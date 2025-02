Las solicitudes de asilo y protección internacional alcanzaron su récord en Asturias en 2024: siete al día y esta es la principal razón

No hay tregua para la crecida del flujo de recepción de extranjeros en Asturias. No cede la afluencia en ninguna de las modalidades de llegada a una región que también alcanzó en 2024 la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de la que hay constancia estadística. El cierre del pasado ejercicio detuvo la cuenta de las peticiones de asilo y otras fórmulas de amparo en un número que confirma la línea ascendente de lo que va de década, que deja el nuevo récord al borde de las 2.700 peticiones (2.694) y duplica ya las menos de 1.300 que el Principado recibía en un año de los de no hace tanto, en 2019. Con los datos que acaba de actualizar el Ministerio del Interior, Asturias sale a un promedio de siete demandas de protección al día y cincuenta a la semana en el año que también cruzó la frontera del récord en el conjunto del país, que alcanzó las 167.366 solicitudes en la suma de las distintas modalidades de refugio establecidas para ciudadanos extranjeros que se encuentren en situaciones de riesgo en sus países por motivos religiosos, políticos, étnicos o sociales, entre otros.

Es de suponer, con las cifras disponibles, que el dato se dispara en buena medida al ritmo que marca el éxodo que acompaña al largo conflicto político y social en Venezuela. Interior no ha desagregado aún las procedencias de los solicitantes de protección por comunidades autónomas, pero el dato, muy revelador, del resumen nacional confirma que Venezuela gana por abrumadora goleada como punto de origen de las peticiones. Cuatro de cada diez de las registradas el año pasado proceden del país caribeño, 66.134 del total de más de 167.000, y la proporción cuadra con lo que sí está contabilizado respecto a la historia reciente de las reclamaciones de protección de Asturias, donde Venezuela fue el punto de origen del cuarenta por ciento de las registradas en 2023 –1.004 de 2.437– y en el último decenio ha sido casi siempre el país con más demandantes de asilo o amparo en la región. La única excepción quedó registrada en 2020, cuando en el año del estallido de la pandemia tomaron el relevo los colombianos.

La estadística nacional del cierre de 2024 reproduce el panorama de procedencias más habitual en los recuentos asturianos de los últimos años, en los que Venezuela y Colombia copan, por este orden, las procedencias más repetidas, en España por delante de Mali, Perú y Senegal y en Asturias, en 2023, de Perú y Cuba… Se deja ver una vez más el tirón de las raíces y de los fuertes vínculos históricos a la hora de elegir el país y la comunidad autónoma de refugio y se vuelve a intuir detrás de estas cifras el goteo de retorno de muchos asturianos de origen o ascendencia desde las naciones menos estables de Sudamérica.

Dan fuerza a esta afirmación los recuentos más recientes de la población residente en Venezuela e inscrita como asturiana y el significativo retroceso que el volumen de la colonia ha experimentado en los últimos años, marcando una tendencia que contrasta de modo elocuente con el ascenso al que tiende la misma comunidad en los países de su entorno geográfico inmediato. Así, mientras casi todos los países del espectro latinoamericano han visto crecer su recuento de población “asturiana”, con la inestimable ayuda de los cambios en la legislación española que han ido ampliando las facilidades para la adquisición de la nacionalidad a un abanico cada vez más amplio de descendientes de emigrantes, la comunidad en Venezuela cae.

El país caribeño ha pasado de las 6.784 personas de 2014 a 4.321 en el recuento de enero de 2024, se ha dejado a uno de cada tres inscritos como asturianos en un decenio de aguda inestabilidad política y ha marcado una tendencia al retroceso que no parece dispuesta a amainar, habida cuenta de que la escalada de la conflictividad política y social en la nación se ha intensificado con el punto adicional de tensión que ha añadido la reciente proclamación de Nicolás Maduro como presidente pese a las muy serias dudas de la licitud del triunfo electoral que se arroga.

El goteo de peticiones de protección y asilo procedentes de Venezuela ha ido en aumento en Asturias casi ininterrumpidamente desde 2016 –sólo se dieron una tregua en el paréntesis de la pandemia, en 2020 y 2021– y en 2023 pasaron por primera vez de mil. El flujo no tiene nada que ver con el movimiento residual previo al recrudecimiento de la crisis política venezolana: tres solicitudes en 2013, once en 2014, dos en 2015… En las cifras del entorno del millar que han alcanzado los recuentos de los últimos años residen algunas de las claves del incremento que han experimentado en Asturias las diferentes figuras de las solicitudes de protección internacional, que comprenden tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se otorga a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen.