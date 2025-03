Las anécdotas del Teatro Real, contadas por los asturianos: "Una vez un actor olvidó la mochila..."

Un espectador acude al Teatro Real de Madrid, "El Real". Pasa la puerta, enseña la entrada, accede a una de las 1.958 localidades, se sienta, disfruta (o no) de la ópera, aplaude al final y se vuelve a casa. Es complicado que vea todo lo demás porque no se aprecia si no se mira más allá.

El Real a un golpe de vista solo parece lo que es: un teatro. El escenario, las butacas, el camerino, las luces… Hay mucho más, en fondo y en forma. Contiene pequeñas historias cotidianas nunca contadas que hacen que la institución más importante de artes escénicas en España funcione como un reloj suizo, aunque dentro por momentos todo pueda convertirse en un caos.

Cristina Nuevo, ovetense, trabaja en el departamento de producción y recuerda bien cuando un solista que iba a cantar en la función de aquel día se puso enfermo y hubo que contratar a otro de urgencia. El problema vino después. "El solista nuevo se dejó la mochila en el aeropuerto", rememora esta asturiana. Un inconveniente menor, subsanable en otra ocupación, se puede volver diabólico en el terreno artístico. El cantante se expresó así: "Hasta que no aparezca la mochila, no canto", dijo a primera hora de la tarde. La función era a las siete y media. Tic, tac.

"Tuvimos que mover cielo con tierra. Llamamos a Policías, a personal del aeropuerto... fuimos hasta ahí a ver si aparecía la mochila". Hubo final feliz y el equipaje apareció en la cola de los taxis de la terminal. Se abrió el telón. "Hay veces que hay mucha tensión, que incluso nos dan ataques de risa. No hay un día normal, porque siempre puede pasar algo", resume esta ovetense. "Una cantante solista venía desde Alemania para hacer una sustitución por enfermedad y llegó al Teatro cinco minutos antes de salir a escena".

Dan fe de lo que dice Cristina Nuevo el resto de asturianos que trabajan en el Real, que son varios y en puestos diversos: sastrería, caracterización, recursos humanos, utilería, marketing, el coro…

Siete "reales" abren las puertas del espectacular teatro a LA NUEVA ESPAÑA, de 42 metros de altura (32 bajo el suelo). Por dentro parece una fábrica. Nadie diría que, en realidad, es un centro artístico: hay gigantescas salas con potente maquinaria. Unos imponentes elevadores puede subir el decorado completo desde las plantas bajas hasta el escenario. Poca gente sabe que los bajos del Real están rodeados de agua por el paso de un río, desviado por los laterales de la construcción.

"El público solo ve una pequeña parte del Teatro, que es una auténtica maravilla de ingeniería. Detrás de la escena hay muchos profesionales que se ocupan de que el espectáculo salga adelante. Ahora mismo estamos haciendo tres óperas al mismo tiempo y cabe todo gracias al movimiento de las plataformas", explica la langreana María Fidalgo, que es la soprano coro titular del Real.

Ella es la única de este grupo de asturianos que trabaja directamente de cara al público. Pasó las pruebas en el año 2010, cuando se formó el coro titular. "En Asturias no existía un coro profesional y por aquel entonces daba conciertos de solista junto a la orquesta de Langreo e interpretaba papeles en la ópera de Oviedo", recuerda Fidalgo.

Su función es sencilla de explicar: canta durante toda la temporada. Se aprende la música y los textos y después interpreta el personaje dentro del coro. "El objetivo final es la puesta en escena de una ópera y lo mejor de mi trabajo es poder compartir escenario con profesionales de talla mundial: estoy al lado de auténticas estrellas de la Ópera y eso es un lujo".

Tras quince años al pie del cañón brotan las anécdotas desde el eecenario. Muchas no se pueden contar, otras sí. "En una Boheme teníamos que comer en escena y un compañero puso muchísima sal a algunos de los platos por hacer la gracia. Me comí el bocado y casi me da algo haciendo la escena. Apenas podía cantar. Me enfadé mucho, aunque ahora lo cuento como una anécdota graciosa, pero en aquel momento me molestó".

También hay historias de improvisación, cualidad necesaria para subirse a un escenario. Como cuando una solista que hacía el papel de Carmen, en la ópera del mismo título, tenía que sacar una flor a escena para tirársela a don José, el tenor. Por un motivo que se desconoce, no la sacó, y una compañera del coro que llevaba una propia se la dio. "Cuestión de tablas". Para que todo lo que hace María Fidalgo en el escenario salga bien, lo que el público no ve tiene que salir aún mejor. "No podemos tener un fallo, jugamos en Primera División", asegura Sara Álvarez, que trabaja en el Real desde el año 2002, en el departamento de Caracterización. Ella misma explica su función. "Hago maquillaje y peluquería según lo requiera el personaje. A veces tienen que parecer de otra época, otras estar enfermos…".

Esta leonesa de nacimiento, aunque gijonesa de adopción, probablemente sea la profesional que más cerca está de los artistas y cantantes. Los describe "cada vez más normales", lejos de los estereotipos que los presentan como personas ególatras, a menudo por encima del bien y del mal. Aunque para el recuerdo de Álvarez quedan momentos cómicos, como cuando le tocó maquillar a un actor y este le percibió la voz demasiado grave. "Me preguntó: no estarás mala, ¿no?". Tiene explicación: los artistas se ponen muy nerviosos ante cualquier mínimo riesgo de salud por la posibilidad de perderse la función. "Si toses se alteran y es normal, es un trabajo muy tenso", explica Álvarez, que aquel día se quedó sin maquillar a ese actor por tener la voz más grave.

Entre los 300 trabajadores que tiene el Teatro Real hay dos hermanos asturianos: Ovidio Ceñera, el jefe de Sastrería y Caracterización, y Gema Ceñera, que trabaja en el departamento de Marketing.

Ovidio, con más de 40 años de experiencia y 70 personas a su cargo, avisa antes de contestar a ninguna pregunta. "Los asturianos que trabajamos en el Teatro Real, no somos un grupo que un día decidió salir de la `tierrina’ y aparecimos aquí por casualidad. Somos mucho más y por eso estamos aquí, en uno de los teatros de ópera más importante del mundo".

Puesta la advertencia encima de la mesa, el jefe de Sastrería y Caracterización, de Sama de Langreo, explica que acabó en el Real "de casualidad". Nunca tuvo intención de trabajar en la ópera. En los años ochenta y noventa participó en muchas series de televisión, así como en spots publicitarios. La lista es larga, también en teatro: "La casa de los líos", "Canguros", "Cajón Desastre", "Calle Nueva"…

Ahora su labor es técnica y de gestión. Su día a día pasa por reuniones, estudiar proyectos, estar cerca de los talleres, viajes para ver las óperas… Lleva 28 años en el Real y aunque dice que tiene mil anécdotas recuerda especialmente una, cuando el cantante Plácido Domingo le cantó el cumpleaños feliz.

"Viajó desde Moscú, realizó un ensayo musical de dos horas, comió un plato de jamón y queso, volvió a ensayar durante tres horas y regresó al camerino con una sonrisa, dando las gracias por todo y cantándome el cumpleaños feliz. Todo eso solo lo puede hacer gente de otro planeta como él y muchos de los que pasan por aquí".

Ovidio tiene más que contar y hace memoria. "La temporada pasada hicimos ‘Juana de Arco’ y todos los hombres, en una de las escenas, salían con prótesis de penes y las mujeres con prótesis de vaginas. Como no todo el mundo nos cae bien y tampoco todos nos hacen la vida fácil, aprovechamos la producción para poner los penes pequeños a quien normalmente nos da un poco de guerra…". Cómo no, hubo protestas. "Les decíamos que lo requería el personaje", recuerda el jefe de Sastrería y Caracterización.

La hermana de Ovidio, Gema, está todos los días en el departamento de Marketing, Publicidad, Ventas, Calidad y Promoción digital, una sección, "poco valorada" y que con los años ha vivido una auténtica revolución. De las entradas en papel se ha pasado a los códigos QR. "Nos hemos digitalizado y se nota mucho el aumento de la venta online".

Otro departamento con poca visibilidad, pero del que depende gran parte de la salud económica del Real, es el de Recursos Humanos, donde está la avilesina Verónica Martín. "Trabajar en un lugar tan único es un privilegio", destaca.

Martín hace las nóminas, se ocupa de los seguros sociales, gestiona el plan de formación. Del Real destaca "el gran labor y compromiso diario del gran equipo humano que forma parte del Teatro Real, desde la parte técnica hasta oficinas, para que en cada función y evento que se llevan a cabo en este lugar tan especial, se logre crear la magia día tras día y el público pueda ser testigo".

Acaba la ronda. Covadonga García, gijonesa, es oficiala en el departamento de Sastrería del Real. Se ocupa de vestir a los artistas y mantener en buen estado el vestuario para las funciones, aunque si se le pregunta por una anécdota de su trabajo su recuerdo va por otra dirección y tiene que ver con la Lotería de Navidad. En el Real se celebra el esperadísimo sorteo cada 22 de diciembre.

"Esa semana, los bombos llegan al Teatro con mucha seguridad y secretismo y hasta la noche de antes no meten las bolas. En los días previos la visita a la planta del teatro donde se guardan los bombos por parte de los trabajadores es asidua. Este año he sido afortunada y he podido estar al lado de las esferas, fue emocionante", destaca esta "Real", que como el resto de sus compañeros ve bien todo lo que no se ve de este imponente Teatro, que es casi todo.