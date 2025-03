La irresistible atracción de Baqueira: donde van los asturianos cuando esquían fuera

Es innegable que el valle de Arán se ha convertido en el destino más visitado de aquellos asturianos que buscan nieve fuera de la región. La estación de Baqueira-Beret atrae cada año a miles de esquiadores que, desde el Principado, desean pasar unos días deslizándose por sus pistas e interiorizando los maravillosos paisajes del Pirineo. Su relativa cercanía y la comodidad de realizar prácticamente todo el viaje por autopista contribuyen a elegir este destino. A ello se suma una muy amplia oferta hotelera con servicios y precios cercanos a muchas economías.

Carlos Fernández delante de su casa en Arrós / .

Los asturianos llevan años apuntando a esta estación, entre otros motivos, por su orientación, que permite recibir las primeras nieves y conservar espesores cuando en otros lugares de la geografía ya no se puede practicar este deporte.

Baqueira Beret ofrece 171 kilómetros de pistas balizadas. Esta temporada, a pesar de las circunstancias metereológicas, el exquisito trato del manto blanco y un buen sistema de innivación artificial, que cubre el 58% del área total, han permitido que se supere el centenar de kilómetros del citado dominio esquiable.

Ovetenses y oviedistas reponiendo fuerzas / T.B.

Encontrar asturianos en pistas o en los establecimientos hosteleros es algo habitual, nos reconocemos por el acento y nuestras particulares expresiones. Bueno, y por qué negarlo, por el volumen de nuestras conversaciones.

Son ya 30 años los que llevo acercándome a esta estación y nunca me he venido sin saludar a algún paisano, sin embargo, este año ha sido especial. Muchos reconocen que es práctica habitual viajar hasta Arán cada temporada, y otros lo han hecho por la escasez de nieve que, hasta el momento, tenemos en la Cordillera Cantábrica.

Tres aficionados de El Entrego / T.B.

Pero no solo me ha llamado la atención la afluencia de asturianos o de otras comunidades autónomas, si no que me ha sorprendido el creciente número de franceses, que cuentan con espléndidas estaciones en su país, y sobre todo la gran cantidad de británicos. Desde Asturias muchos han encontrado trabajo en los más diversos sectores, desde el comercio a la hostelería pasando por el de la propia enseñanza del esquí.

Algo más que visitantes ocasionales son Benjamín Álvarez y Aurora Vázquez, en1987 ya pasaron allí su luna de miel y desde entonces se han convertido en habituales de la zona. Cada año recorren tres o cuatro veces la distancia que separa Oviedo de Vielha, y no únicamente durante la temporada, sino también en verano, aprovechando el gran número de actividades que se organizan aprovechando la belleza de los alrededores, algo de lo que podríamos tomar nota también desde nuestras tierras.

Aficionados alleranos / T.B.

Otros han hecho del Valle de Arán su casa, es el caso de Sole Canga, una gijonesa que llegó al Valle de Arán con 19 años en la temporada 80-81. Ya era una buena esquiadora, como buena parte de su familia, y el profesorado fue su alternativa laboral durante más de 20 años. En 2002 dio el salto al mundo empresarial, abriendo las puertas de Procenter Baqueira. Lo que comenzó siendo una tienda de material de esquí se ha convertido hoy en un centro integral de servicios para facilitar el disfrute de los deportes de nieve. Allí la encontrarán, en el edificio multiusos de la cota 1.500 con la misma vitalidad que cuando llegó hace 45 años a tierras catalanas.

Sole Canga llevaba dos años viviendo en el Valle de Arán cuando llamó a Carlos Fernández, avisando que la estación necesitaba profesores. Este turonés estaba asentado en el Pirineo Aragonés desde 1977 y no dudó en acudir a la llamada de su amiga. Era el comienzo de una relación que aún se mantiene. Allí ha trabajado como profesor y como comercial de varias marcas de material de esquí e incluso, junto a su hermana María, contribuyó a la puesta en marcha del Club Aranés de Esport d´Hiver. Hoy vive a caballo entre Chile y su casa de Arrós y se mantiene vinculado al deporte blanco como coopropietario de la Escuela de Esquí Baqueira. María, por su parte, también vive en Arán ya jubilada y después de haber pasado por el mundo de la docencia del esquí y como trabajadora en la sanidad pública.

Aficionados avilesinos / T.B.

Ellos pueden hablar del mundo del esquí desde el balcón de la veteranía. Son muchas décadas viendo cómo crece la mayor estación de España, y conociendo otras muchas fuera de nuestras fronteras. Destacan el importante papel económico de este tipo de instalaciones en las zonas de montaña, como las de Asturias y León, pero reconocen la necesidad de inversiones decididas, algo que no se ha producido. La lucha contra la escasez de nieve, en algunas temporadas, solo puede hacerse desde una modernización decidida, más en concejos que sufrieron el hachazo del desmantelamiento de la minería. Añado yo que hasta ahora se ha actuado parcheando de forma timorata, sin apostar por un correcto sistema de innivación artificial o por desestacionalizar actividades es tres de las zonas de montaña más bellas de la cordillera Cantábrica: Leitariegos, Pajares y San Isidro.

Otro punto de interés en la presente temporada ha sido la celebración de un doble Slalom de la Copa de Europa. También, por primera vez, Baqueira-Beret ha acogido una prueba de la FIS Masters Cup reuniendo a esquiadores mayores de 30 años, no profesionales, y en la que participaron más de 150 deportistas de 16 nacionalidades.