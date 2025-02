El fisio ovetense que trata a Lara Álvarez, María Pombo o Marta Díaz

La vida del ovetense Nacho Blanco (Oviedo, 1993) tenía que estar encaminada hacia el deporte. No solo por su pasión futbolera desde bien pequeño, que también. Hay también una explicación familiar: su padre fue uno de los primeros licenciados en INEF (la carrera de Educación Física) y su tío también es preparador físico. De tal palo, tal astilla. Por eso Blanco, que destacó en sus inicios como delantero centro, en el Oviedo y en el Juventud Estadio, entre otros, se enfocó al deporte. Realizó un doble grado en Fisioterapia y CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y poco antes de acabar la carrera conoció por dentro los entresijos del fútbol profesional, deporte e industria al mismo tiempo.

Fue fisioterapeuta y readaptador del Fuenlabrada y puede decir que en su primera experiencia laboral cantó bingo: con él a bordo este humilde club madrileño ascendió a Segunda División, en el año 2019. Desde entonces le han cambiado las cosas. El ovetense ya no está en el mundo del fútbol, aunque sigue trabajando con futbolistas. Ha cambiado de registro: ahora es fisio y readaptador en un centro con sede en Madrid (Crys Díaz and Co), en el que se tratan rostros muy conocidos de la sociedad.

Con Nacho Blanco se tratan, por ejemplo, la presentadora asturiana Lara Álvarez, la influencer María Pombo, la actriz Blanca Suárez o la modelo y empresaria Marta Díaz. También van algunos futbolistas durante sus vacaciones, como Antonio Adán o Isco, ex del Real Madrid. "Contamos con personas conocidas, pero también con mucha menos conocidas. Las personas famosas a las que entrenamos y a quienes realizamos fisioterapia representan el 10 por ciento de nuestra agenda global", explica Blanco, muy cuidadoso al hablar sobre los rostros conocidos que pasan por su camilla. "Somos muy estrictos y no queremos comprometer la confianza que nos depositan", indica. "La discreción es lo primero, la gente conocida es normal, con días buenos y días malos, como todos", concreta.

El centro en el que trabaja Blanco está en expansión: 38 profesionales entre fisio y entrenadores y centros en La Moraleja, la Finca y uno recién abierto en el barrio de El Viso, todos ellos en Madrid. El ovetense es director de este último, que está dando sus primeros pasos. Hay otro en A Coruña, en el que Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid y Ana Peleteiro, atleta olímpica, son socios. Blanco reflexiona sobre un negocio de salud, el de la fisioterapia y la rehabilitación, que vive un boom, espoleado también por el impacto de las redes sociales. "En nuestro caso, son una herramienta de amplificación que nos permite mostrar el trabajo que realizamos y, de esa manera, aumentar nuestro volumen de negocio", recalca Blanco, que confiesa que echa de menos Asturias aunque es fiel a los veranos en Naves (Llanes).