La crónica del "sportinguista volador" desde México: qué difícil es tener que decir adiós

Diego Álvarez Bada lleva 11 años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace 5 años fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Viaja hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido los 13 derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

Cada jornada que pasa, cada punto que se escapa, cada oportunidad desaprovechada, nos acerca más a una despedida que nadie quiere pronunciar. El Sporting empató 1-1 contra el Almería en un partido que era ganar o ganar, porque cualquier otro resultado nos dejaba con un pie fuera de la pelea por el playoff. El empate nos mantiene a 9 puntos, una distancia que se siente inalcanzable.

Llegamos al último tercio de la temporada. 25 puntos en el primer tercio y solo 13 puntos en el segundo tercio, algo similar a lo que ocurrio hace 1 año y el margen de error es cada vez menor y más cuando miramos la clasificación y vemos al vecino en ascenso directo con 50 puntos, 12 más que nosotros. ¡Que envidia y de la mala!. La humillación es completa. Solo queda rezar para que no logren el ascenso, como debe pensar cualquier Sportinguista y Gijonés. porque lo nuestro, a estas alturas, ya parece sentenciado.

Casi al final del primer tiempo, como si el Sporting mismo quisiera adelantarnos el desenlace de esta historia y de héroe a villano y otra vez a héroe, un error infantil de Yáñez nos puso por detrás en el marcador, perdiendo un balón en el área que Luis Suárez, el delantero más valioso de la categoría, convirtió en gol sin piedad. Otra vez a remar en un barco que hace tiempo que está hundido.

En el segundo tiempo, un penalti sobre Dubasin nos dio la oportunidad de igualar el partido. Caicedo lo transformó, sumando su segundo gol de la temporada. Ojalá le sirva de impulso, pero, ¿impulso para qué? La sensación es que ya no queda nada por lo que pelear.

Porque la verdad es que la temporada ya se siente como una larga agonía, una lenta tortura donde cada jornada es otro clavo en el ataúd de la esperanza. El Sporting no levanta cabeza. Estamos atrapados en un túnel sin salida, resignados a ver cómo se nos escapa otro año en Segunda y sin opciones reales de volver a donde pertenecemos. Lo peor no es el empate, ni los 9 puntos de distancia con el playoff. Lo peor es la sensación de que esto ya no tiene remedio. De que aún quedan muchos partidos por jugar, pero ninguno para ilusionarnos.

Dentro de dos semanas viajaré desde México para ver al Sporting contra el Racing de Santander, un partido que tenía marcado en el calendario con mucha ilusión. Siempre ha sido un duelo especial, el derbi del Cantábrico y del pacto de Llanes, mi Villa y mi hogar en Asturias. un partido de los que encendían la pasión. Pero ahora, la sensación es otra. En lugar de la emoción de una gran cita, solo queda la resignación de saber que la temporada ya está prácticamente perdida. Poder ir al partido con esta desilusión es, en sí mismo, otra desilusión