Asturias se sube al podio solidario del Sahara Marathon en los campamentos de refugiados de Tinduf

En los campamentos de refugiados saharauis, cerca de la localidad argelina de Tindouf, se disputó la pasada semana, el 25 de febrero, el Sahara Marathon, una convocatoria deportiva, solidaria y reivindicativa, que se remonta a más de 25 años atrás. Esta última edición ha tenido una campeona asturiana. Isabel Vielsa, nacida en Belmonte de Miranda y "toda la vida" viviendo en Oviedo, fue la primera mujer en atravesar la meta en la carrera de 10 kilómetros y regresó a Asturias con su medalla, realizada artesanalmente por una cooperativa de mujeres ceramistas del campamento de El Aaiún.

Más de 400 corredores participaron en esta edición del Sahara Marathon, de 31 países; muchos españoles y atletas procedentes de lugares tan distantes como China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Etiopía y de varios estados europeos. La asturiana viajó junto a un amigo, Carlos de la Parte, que hizo el recorrido de la prueba caminando.

Ella, que sale a trotar de vez en cuando pero no se considera una maratoniana, se encontró con un entorno "muy hostil", a 26º de temperatura y con una humedad por debajo del 20%, avanzando al mediodía por un terreno pedregoso, a veces por bancos de arena, y un tramo final en el que sufrió mucho. "No estaba termorregulando", relata, y eso pese a que había puestos de avituallamiento donde ofrecían agua a menudo y a que tuvo la precaución de llevar consigo un gel de glucosa. "Me hidraté como para una carrera en el norte de España; nunca había corrido en el desierto", reconoce, y promete ir mejor preparada y ser más precavida en la próxima ocasión, porque nada más cruzar la meta decidió repetir el año que viene y llevarse con ella a sus amigas.

La asturiana, segunda por la izquierda, durante la entrega de premios. / LNE

Deporte y reivindicación

"Es muy bonito ver las caras de los niños, de la gente, todos se vuelcan con la carrera, es el evento del año y se celebra la víspera de la fiesta nacional, que es el 27 de febrero", cuenta la corredora asturiana. Además, añade, los deportistas están siempre acompañados, muy atendidos y arropados. "Nunca me sentí sola", asegura.

El Sahara Marathon es más que una competición deportiva. Isabel Vielsa explica que su finalidad es llamar la atención sobre la situación de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, donde la población sigue esperando un prometido referéndum de autodeterminación y una solución para la población desplazada que cada vez ven más lejanos.

El interés por el Sáhara de la abogada asturiana es heredado: su tía colaboró durante muchos veranos con el programa solidario Vacaciones en Paz, con el que miles de niños saharauis han viajado a España.

Isabel Vielsa anima a participar de una carrera que es "una lección de vida" y que permite conocer a un pueblo que es todo generosidad. "Es una experiencia muy recomendable", asegura. Ella afirma, sin ningún rastro de duda, que volverá en 2026.