La crónica del sportinguista volador desde México: Las atajadas de Yáñez y una visita a Varane

Diego Álvarez Bada lleva 11 años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace 5 años fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Viaja hasta diez veces al año a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido los 13 derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición

El plan original era otro. Este fin de semana mi intención era estar en Valencia para ver jugar al Sporting contra el Levante. Era un partido clave para seguir soñando con el playoff, pero terminó en un empate sin goles que deja poco margen para la ilusión. Sin embargo, el trabajo me llevó en otra dirección. En lugar de aterrizar en Madrid, terminé en Londres, donde coincidió que jugaba el Queens Park Rangers. No era el Sporting, pero sí un equipo con un rostro familiar: Jonathan Varane.

A Varane ya lo conocía. Cuando el Sporting vino a México el año pasado, pasé diez días conviviendo con el equipo y él fue de los que más me impresionó. No solo por su calidad en el campo, sino por su sencillez y cercanía con la gente. En Asturias confirmé que esa accesibilidad no era casualidad: es de esos jugadores que se ganan el respeto y el cariño de la afición, no solo con el balón, sino con su actitud.

A principios de semana, cuando supe que mi viaje a Londres coincidía con su partido, le envié un mensaje para avisarle que iría a verlo jugar. Su respuesta fue inmediata y amable: “¡Qué bueno que vienes! Ojalá nos veamos”. Desde entonces, la visita tenía un significado especial.

Llegué a Londres, pero el viaje no empezó con buen pie. En la peña "La Villa de Quini" tenemos la tradición de regalar máscaras de lucha libre personalizadas con los colores del Sporting a jugadores o aficionados gijoneses cuando viajamos. Le llevaba una a Varane, pero, en el metro de Londres, junto con mi bandera de la Peña, la perdí. Primer error del día. Luego llegué con algo de retraso al Loftus Road, así que no pude ver a Varane antes del partido. Lo observé calentar desde la grada, aunque él no me vio. En el campo, jugó los 90 minutos en la victoria del QPR por 4-0 contra el Derby County. Un gran partido con una buena actuación de Varane en el mediocampo. Terminado el encuentro, pasó por la zona donde yo estaba y al verme, sonrió. Nos saludamos, nos tomamos una foto y le llamó mucho la atención una chamarra (cazadora) del Sporting que llevaba. “Me dio mucho gusto verte”, me dijo, y era evidente que hablaba en serio. Iba a regalarme su camiseta, pero ya la había lanzado a la grada. No recordaba en ese momento que yo estaría ahí. Una anécdota más para sumar a este viaje.

El domingo, el Sporting visitaba al Levante en el espantoso y odiado horario de las 7 de la mañana hora de Ciudad de México. Yo apenas iba aterrizando de madrugada en México después de un vuelo de 12 horas desde Londres, así que no pude prestarle mucha atención al primer tiempo. Un empate a cero en un campo siempre complicado para el Sporting y que no es un mal resultado, pero con la clasificación como está, tampoco sirve de mucho. Quedan 15 jornadas y estamos a 7 puntos del playoff, que pueden ser más al terminar la jornada. Para alcanzarlo, el Sporting necesita hacer una puntuación casi perfecta: al menos 30 de los 45 puntos en juego. Y aunque el equipo ha mejorado en algunas cosas, no parece que pueda llegar a conseguirlos. Mencionar como algo positivo que fue el tercer partido consecutivo sin recibir gol tras los problemas que ha tenido el equipo en la defensa durante la temporada y que en este encuentro el gran culpable de mantener la portería a cero tiene nombre y apellido: Rubén Yáñez, quien había recibido algunas críticas esta temporada y esta semana hizo atajadas a bocajarro de un gran nivel.

Mención aparte merece lo que ocurrió en Guadalajara (México) a Djuka. El Atlas ganó 3-2 al Puebla con una actuación sobresaliente del exjugador del Sporting, quien anotó dos goles. Primero, un penalti en el primer tiempo. Después, el Atlas perdía 2-1 en el minuto 93, empatan, y casi llegando al 99, el segundo de Djuka con un golazo de tiro buscando el segundo poste al ángulo y que sirvió para darle la primer victoria a su equipo en 7 partidos del torneo clausura de la liga Mx. Su mejor partido desde que llegó a México y parece ser que ya está logrando adaptarse más al fútbol mexicano. Si sigue creciendo a este ritmo, podría convertirse en uno de los delanteros más destacados del semestre.