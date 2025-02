La misión imprescindible de las trabajadoras sociales que viajan a atender la necesidad de los asturianos que sufren en Venezuela: "Esta ayuda es su oxígeno”

En una sala del Centro Asturiano de Caracas, un hombre cuenta que su esposa se ha operado de un cáncer de estómago. En Venezuela, el tratamiento posoperatorio sale a unos cien euros por toma; la sesión de quimioterapia son 5.000 que de ninguna manera se puede permitir. Ha construido en su país de acogida una buena red de familiares y amigos, “porque ese apoyo mutuo los asturianos expatriados normalmente lo tenemos”, pero no da para tanto y su necesidad no espera… Se lo está diciendo a Covadonga Díaz y Helena Varela, que son trabajadoras sociales en el exterior adscritas a la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno del Principado y que han viajado hasta aquí para escuchar y acompañar, para atender y ayudar en lo posible a resolver las urgencias de la doliente comunidad asturiana en el país caribeño. Sus visitas periódicas a este y otros destinos similares les han hecho saber que con frecuencia se les presentan casos duros, “de esos que te llevas contigo”, de los que ilustran la clase de dificultades que han venido a tratar de aliviar y que de algún modo también dan sentido a su trabajo.

Llevan en Venezuela desde principios de esta semana y el viernes de la próxima, cuando se vayan, calculan que habrán atendido a unas doscientas personas, aproximadamente 120 demandantes de ayuda económica y el resto peticiones de índole diversa. Cada año, más o menos por estas fechas, hacen dos viajes a las zonas más vulnerables de la Asturias expatriada, últimamente a Venezuela y siempre a Cuba, para ayudar a una población mayoritariamente envejecida y frágil que vive en entornos complicados, asediados por años de crisis política y social. Atender y ayudar son verbos de significado muy amplio en este país donde hay pensiones que equivalen a los cinco euros que a ellas les han cobrado por dos cafés con leche.

En sus reuniones prestan apoyo para tramitar las ayudas individuales que el Principado está a punto de convocar para los asturianos del exterior, hablan del lanzamiento inminente del “programa Añoranza” y de los apoyos oficiales al retorno; informan sobre las posibilidades que tienen de solicitar una plaza en una residencia de mayores en Asturias y responden a preguntas más emocionales que prácticas sobre los lugares de origen. Resuelven dudas sobre homologaciones de titulaciones académicas o sobre las ayudas a la atención sanitaria que el Principado canaliza a través del Centro Asturiano y la Embajada de España, y hacen gestiones y escritos, preparan documentos y también, o sobre todo, escuchan. “Hacemos atención social en sentido amplio”, resume Díaz. Los asturianos de aquí forman una población envejecida, pensionista, en porcentaje muy alto y la situación del país es compleja, las pensiones son muy bajas y la necesidad aumenta según se van cumpliendo años.

Tienen los oídos entrenados en años de brega con los aprietos y la escasez –Helena participa en estos viajes desde 2004, Covadonga desde 2009, las dos con el único paréntesis de la pandemia–, pero todavía a veces les cuesta asimilar los relatos de las vidas que se han dado la vuelta y las precariedades sobrevenidas al final de una existencia relativamente apacible de trabajo duro en un país que de pronto se ha vuelto extremadamente difícil. “Hay que concentrarse en lo que se puede hacer”, asume Covadonga, “y escuchar y acompañar también forma parte del trabajo y de la ayuda”. Se trata de “escuchar, acompañar, entender, abrir opciones... Saber que las decisiones que hay que tomar a una determinada altura de la vida nunca son fáciles. Te puedes ir, te puedes quedar, pero esta gente tiene su vida hecha aquí y nosotras sólo podemos ayudar a pensar”.

Además de para tratar de acercar los problemas a las soluciones prácticas, ellas también están aquí para reconfortar a una comunidad de expatriados asturianos que en el caso de Venezuela configuran una colonia menguante de 4.300 personas que han cumplido los 65 años en un cuarenta por ciento y que en muchos casos tal vez no encontrarían de otro modo acceso a los recursos que el Principado pone a su disposición.

Helena y Covadonga les cuentan que las ayudas económicas, con una dotación total que subirá este año de 440.000 a 460.000 euros, están pensadas para hacer frente a las necesidades de los asturianos residentes en América Latina mayores de 65 años o menores de esa edad con incapacidad acreditada para el trabajo. Prevén ayudas máximas de 2.000 euros por persona en todos los países salvo en Cuba, donde el tope es de seiscientos, y serán tramitadas en breve. “Lo que a nosotros nos daría para muy poco a ellos les permite tener acceso a una medicina o comprar cosas muy elementales”, señala Díaz. “Esta ayuda es realmente el oxígeno que tienen”.

En Venezuela, muchas de las urgencias están en la sanidad, han observado. Viene otra persona que necesita una de corazón y busca desesperadamente el dinero… Saben que se van a encontrar con una comunidad de “personas mayores, con un estado de salud que se va complicando” y eso, en la delicada situación que ahora atraviesa el país, lo dificulta todo. En la distancia, sin pisar el terreno y escuchar directamente “uno no se puede imaginar las situaciones que están atravesando algunas de estas personas”, resume la trabajadora social.

Los destinos y la duración sus viajes los decide la magnitud de la necesidad. A lo largo de estos años han ido a Argentina, a Chile, a Uruguay, pero siempre ha habido un rumbo fijo que se va a repetir este año. A su regreso de Venezuela, después de una semana en Asturias pasarán un mes en Cuba. La experiencia les dice que en la isla la tarea se les multiplica por el volumen de la colonia –casi 17.000 personas–, por su estructura y grado de envejecimiento –uno de cada dos ha superado los 65 años– y sobre todo la magnitud de la necesidad que una crisis incesante ha agudizado en una nación en la que falta casi de todo. Allí, eso lo sabe por experiencia Covadonga Díaz, “si no vas tú a recibir la demanda de ayuda, no tienes ni la más mínima posibilidad de hacerla llegar. De ninguna manera. No hay ni bolígrafo, ni papel, ni teléfono, ni nada... Tenemos que ir directamente a los lugares”, en ocasiones visitar en sus casas a personas que no pueden salir y saber moverse por la isla siguiendo un itinerario y un “sistema rudimentario que ya tenemos establecido, pero que funciona, a través del ‘boca a oreja’, y nos ayuda a movernos en esas arenas movedizas”.

Por si hiciera falta una justificación para la inyección de esperanza y el salvavidas que todos los años se llevan a América, la trabajadora social detecta una necesidad imprescindible de que Asturias se acuerde de aquellos que “cuando pudieron procuraron una vida mejor a los suyos” en la región. “Es la comunidad asturiana del exterior. Ahora la vida les ha dado otra vuelta, pero son Asturias también”.