El político "asturiano" que reinó en la política latina de EEUU, condenado a 11 años de cárcel

Nieto de emigrantes avilesinos, fue una de las estrellas latinas de la política demócrata de EE UU, encarnación del sueño americano. Y ahora acaba de ser condenado a 11 años de prisión por soborno y corrupción. Se trata de unas condenas más largas de las que se han impuesto a un representante federal en el país. El senador demócrata por Nueva Jersey hasta julio pasado, Robert “Bob” Menéndez, de 71 años, fue uno de los políticos más relevantes de su partido y el primero de la minoría latina que logró un puesto en el senado estadounidense. Hoy, no es nadie políticamente hablando. Un apestado. Tras escuchar la sentencia asumió los mismos argumentos trumpistas contra el poder judicial que le ha encontrado culpable. Dijo que el presidente Trump “tenía razón” y que el sistema estaba corrupto “hasta la médula”.

Bob Menéndez ha protagonizado una estrepitosa y acelerada caída. Hace poco más de un año, presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU. De hecho, el expresidente Biden le encargó la gestión política de las sanciones económicas a la Rusia de Putin por la invasión de Ucrania. Entonces, el nieto de avilesinos e hijo de dos humildes emigrantes cubanos (una costurera y un carpintero), estaba en la cima de su poder. Menéndez, que habla un perfecto castellano, como desmostró en una de sus visitas a Oviedo, era para muchos la “vía de paso” para cualquier gestión que tuviera que ver con la política exterior de EE UU relacionada con Latinoamérica.

El cargo, según subraya “The New York Times”, “le otorgaba una influencia enorme sobre la ayuda militar exterior y la política internacional”. Pero ese poder lo usó abundantemente en su beneneficio. Ha sido condenado por cobros en oro, dinero en efectivo y un automóvil Mercedes a cambio de enviar ayuda militar a Egipto, proporcionar asistencia a Qatar e interferir en los procesos locales contra empresarios aliados. En los registros, los agentes encontraron 13 lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como medio millón de dólares en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en los bolsillos de los trajes. En total, ha sido declarado culpable de16 cargos delictivos, desde soborno y extorsión a actuar al servicio de un país extranjero.

Pese a la rotundidad de las pruebas que lo incriminaban y la contundencia de la sentencia, este senador conocido por su elocuencia negó la mayor. El juez Sidney Stein había reprendido severamente: "Ha estado usted en la cúspide de nuestro sistema político. Pero en algún lugar del camino, perdió usted el rumbo". Pero Menéndez no se achicó. Lloroso, le dijo a su señoría: "Me he sentado nueve semanas en este tribunal, pero usted no me conoce". Después pasó a relatar su infancia como inmigrante cubano. Y concluyó: "Este es quien soy, un hombre entregado al servicio a los demás. He perdido todo lo que me importaba, y para alguien dedicado al servicio público, cada día es un castigo".

Más afiladas fueron sus declaraciones a la salida del tribunal ante los numerosos periodistas que le esperaban: “Permítanme decir esto.Todo este proceso no ha sido más que una cacería de brujas política. El presidente Trump tiene razón. Este proceso es político y está corrompido hasta la médula. Espero que el presidente Trump limpie la cloaca y devuelva la integridad al sistema”, según recoge “The New York Times”.

Menéndez está dispuesto a apelar la sentencia. Antes de oir la condena, le pidió al juez que “templase la espada de la justicia con la misericordia de toda una vida de servicio”, añade el rotativo estadounidense en la crónica del juicio.

Menéndez acudió a escuchar la sentencia en el tribunal federal de Manhattan acompañado de su hermana y de sus dos hijos Su hija, Alicia Menendez (en inglés ha perdido el acento) es presentador de informativos en la cadena MSNBC. Su hijo Robert "Rob" Menendez ha seguido sus pasos en la política y es congresista. En estas últimas elecciones renovó su mandato.