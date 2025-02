"Fascina de Maruja Mallo el compromiso político, la vitalidad y la irreverencia"

La escritora asturiana Ana Rodríguez Fischer (Vegadeo, 1957) retoma en "Notre Dame de la alegría" (Siruela) la figura de la fascinante pintora surrealista Maruja Mallo, lucense criada en Avilés, protagonista en 1995 de "Objetos extraviados", novela de profundas huellas en el panorama literario español que treinta años después amplía y completa. Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, Rodríguez Fischer ganó con "Antes de que llegue el olvido" el premio "Café Gijón".

– ¿Con qué pinceladas literarias está escrita su novela?

-Imagino que con una paleta amplia, pero de manera muy particular con todos aquellos colores y tonalidades que caracterizaron los ismos o las vanguardias, especialmente en las secuencias que tratan de la obra pictórica de Maruja Mallo en la década de los 20. El capítulo final está hecho con retazos y elementos característicos de los cuentos de hadas o de las historias y leyendas tradicionales.

-Maruja Mallo, ¿qué le fascina de ella?

-Su alegría, su capacidad de juego, su vitalismo, su irreverencia, su conexión con la vanguardia más avanzada, su compromiso político, la admiración que cosechó su obra en escenarios capitales del arte contemporáneo.

-Mallo vivió en Avilés desde 1913 hasta 1922, ¿qué sabemos de su etapa asturiana?

-Muy poco. De hecho, creo recordar que ella apenas mencionó esa etapa, aunque hay una pieza juvenil en el CMAE (Centro Municipal de Arte y Exposiciones).

-¿Qué significó Mallo en la generación del 27?

-Fue una compañera de viaje absolutamente insustituible en esas travesías artístico literarias, y la prueba está en los testimonios de García Lorca, María Zambrano... Era además muy generosa y colaboró pintando las escenografías para piezas teatrales de Rafael Alberti o Miguel Hernández, ilustrando las portadas de algunos libros destacados del momento o colaborando en revistas inolvidables y esenciales en la forja de una sensibilidad estética, como fueron "Revista de Occidente" o "La Gaceta literaria".

-Como mujer, ¿su visión surrealista tenía rasgos distintos a la masculina?

-No sabría valorarlo, pero es innegable que en otras series o etapas de su obra, fundamentalmente la que arranca de los años 30 y del compromiso cívico y social y continúa durante el exilio, la atención a la mujer es fundamental.

-¿Cómo era la Maruja alumna? ¿Dio pronto señales de transgresión?

-Creo que sí. Además, estaba en muy buena compañía, con Salvador Dalí de condiscípulo, y todo su afán iconoclasta y rupturista.

-¿Podemos imaginar cómo sería su vida sin la Guerra Civil?

-Imagino que en lo personal sería más sosegada, y quizás hubiera podido desarrollar más ampliamente su obra su obra; no solo en el sentido de tantear o explorar o idear nuevos caminos, lo que en parte sí hizo durante el exilio, pero también tuvo que aceptar encargos, sin desde luego traicionarse o desviarse de sus premisas estéticas, y no siempre tenía las posibilidades de exponer. Otra cosa es lo que sería en la España de Franco… y podemos hacernos una idea a partir del silencio y la casi inexistencia que la rodeó tras su vuelta definitiva en 1965.

-¿Qué hay de nuevo y qué permanece respecto a "Objetos exrraviados"?

-Permanece lo esencial: la concepción de la novela como una rememoración –entre onírica e intimista– de la vida propia y de la compartida, así como una crónica del tiempo atravesado. Tampoco alteré la escritura o el estilo, que sigue destacando por su cualidad visual o plástica, si bien corregí ciertos elementos que me parecían excesivamente deudores de los rasgos vanguardistas, y esponjé algunas secuencias, además de crear algunas otras nuevas; bien porque en aquellos momentos no me parecía necesario relatar, o bien porque con posterioridad –pero no específicamente para esta revisión– encontré algún otro dato que me pareció interesante o que simplemente me gustaba traer al primer plano del relato.

-¿Se puede "pintar" con palabras?

-Ojalá; es lo que pretendo, no solo en esta novela sino también en tramos descriptivos de paisaje en otras. Pero son los críticos y los lectores quienes deben pronunciarse.

-Echando la vista atrás, ¿cómo se lleva con la autora que fue hace 30 años?

-De aquella manera. Cuando el pasado verano me puse a revisar esta novela, a la que no había vuelto, me enfadé mucho conmigo misma porque, aunque "Objetos extraviados" obtuvo muy buenas críticas, al releerla yo mucho más exigente.

-¿Por qué cambió el título?

-Porque comprobé que el título original, aunque tenía mucho sentido pues aludía a los objetos surrealistas de funcionamiento simbólico que caracterizan una parte de la obra pictórica de Maruja Mallo, o a que hace treinta años muchos de sus cuadros estaban ilocalizables o se daban por perdidos, o a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna que mantengo como cita inicial, lo cierto es que comprobé que el significado del mismo no acababa de entenderse.

-¿El espírítu de Mallo sigue dentro de usted?

-Su memoria, su vida y su obra, claro que sí. También su modo de expresarse, su mirada, que creo se percibe en algunos rasgos de la novela.

-¿Qué lecciones vitales de la vitalista Mallo ha aprendido?

-Esas cualidades que mencioné antes, al hablar de la fascinación que me inspiraba.

-¿Hay misterios de Mallo por resolver?

-Seguimos desconociendo mucho de la persona o específicamente de la mujer; en su vida privada fue siempre muy discreta, aunque prodigase anécdotas llamativas o chocantes Sobre algunos episodios más o menos públicos.

-¿Qué cree que pensaría de los tiempos actuales?

-Esta España creo que le gustaría, o al menos no la incomodaría; en cuanto al mundo, la situación actual seguramente le parecería peligrosamente similar a la regresión de los totalitarismos del XX.