Nacho Campa, guardián de animaciones, sueña con "acercar este mundo a mi tierra y facilitar el camino a quienes se obsesionan por contar historias"

Nacho Campa (Alcalá de Henares). Animador, productor y director avilesino de 25 años, se graduó en animación en el verano de 2023, en U-tad. Ha trabajado en "Dragonkeeper" (nominada a los "Goya"), "Ember" o "Spellbound". Con Guillermo G. Fidalgo, lideró la animación del cortometraje titulado "Ciao Peskao" (2023). Trabaja como animador de "crowds" (simulador de multitudes) en "Pookoo" y prepara su debut como director en su nuevo cortometraje, "Calcetines".

El cineasta avilesino Nacho Campa tendrá hoy una noche muy animada: "Guardiana de dragones", la cinta en la que participa como asistente de producción, es una de las favoritas. Al detalle: "Entre mis responsabilidades estaba hacer seguimiento de todas las indicaciones que daba el supervisor de VFX (efectos visuales) para asegurar su cumplimiento, así como agendar reuniones, enviar y recibir material del equipo del estudio colaborador chino y un sinfín de cosas más".

Ahora mismo, es animador en Skydance Animation, "donde hacemos películas de animación 3D. Los animadores damos vida a los personajes, una vez los demás equipos han colocado las cámaras y los props, nosotros creamos la actuación. Es lo más parecido a ser actor dentro de una producción animada. Para mí, lo más gratificante es sacar del espectador la reacción que buscaba. Algunas veces enseñas un plano en las revisiones con el director de la película y todo el mundo en la sala suelta una carcajada, esos son los mejores momentos. Ya ni hablemos de cuando se muestra en la gran pantalla… Ver que un proyecto que has hecho recibe reconocimiento es increíblemente gratificante".

Lo más duro son "las largas horas y tener que rehacer el trabajo al que has dedicado días, lo cual está a la orden del día. Normalmente animamos un plano y en cualquiera de los siguientes 3 o 4 filtros que tiene que pasar antes de ser aprobado puede recibir notas que te haga empezar de cero. Como artista, es muy duro no dar con la tecla y repetir el trabajo una y otra vez, intensifica mucho el síndrome del impostor, pero esta es la práctica habitual y lo que hace que al final los planos sean excelentes. Nadie acierta a la primera".

Desde pequeño ha necesitado "alguna forma de desarrollar mi creatividad, ya fuera pintando, dibujando, escribiendo… Me encanta contar historias. También me han encantado siempre los dibujos animados, en mi casa siempre se han celebrado mucho. Mi madre siempre recuerda una de las primeras citas que tuvo con mi padre en la que fueron a ver ‘Toy Story’ al cine, en Avilés. Desde entonces no han debido perderse ni una película de Pixar. Nací con el gusto por la animación incorporado. Mi bisabuelo era dibujante, Juan Martínez García-Rovés, todos los días hacía una viñeta de su personaje, ‘Gaviotu’. Primero fue ‘La Voluntad’ y más adelante, LA NUEVA ESPAÑA".

Cuando estaba en cuarto de Secundaria fue a estudiar a Irlanda "y sucedió una cosa muy curiosa: a la par que yo descubría el mundo de la animación y el dibujo a través de Youtube, conocí a un chico en el colegio que animaba desde que era pequeño. Fue mi primer acercamiento a un animador. Aprendí mucho de él, sobre todo, de su familia, al ver que todos celebraban su arte y le animaban a desarrollarla profesionalmente. Desde que volví a España, mi interés por este arte no hizo sino crecer y crecer hasta convertirse en toda una obsesión. Cuando terminé Bachillerato ya tenía claro que me dedicaría a esto, aunque no fue un camino fácil ni directo".

Ir a la Universidad era ya todo un viaje. Tuvo que irse de Asturias, "no muy lejos, pero desde luego a un ambiente muy distinto. En Madrid hay un choque de ideologías, pensamientos, actitudes y filosofías en cada esquina. Conocí muchos puntos de vista y vi cómo la gente no se divide por pensar diferente, pueden convivir, a diferencia de lo que había visto en el colegio".

A quien tenga su vocación, un consejo: "Que no pierda el tiempo y no sea derrotista. Que esto no exista en Asturias no significa que no se pueda hacer. A pesar de lo que muchos piensan, esto no es uno entre un millón. Hoy en día tenemos muchas maneras de formarnos desde casa gracias a las escuelas online y, en esta profesión, no se necesitan titulaciones especiales, únicamente dar la talla. Así que mi consejo principal es: curra, curra y curra. Y cuando te canses, curra. Espero en un futuro cercano poder acercar este mundo a mi tierra y facilitar el camino a todos aquellos que, como yo, se obsesionan por contar historias".

El mayor reto de su carrera fue "darle comienzo. Y no hablo de conseguir trabajo, sino de atreverme a darlo todo por dedicarme a la animación. Comencé la carrera de Arquitectura, pero el día 1 de enero de 2019 (lo recuerdo perfectamente) me di cuenta de que estaba cometiendo un error cuando salí de la sala en la que vi ‘Spiderman: Into the Spiderverse’. Comencé el proceso de convencerme a mí mismo y a mi familia de que la animación debía ser mi futuro. Por el camino es normal encontrar gente con cierto poder que intentará aprovecharse de tu poca experiencia y tu mucha inocencia. Fue muy importante aprender a luchar por uno mismo y no dejarse pisotear".

Por suerte o por desgracia, apunta Campa, "todo el mundo ve Asturias como un sitio para veranear, tampoco puedo culpar a nadie por ello. Es muy habitual que solo se nos recuerde por el verano y por el cachopo. Muchas veces se ningunea a Asturias frente a otras comunidades del Norte, pero tenemos una cultura con mucha riqueza que me gustaría que todo el mundo viese. Si no fuese porque en algunos aspectos nos estamos quedando atrás (por ejemplo, la animación), Asturias sería el sitio perfecto".

Sus padres le han enseñado siempre que "quien algo quiere, algo le cuesta. Es por esto que siempre me he esforzado al máximo y lo doy todo para lograr mis objetivos, no sé ir a medio gas. Mis padres trabajan de sol a sol y son completamente dueños de sus logros, fruto de su constante esfuerzo. Siempre ponen ‘lo correcto’ antes que lo demás, la ética y la moral es primordial. Siempre alardeo de que mi abuelo de 91 años sabe utilizar Photoshop mejor que yo. Es el mejor ejemplo de que la edad es solo un número. Está más joven que la mayoría de la gente que me rodea".

El consejo más importante se lo dio "mi profesor de pintura, Nacho Suárez, en Bachillerato: ‘Tu dibujo siempre tiene que estar terminado, da igual que venga a revisarlo en 30 segundos, 3 minutos o 3 horas’. Lo recibí con mucho desconcierto, pero lo entendí enseguida: no quiere decir que mi dibujo tenga que estar detallado en treinta segundos, sino que tiene que estar completo para lo que daría tiempo a tener en ese tiempo. No tiene sentido tener los ojos de un retrato pintados al detalle si el resto del retrato no es más que un boceto. Toda pieza se debe trabajar como conjunto".