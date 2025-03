Los asturianos en Londres quedan en el aire: el "serio problema" de la supresión de los vuelos directos de Ryanair

Cuenta atrás para que la compañía aérea Ryanair deje de operar el vuelo directo entre el aeropuerto de Asturias y Londres (Stansted) y preocupación entre los asturianos que residen en la capital del Reino Unido. "Vamos a tener menos vuelos y más caros, con lo que saldremos perdiendo", coinciden varios consultados.

A partir del mes de abril, Ryanair aplicará la medida que anunció en enero, al considerar que las tasas de Aena, son "desmesuradas", algo que niegan en la compañía pública, dependiente del Ministerio de Transportes. La citada ruta se suprimirá por la decisión de la empresa. Asturias seguirá teniendo conexión directa con Londres desde el aeropuerto, pero el pastel se lo queda una sola compañía, Vueling, que ya operaba esa ruta, conectando la terminal de Santiago del Monte con el aeropuerto de Gatwick.

Este movimiento empresarial, en el contexto de una disputa que mantiene Ryanair con Aena, tendrá consecuencias directas para los asturianos que residen en Londres. Según datos oficiales, en el Reino Unido hay alrededor de 3.000 nacidos en el Principado, estando una gran parte en la capital británica. Habrá un recorte de 150.000 asientos, horarios más restringidos al existir menos frecuencias y en muchos casos precios más altos al operar solo una compañía. El coste de los billetes en cualquier caso fluctúa, depende de la fecha escogida y la empresa que explota la ruta lo marca según la oferta y la demanda, lo que provoca que pueden seguir existiendo billetes a precios reducidos pese a que Ryanair deje de operar.

Un ejemplo de las consecuencias: el año pasado, un vuelo ida y vuelta directo a principios de agosto no llegaba a los 200 euros. De cara a este año, en las mismas fechas ronda los 300. En otros casos, el precio incluso se triplica. Lucía Morán, ovetense de 28 años, lleva un año viviendo en Londres, trabajando en proyectos de energía renovables y la afecta negativamente la supresión de la ruta. "Ya no tendré la opción de volar a Asturias el fin de semana, a no ser que me pida el viernes de vacaciones en mi trabajo", explica, en referencia a que ya no habrá ruta directa los jueves, una opción que a menudo escogían jóvenes asturianos. "Tomé la decisión de quedarme a vivir en Londres a medio plazo, pero siempre con la posibilidad de volver a casa. De haber sabido esto (la supresión de la ruta), no estoy segura de si habría tomado la misma decisión", recalca Morán, que pone un ejemplo: en octubre pudo volar ida y vuelta por 15 euros y en mayo no le baja de 200 euros.

"Llevo ocho años viviendo en Londres y la conexión directa con Asturias ha sido fundamental para mantener el vínculo con mi familia. Ahora, con un hijo de tres años, es aún más importante que pueda pasar tiempo con sus abuelos y tíos. La retirada de Ryanair nos deja con menos opciones y hace que esta ruta sea más limitada. Esta conexión no solo es vital para quienes vivimos fuera, sino también para el turismo y la economía de Asturias", destaca Rocío Salgado, responsable de gestión en una compañía.

Cecilia Arias, de Gijón, trabaja en marketing en una empresa de cosmética. "Tan solo unas semanas después de mudarme a Londres los vuelos prácticamente han triplicado el precio de Vueling por la ausencia de competencia de Ryanair, además de unos horarios mucho menos adecuados. Con lo cual, una oportunidad con la que esperaba tener una relativa fácil conexión con familia y amigos (sabiendo que evidentemente es algo en lo que se cede cuando te mudas al extranjero) , se ha convertido en un lujo al que acceder muy escasas veces al año", destaca.

"Es un problema serio para nosotros que quiten esa ruta. Me mudé a Londres por trabajo y también con los vuelos directos a Asturias, si ahora los recortan se nos dificulta el futuro. Las compañías no se dan cuenta de lo importantes que son las frecuencias", indica Daniel Astle, de Llanera, otro de los muchos afectados.

En cifras globales, la salida de Ryanair no mermará la oferta total de destinos regulares del aeropuerto de Asturias, con un total de 30 y 4.340 frecuencias.