La asturiana que es el alma de uno de los hoteles más lujosos del mundo, donde la noche vale entre 1.300 y 10.000 euros

Lujo personalizado. A saber: casi 500 habitaciones en 200.000 metros cuadrados, imponentes jardines, olivos de 600 años de antigüedad, palmeras en cada esquina y espectaculares suits. Los precios varían. Por ejemplo, para febrero hay estancias por 1.300 euros la noche y otras por casi 10.000. Es el Ritz-Carlton, en Riad, probablemente el hotel más lujoso de Arabia Saudí, construido en el año 2011. Por sus habitaciones han pasado Donald Trump o Barack Obama. Y al frente del marketing y de sus relaciones institucionales (Executive director of Marketing and public relations, es el puesto exacto) está una ovetense: Beatriz Fernández Moradiellos. Llegó hace un año y ahí sigue. “Fue el Ritz-Carlton quien me contactó. Mantuvimos conversaciones durante meses y me quedé fascinada por la magnitud del proyecto y no dejaba de preguntar por la magnitud del proyecto: el panorama de la industria, la transformación del país y, sobre todo, la visión de mi futuro equipo. Necesitaba comprender con claridad el desafío antes de tomar una decisión y finalmente no pude sino dejarme contagiar por la fuerza de la propuesta”, explica Fernández Moradiellos. ¿Qué hace exactamente esta ovetense? Lo explica.

“Soy un pilar de la estrategia comercial de nuestra propiedad junto con mis compañeros. Mi labor es dar forma y alma a la estrategia de marketing y comunicación del Ritz-Carlton. No se trata solo de promover el hotel, sino de crear experiencias que conecten emocionalmente con nuestra audiencia, elevando la percepción del lujo en cada detalle. Cada mensaje, cada evento y cada iniciativa están cuidadosamente diseñados para reflejar la esencia de la marca y el espíritu del destino”, destaca Fernández Moradiellos, que estudió en el Meres de Oviedo, se graduó en Económicas por la Universidad de Oviedo y luego estuvo en varios centros, como la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla o la London School of Economics, entre otros.

La ovetense explica las diferencias sociales que percibe en su trabajo. “En la cultura, en la forma de hacer negocios y en las dinámicas sociales, pero es precisamente ese contraste lo que enriquece la perspectiva”, asegura Moradiellos, que accede a esta entrevista por cuestionario, debido a la confidencialidad y la discreción que le acarrea su puesto.

El Ritz-Carlton, antes de entrar a trabajar esta ovetense, copó los titulares de la prensa internacional al convertirse durante meses (de noviembre de 2017 a principios de 2018) en la ya bautizada como “cárcel más lujosa del mundo” después de la purga realizada por el Rey Salman ben Abdulaziz. Entre las paredes del hotel, que no admitió reservas en ese periodo, estuvieron recluidos ministros, exministros, varios príncipes y decenas de hombres de negocios.