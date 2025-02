La emigración asturiana también se cuenta bailando (y con una obra ahora aclamada en Asturias)

Ramón Oller, coreógrafo y director de escena, premio nacional de danza, es un catalán emigrante y fascinado por el fenómeno migratorio que un día se encontró admirando una imagen de "La madre del emigrante", la escultura de mujer con pelo al viento y gesto desesperado que lleva más de medio siglo con el brazo derecho tendido hacia el Cantábrico desde un recodo del Rinconín, en Gijón. Antes de saber que la estatua está en Asturias, "y esto es premonitorio", destaca la bailarina Estrella García, Ramón se acordó de ella y de Miguel Quiroga, de la compañía gijonesa "Zig Zag Danza", de sus dos montajes anteriores con ellos –"Pan de ángel" y "Disculpe, caballero"–, y del proyecto pendiente de completar la trilogía. El resultado de sus reflexiones, y de las dos horas que Ramón pasó en Gijón alrededor de la "Lloca del Rinconín", se llama "Postales rotas", que ha recibido el premio "Jovellanos" de este año a la producción escénica y que el pasado viernes consiguió cuatro premios "Oh!", dentro de las distinciones que concede Escena Asturias en las artes escénicas.

El espectáculo usa la danza como vehículo narrativo para hacerle un retrato a la emigración, a sus miedos e incertidumbres, al desarraigo y la añoranza, a las expectativas e ilusiones del desplazado contadas de un modo muy particular, desde la perspectiva y con la voz y el cuerpo de una mujer. "Sirve en primer lugar para quitar esa impresión de que la danza no se entiende y no puede contar, para normalizarla. Después de tantos años hay un gran desconocimiento de lo que son las dramaturgias del movimiento y que pueden narrar igual que un texto una situación o momento histórico", comenta Estrella García.

"Postales rotas" consiguió los premios colectivos al Mejor Espectáculo y Producción, y los individuales a la Dirección (Ramón Oller) y Diseño de Iluminación (Félix Garma). "Lo que más nos ilusiona es haber podido reunir a este equipo artístico, de gente muy experimentada en su ámbito, lo que nos permitió afrontar con mucha madurez este proyecto", cuenta García.

Aproximadamente, el 40 por ciento de las 300.000 personas que dejaron Asturias en la explosión migratoria del siglo XIX y las primeras décadas del XX eran mujeres. Y aquí esta historia la cuentan ellas. Estrella y Miguel comparten la escena, pero el punto de vista es el de una mujer que "toma un barco y parte hacia América con la ambición de dedicarse a escribir", destaca la intérprete principal de la obra. A su alrededor se teje "una narrativa" que pone a su servicio todos los elementos escénicos, de la banda sonora original del músico valdesano José Ramón Feito y las canciones de la cantautora catalana Marina Rosell a la iluminación de Félix Garma y una escenografía "incorpórea", hecha "solamente de luz y elementos textiles". "A veces, la danza busca solo generar una emoción en el espectador", explica García, pero en esta pieza han optado conscientemente por una "danza narrativa" en la que "mi cuerpo es el texto de una actriz", y además de la plasticidad estética se busca que "cada movimiento simbolice una palabra".

En la obra suenan, además de la música, las voces de un coro muy singular de mujeres mayores, algunas emigrantes reales y la mayoría asturianas, a las que grabaron haciendo comentarios, con sus acentos y su vocabulario, después de darles muy poca información sobre la trama de la obra. "Solo les dijimos", así lo cuenta Estrella, "que una chica joven, la hija de la modista, se va del pueblo; primero la critican, porque deja a la madre sola, luego empiezan a sentir que es el viaje que ellas habrían querido hacer y no han hecho y la ayudan, la arropan, la preparan…". Una prueba más de que "el elemento mujer está muy presente en toda la obra", concluye la intérprete, por cierto, una descendiente de familia de emigrantes a Alemania a la que el contenido de la obra le llega también en lo personal "muy profundamente".

El montaje invita al espectador a un viaje sentimental y sensorial a partir del momento en el que todo empieza con un sonido sin imagen y, a oscuras, se oye el ruido de un árbol al caer. Es el momento en el que "se rompe una conexión con la tierra" y la protagonista "sale de su entorno y se va a otro lugar". Todo pasa desde ese fundido a negro y hasta una última secuencia en la que se construye otro árbol, este con telas que simbolizan los vestidos de todas las mujeres que acompañaron al personaje principal y las vidas nuevas que han crecido en otras partes. Entre una y otra escena se desenvuelve, remata Estrella García, "una pieza coreográfica y danzada que también es una obra de teatro" y que alude desde las postales rotas del título a la comunicación y a sus dificultades, al correo que tardaba en llegar, a las cartas que desde el otro lado del mar se escribieron y no se entregaron, a las que no se llegaron a enviar o "a las que decían cosas que el destinatario no quería leer y se rompían…".