo único que quería era viajar. Así que solicité trabajo como azafata en Cityjet, entonces filial de Air France, y me lo dieron”, recuerda. Se trasladó a Londres en 2007.

“Eran vuelos ‘business’ desde Londres a destinos europeos. Estaba muy bien, tuve la buena suerte de no tener que atender a borrachos [ríe]. Solían ser pasajeros frecuentes que acababas conociendo y que se comportaban muy correctamente”, asegura la gijonesa. Su profesión, además, le permitía disfrutar de billetes con descuento: ida y vuelta a la Polinesia Francesa por 300 euros, Filipinas por 150… “Disfrutábamos de muchos días libres, así que básicamente estuve diez años viajando por todo el mundo. En la empresa nos conocíamos todos y la mayoría éramos jóvenes, formábamos una pequeña familia”.

No obstante, aquel trabajo idílico llegó a su fin cuando Cityjet fue adquirida por inversores privados en 2017. La operación trajo consigo un replanteamiento de la compañía y todos los empleados de la base de Londres, Alba incluida, fueron despedidos. “Fue un poco ‘shock’, me sentí de repente un poco ‘claustrofóbica en el mundo’, sin saber bien qué hacer y tener que aprender de nuevo, tener horarios normales, coger el metro en hora punta...”, confiesa.

Con todo, la gijonesa consiguió permanecer en la capital británica y en el sector de viajes. Esta vez en la oficina, sin volar a 30.000 pies de altura. Durante un año trabajó en Belmond, una cadena hotelera de lujo que también opera cruceros y viajes en tren. Después fichó por otro operador turístico, Audley Travel, para organizar viajes de lujo: “Cada uno de nosotros gestionábamos un país, y debíamos viajar allí durante un mes. Yo estuve dos años y picos gestionando Sri Lanka: haciendo excursiones, alojándome en hoteles de cinco estrellas…”.

Alba Pena. / A. P.

Pero no todo fue tan idílico. El 21 de abril de 2019, terroristas islámicos hicieron estallar cinco bombas en tres iglesias cristianas y cinco hoteles de lujo del pequeño país asiático. El atentado dejó 269 fallecidos y más de 500 heridos. Desde Londres, Alba experimentó todo un bautismo de fuego en la gestión de crisis, ocupada en asegurarse de la seguridad y la evacuación de sus clientes allí alojados. Por fortuna, entre ellos no hubo ninguna víctima.

Tras ese episodio, la asturiana pasó a ocuparse de Canadá, nación que pudo recorrer de costa a costa. “Me gustó mucho, aunque me gustan los lugares más exóticos que no se parecen tanto a Europa; que la comida sea diferente, que los colores sean diferentes… Me gusta viajar a lugares que me choquen, que me impresionen”, explica. De todos los parajes que ha visitado, se queda con la Polinesia Francesa y Japón.

Llegó 2020 y, antes incluso de la irrupción de una pandemia que paralizaría a todo el planeta, Alba notó que quería reducir la velocidad y “pasar un tiempo en el mar y la montaña para hacer todas las cosas que hasta entonces no me había dado tiempo a hacer: leer, pintar, hacer cerámica…”. El estallido de la crisis del covid le pilló en Buenos Aires, pero pudo trasladarse a Londres. En el mes de septiembre, pasada la agresiva primera ola, se desplazó a Mallorca, donde su hermano trabaja como patrón de yates de lujo.

Estuvo más de dos años en la isla, con una actividad menos vertiginosa que en un ‘jet’, pero sin perder el tiempo: hizo consultoría para distintas empresas, colaboró con ONGs, realizó cursos de arte… Allí coincidió con personas procedentes de todos los puntos del planeta que, como ella, aprovecharon la pandemia para escapar de la gran ciudad. Gracias a una amiga ibicenca, Alba pudo trabajar en tareas de producción del rodaje de ‘Pathaan’, una película de acción de Bollywood (la industria cinematográfica india) protagonizada por la superestrella Shah Rukh Khan, algo así como el Tom Cruise de la gran potencia asiática.

Estando aún en Mallorca, el gusanillo del trabajo aéreo se le volvió a despertar y entró en un proceso de selección para Flexjet. Fue escogida para el departamento de desarrollo de negocio y pudo regresar a Londres. Desde allí, la asturiana trabaja abriendo el mercado español y portugués para la firma estadounidense, que dispone de una flota de 300 aviones. En cada uno caben diez personas, incluyendo la azafata. La empresa ofrece sus naves en un régimen de copropiedad: para volar en ellas es obligatorio comprar al menos una acción, que equivale a 50 horas de vuelo al año.

Después de media vida surcando los cielos, y con cientos de miles de kilómetros a sus espaldas, Alba Pena asegura que cada vez aprecia más “lo bonita que es Asturias”, y regresa siempre que puede a su región natal, que rivaliza en su corazón con las aguas cristalinas de la Polinesia Francesa.