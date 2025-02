El primer chino "cien por cien" nacido en Asturias se dedica a vigilar los medicamentos ilegales en España: "El mercado negro va a más"

Medicamentos “disfrazados”, complementos alimenticios que se venden como naturales y no lo son, anabolizantes que no están regulados…El mercado ilegal de los fármacos en España va a más. Es complicado hablar con cifras concretas, teniendo en cuenta que es un mercado no controlado, pero un dato da contexto: en 2023 se registraron más de cinco mil delitos relacionados con el tráfico ilegal de medicamentos. En España, todo lo que se incauta se envía directo a un laboratorio de Madrid, muy cerca de Barajas. Allí, un equipo de profesionales los analizan y los estudian para luego hacer un informe completo.

Hay productos que no están bajo ningún control y son retirados del mercado de forma inmediata. En esa unidad, el Laboratorio de Productos Ilegales, que se engloba en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, manda mucho un asturiano, aunque a simple vista nadie diría que nació en el Principado.

“Aquí nos llega todo lo que tenga aspecto de medicamento”, destaca el protagonista de esta historia, Jing Chiu Chong Cheung (Gijón, 1984), el responsable de este departamento, desconocido para el gran público, pero básico para la salud pública. Al microscopio de Chiu Chong y su equipo (siete personas) llegan al año 1.500 muestras. “Todo lo que incautan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acaba bajo nuestro mando. Nosotros lo estudiamos todos con detenimiento y realizamos un informe, que muchas veces se remite al Juzgado”, explica este asturiano, que tiene detrás una curiosa historia personal.

Chiu Chong nació en Gijón, aunque pronto se mudó con sus padres a Oviedo. En la capital de Asturias hizo su vida. Dice con un toque de ironía que puede presumir de ser “el primer chino nacido en Asturias cien por ciento’”. Es decir: con padre y madre asiática”. Sus progenitores, que son los fundadores y propietarios del restaurante La Gran Muralla, uno de los asiáticos más antiguos de la capital, emigraron de China en 1983 y al año siguiente nació Chiu Chong. Desde que estudio en el colegio La Milagrosa tuvo claro que quería ser químico.

Y así fue: sacó la carrera y un máster en la Universidad de Oviedo y en el año 2018, después de trabajar en una empresa asturiana fabricando cosméticos, entró en la Agencia Española de Medicamentos a través de unas becas. Desde entonces trabaja en esta institución, que en resumen vela porque los medicamentos que circulan por España sean seguros y legales, en el contexto de una gran proliferación del mercado ilegal, acrecentado a su vez por la venta online y las redes sociales. “Va a más”, recalca el asturiano.

Por la mesa de Chiu Chong pasa de todo y casi todo ilegal. Él mismo explica los productos estrella: “Anabolizantes, medicamentos para la disfunción eréctil y adelgazantes. El tema de los anabolizantes (fármacos que se utilizan para mejorar el aspecto físico) es curioso, porque siempre los ha habido, pero ahora proliferan los de ‘nueva generación’, que se supone que tienen menos efectos secundarios, aunque a menudo no están regulados”, destaca. La vigilancia sobre todo el movimiento de estos fármacos es complejo, porque a menudo, admite el asturiano, la gente “compra sin control”.

A menudo es una jungla: “Analizamos medicamentos que ni sabemos de dónde vienen y es importante tener en cuenta el origen, porque nos llegan medicamentos que son legales en otro país y en España no”, explica Chiu Chong, que colabora como experto en el Directorio Europeo para la Calidad de los Medicamentos y de los Servicios Sanitarios (EQM por sus siglas en inglés), confiesa que echa de menos Asturias y lanza una crítica respecto al talento de la región: “Somos muy buenos, pero creo que no lo aprovechamos dentro de Asturias y es una pena”. Palabra del primer chino nacido en Asturias.