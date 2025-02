El avilesino premiado por la industria internacional de los efectos visuales: Manuel Martínez construyó la Osaka que sale en "Shogun"

La noche del pasado día 11, martes, quedará para siempre en la memoria del avilesino Manuel Martínez, un experto en efectos visuales que está al frente del departamento de modelado 3D de la pequeña compañía irlandesa SSVFX. En una gala al más puro estilo de los Oscars celebrada en Los Ángeles, Martínez recibió uno de los galardones de la Visual Effects Society (VES), la entidad que agrupa a los profesionales de la gran industria internacional de los efectos audiovisuales. Martínez recibió el galardón (una estatuilla que remeda la famosa Luna con una bala en el ojo de Méliès) en compañía de otros dos miembros de su equipo, Phil Hannigan y Francesco Corvino. Vencieron en el apartado dedicado a la creación de un entorno excepcional para un proyecto audiovisual. Su logro ha sido “construir” en 3D la ciudad japonesa de Osaka del siglo XVII en la que está ambientada la serie “Shogun”, una de las grandes del año pues en la última edición delos Emmys alcanzó el récord de 18 galardones, uno de ellos para el trabajo de Martínez y su equipo.

Por la derecha, Manuel Martínez, Phil Hannigan y Francesco Corvino, tras la entrega del premio. / .

“Ha sido una aventura increíble”, decía Manuel Martínez este jueves por la tarde a LA NUEVA ESPAÑA desde Dublín, recién llegado de Los Ángeles, donde asistió a una celebración con más de 3.000 personas, lo más destacado de la industria internacional de los efectos visuales. La gran fiesta anual de la VES, algo así como una academia de los efectos visuales, se celebró en el hotel Beverly Hilton, donde también se entregan los Golden Globes.

Fue una noche inolvidable para él –“De esas que ocurren una vez en la vida”- pero también para su empresa, que ganó en todas las categorías para las que estaba nominada. Recibió otros dos galardones por otros trabajos en “Shogun” y en la miniserie “El Pingüino”. “Para una compañía pequeña como la nuestra, que está en Dublín y que no tiene ni sucursales ni nada esto es muy importante. Estábamos compitiendo con grandes producciones como “Dune” o la serie de “El señor de los Anillos”, añade. Con humor, Martínez afirma que tuvo la suerte de que la categoría para la que estaba nominado fuese la primera en entregarse, “con lo cual ya te lo quitas de en medio y puedes disfrutar de la gala”. Por ser el senior del equipo, Manuel Martínez fue el encargado de hacer el discurso de agradecimiento, con partes en español. “La verdad es que fue una noche muy intensa. Estuvimos flotando, flotando”.

En la gala, la película "Kingdom of the Planet of the Apes" recibió el premio al mejor largometraje fotorrealista y "Dune: Part Two" logró la mayor cantidad de premios. "The Wild Robot" fue nombrada mejor película animada. El dúo cómico The Sklar Brothers hizo su debut como anfitriones de los premios VES y el actor Keanu Reeves entregó al actor y productor ganador del Globo de Oro Hiroyuki Sanada, uno de los protagonistas de “Shogun”, el Premio VES a la Excelencia Creativa.