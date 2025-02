La luanquina que entrevista a Neymar y trabaja en Maracaná: "Cuando era pequeña, pensaba que El Molinón era enorme y ahora..."

Luanco es un lugar tranquilo, de esos que enamoran por su mar y su gastronomía. Pero a más de 7.000 kilómetros, en Río de Janeiro, una luanquina ha encontrado su segundo hogar en un escenario totalmente distinto: el estadio Maracaná. Sara del Valle, periodista asturiana de 27 años, trabaja como asesora de comunicación bilingüe del Flamengo, uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Lo suyo no fue un camino planificado, sino una serie de casualidades, valentía y, sobre todo, pasión por el fútbol. "Yo siempre quise venir a Brasil, a Río de Janeiro. Quería estar en la cuna del fútbol". En 2021, decidió hacer su intercambio universitario en Brasil a través de la Universidad de Valladolid, aunque la única opción disponible era en Porto Alegre. Sin embargo, la pandemia jugó a su favor. Gracias a que las clases en Porto Alegre tuvieron que hacerse online, pudo mudarse a Río de Janeiro, ciudad que siempre soñó conocer. Su llegada no fue fácil. "Tuve problemas con el visado y terminé viniendo como turista. Luego me apunté a clases de portugués para ampliar mi visado a estudiante. Ahí fue cuando aprendí de verdad el idioma", asegura Sara.

Poco a poco, se fue abriendo camino en el mundo del fútbol. Primero, conociendo a gente clave, como Emerson Santos, futbolista brasileño, quien le presentó a Virtudes Sánchez, periodista española que trabajaba en el Flamengo por aquel entonces. "Nos conocimos y, por casualidades de la vida, resultó que era mi vecina de enfrente", comenta.

Una casualidad en un cumpleaños de Emerson fue el empujón definitivo. Allí conoció a una persona del club y, tiempo después, cuando el Flamengo buscó a alguien para gestionar la comunicación en español, pensaron en ella. Desde el 23 de mayo de 2022, Sara es la asesora de español en el club.

Para Sara, estar en el Maracaná es todavía un sueño. "Cuando era pequeña, pensaba que El Molinón era enorme... Y ahora trabajo en Maracaná", cuenta en referencia a uno de los estadios más grandes del mundo. El Flamengo le ha dado experiencias únicas, con las que muchas personas sueñan, como vivir la final de la Copa Libertadores. Su primera entrevista profesional fue con Arturo Vidal, pero desde entonces ha trabajado con decenas de futbolistas de primer nivel. Entre los momentos más especiales de su carrera destaca una entrevista con Neymar, un sueño cumplido para la asturiana. "Me hace ver que cuando tienes fe, ilusiones y no paras de luchar, la vida te lo devuelve, aunque el camino sea difícil", afirma ilusionada.

El Flamengo, que comenzó siendo un club de regatas, tiene, además de la de fútbol, otras secciones, como la de gimnasia artística, judo y natación, entre otras. La gimnasta Rebeca Andrade, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, quien venció a Simone Biles, es una de las grandes estrellas del Flamengo, y Sara tuvo la oportunidad de conocerla personalmente.

Sara es la única española en el departamento de comunicación del Flamengo y una de las pocas mujeres que trabajan en este ámbito dentro del fútbol brasileño. "Aquí todavía choca ver a una mujer en mi puesto. Es una cultura más machista que en España, pero poco a poco las cosas están cambiando".

Su día a día es intenso: entrevistas, traducciones, contenido para redes y prensa. "No se descansa. Es un trabajo de lunes a lunes". De hecho, un simple error en redes sociales puede tener consecuencias enormes: "Una vez me equivoqué con el emoticono de una bandera y, en cinco minutos, ya había miles de comentarios" comenta (ahora) divertida.

A pesar del ritmo frenético, Sara se siente en Brasil como en casa. "La gente aquí es fantástica, parecen los asturianos de Sudamérica: abiertos, alegres y apasionados por el fútbol" y confiesa que cuando le preguntan de qué parte de España es, "siempre digo que soy de Asturias, del norte, donde mejor se come. Todos en el club saben dónde está Asturias gracias a mí. Les hablé del cachopo y de la sidra". Fuera de España, la gente tiende a preguntar si se es del Barça o del Madrid, pero cuando a ella le preguntan por su equipo, la respuesta es clara: "Soy del Sporting de Gijón, nada de Barça o Madrid", dice con orgullo.

Mira al futuro con ilusión: en junio espera viajar con el equipo al Mundial de Clubes en Miami, algo que le hace muchísima ilusión porque "vendrán los grandes del fútbol español". Por ahora, su presente está en Río, pero no descarta nuevos horizontes. "Seguiré aquí hasta que me canse. Si vuelvo a España, me gustaría ir a un equipo grande, aunque también me atrae Argentina". De momento, sigue disfrutando de cada partido, de cada entrevista y de cada historia que cuenta para millones de seguidores del Flamengo en todo el mundo. "Sin olvidarme nunca de la tierrina", sentencia.