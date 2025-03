«La Inteligencia artificial no es el oráculo de delfos»

El ovetense Víctor Manuel Maojo García (1961) es catedrático de Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los científicos pioneros en el desarrollo y aplicación de estas nuevas herramientas digitales en la medicina. Estudió Medicina en la Universidad de Oviedo y, posteriormente, Informática en la Politécnica de Madrid. En Georgia Tech, Harvard Medical School y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), todos ellos en Estados Unidos, amplió sus estudios sobre la IA aplicada a la medicina. Es miembro correspondiente en la Real Academia Nacional de Medicina de España.

-Usted estudió Medicina en Oviedo, pero luego saltó al mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué?

-Acabé Medicina en 1985 en Oviedo, en 1986 vine a Madrid para estudiar Informática y luego me fui a los Estados Unidos. Entonces no había nadie trabajando en estos temas en España. Cuando acabé Medicina me di cuenta de que el mundo había cambiado y, sin embargo, cuando me daban clase no me hablaban nada sobre ordenadores, nada sobre inteligencia artificial. Lo cual sigue casi igual hoy. En el último MIR no hubo ninguna pregunta por estos temas.

-¿Tendremos que empezar ya a reconformar la formación?

-Eso es clave. Cuando estaba en Harvard, en el departamento de Radiología los residentes tenían un 30 por ciento de estudios sobre matemáticas, física e informática. Y era 1991. También es algo distinto porque allí para ser médico hace falta un título previo. Muchos son matemáticos, físicos, ingenieros y estudian Medicina luego. Tienen una formación técnica en muchos casos. En España, durante los seis años de carrera, el objetivo es pasar el MIR. Y, lógicamente, si en el examen no preguntan nada sobre eso (aplicaciones de la inteligencia artificial) no van a estudiar nada. No hay prácticamente nada reglado sobre esa formación. La informática médica en los Estados Unidos es una especialidad médica. Otros países están trabajando mucho sobre este campo, pero España todavía está bastante retrasada.

-Eso está pasando pese a que la inteligencia artificial cada vez tiene más presencia en nuestra vida y en la medicina. Ahora, el papel de los radiólogos parece hasta prescindible. La máquina lee las imágenes, diagnostica…

-Geoffrey Hinton, premio «Nobel» hace pocos meses, fue pionero de la inteligencia artificial y comentaba ya en 2016 que en diez años no harían falta radiólogos. Falta poco para que se cumpla ese plazo y parece que no va a ser así. Cuando yo comenzaba, en los años ochenta y pico, todavía estaban con la idea de que estos sistemas (IA) podrían sustituir a los médicos. Pero se dieron cuenta de que era un error fatal. Primero, era un error fatal la idea construir sistemas que pudiesen sustituir a los médicos. Lo que hacía falta era crear sistemas que ayudasen a los médicos. Yo soy miembro de la Academia Americana de Informática Médica, donde están todos los pioneros de la inteligencia artificial en la medicina, y creo que no hay nadie que discuta que la IA va a ser una herramienta, pero unida a los médicos.

-O sea, no les va a reemplazar.

-Le pongo un ejemplo de dermatología. Hoy tenemos sistemas que pueden diagnosticar perfectamente múltiples lesiones. Pero un buen dermatólogo necesita ver todo el cuerpo. No le basta solamente ver esa lesión. La ayuda de la IA puede ser fantástica para descartar rápidamente muchas lesiones y poder concentramos en las que realmente pueden tener un cierto peso. Pero el dermatólogo necesita ver todo el cuerpo. Y eso ocurre de forma parecida en muchos temas.

-El panorama de la IA parece cambiar de un día para otro.

Cada semana salen cosas nuevas. Se está invirtiendo mucho dinero en este ámbito, eso es lo que ha cambiado sustancialmente. Son las grandes empresas las que dirigen ahora todo este tema. No son las universidades, como antes. Todo tuvo un desarrollo bastante lento hasta que llegó el dinero.

-¿Le preocupa esa velocidad y cómo, además, el proceso está marcado por vaivenes geopolíticos?

-En el área médica mi preocupación es que las empresas quieran ganar dinero rápidamente . Porque, como le digo, se están gastando muchísimo en IA y las empresas querrán recuperarlo en un tiempo corto. -Es un miedo que no solo tengo yo, lo tiene mucha gente. Otro miedo es que los médicos usen estos sistemas sin comprenderlos bien todavía. Por ejemplo, el Chat GPT puede ser un sistema magnífico para hacer un diagnóstico médico, ¿pero dónde van los datos de los pacientes? No sabes a dónde van los datos o para qué los usan porque nadie se lee los contratos cuando tú utilizas estos sistemas o esas apps. Yo lo pregunto siempre en clase a los alumnos: ¿cuántos tenéis una app para medir la dieta, el ejercicio físico o una cuestión médica? Y levantan la mano unos cuantos. ¿Y cuántos habéis leído el contrato? Hasta hoy nadie ha levantado la mano. El problema es que los datos pasan a ser propiedad o pueden ser usados por esas compañías.

-En esta carrera global por la inteligencia artificial, Estados Unidos y China van a la cabeza. ¿Europa se puede quedar atrás?

-No es que pueda quedar atrás, es que ya lo está claramente. Las grandes compañías tecnológicas son de Estados Unidos y de China, y están gastando muchísimo dinero. Por ejemplo, solamente en el proyecto «Stargate» (una alianza de OpenAI, Oracle y Softbank para invertir en infraestructuras como centros de datos y plantas de generación eléctrica) en Estados Unidos van a dedicar 500.000 millones. Las compañías tienen muchísimo dinero, que Europa no tiene. Eso ha pasado también en el área de la investigación médica. La Comisión Europea tenía el 1% de lo que era la investigación pública en EE UU.

-La IA avanza día a día y el mundo se nos hace por momentos más incomprensible a la mayoría. ¿Hay que incidir en la alfabetización digital?

-En una conferencia reciente se presentaba un libro titulado «Te van a despedir y lo sabes» (aborda el impacto laboral de la digitalización) y se me ocurrió que el título tendría que ser «Te van a despedir si no sabes». Para muchos temas, será necesario saber más. Eso ha pasado muchísimas veces. Le pasó a la gente que tenía carros cuando llegó el tren. En la película «El Apartamento», Jack Lemmon es un contable que está en una sala donde hay 200 personas más. Esos 200 desaparecieron hace una década y hay un ordenador. La gente tendrá que cambiar, tendrá que estar lista para hacer cambios en muchas áreas. Es una cuestión que llegará sola prácticamente. Los chicos querrán saber más sobre la tecnología. Pero es fundamental también que aprendan realmente cómo es esa tecnología. Cuando doy charlas, cuento en media hora lo que es y lo que no es. Mucha gente me dice que pensaba que era algo distinto. Bastante gente piensa que es algo mágico. Y tiene sus límites, tiene unos cuantos límites.

-¿Cuáles son?

-Yo diría, primero, la calidad de los datos. Eso es clave. Los datos pueden tener fallos, errores. Y luego estar sesgados. Por ejemplo, Deep Seek (la última revolución china en IA). He leído que si le preguntas sobre la política china no cuenta la realidad. Ahí hay un sesgo. Más que sesgo, es que mienten. Por ejemplo, y por hablar del ámbito médico, los sistemas se entrenan con casos previos y en el caso del melanoma se entrenó sobre todo con personas de raza blanca, con lo cual diagnosticaba mal a personas de raza negra.

-¿Exageramos el potencial de la inteligencia artificial?

-Creo que sí. Mucha gente la ve como algo mágico. Y creo que eso es porque quienes lo están contando, no están contando la verdad. He visto en charlas a personas representantes de alguna compañía, o de un sistema, que cuentan lo maravilloso que es ese sistema, pero no cuáles son los límites, los problemas de protección de datos o los problemas de la calidad de los datos. O leo en la prensa tribunas de personas que no son expertas y dicen cosas que son exageradas. Sobre la inteligencia artificial hace falta decir cosas que sean exactas. Si no hay exactitud en lo que se cuenta, mucha gente pensará que la IA es algo mágico y que lo soluciona todo. Y no puede solucionar lo que no sabemos. Como herramienta, nos ayudará a descubrir más cosas, pero de momento la inteligencia artificial no descubre cosas por ella misma. Ayudará a los investigadores a que se den cuenta de nuevas correlaciones que les habían pasado desapercibidas. Por ejemplo, el premio «Nobel» de Química del año pasado. Utilizaron la IA a la hora de mapear nuevas proteínas, pero como una pura herramienta que podía hacer el trabajo bruto, por así decirlo. No hizo un descubrimiento científico, hizo un análisis masivo. Eso es distinto. Ahora podemos hacer análisis masivos que no eran posibles antes.

-O sea, todavía la inteligencia natural es más inteligente que la artificial.

-En el área médica, durante 30 años, hemos desarrollado sistemas que son capaces de hacer tareas. Hasta ahora, lo que hace la IA es resolver tareas. Quizá haya un tiempo en el que exista una inteligencia artificial general, pero ahora mismo es muy buena para resolver tareas muy concretas. No es un sistema mágico. No es el Oráculo de Delfos. Todavía no hemos sido capaces de emular el razonamiento médico complejo, eso que llamamos el «ojo clínico».

-¿En qué campo de la medicina la IA será más decisiva?

-Ahora mismo en radiología y en la genómica. También en anatomía patológica, que es donde ha habido mayores logros. Pero toda la medicina puede cambiar sustancialmente. Un área al que también va a llegar pronto es la nanomedicina. Vamos a tener nanopartículas para múltiples tratamientos. Pero el problema «número uno» será la toxicidad que puedan tener estas nanopartículas.

-De toda esta revolución tecnológica digital, ¿a usted qué es lo que más le preocupa o le molesta?

-Lo que más me enfada son los advenedizos. Yo ya llevo muchos años en esto y, de repente, veo escribiendo a un supuesto gurú que no sabe nada del tema y que está dando charlas magistrales. Un ejemplo de eso es Yuval Noah Harari (autor de «Sapiens» y «Homo deus»): es un superventas que no solo no tiene idea sino que está dando ideas confundidas. Hay un vídeo maravilloso de Harari soltando chorradas sobre el futuro en una charla con el premio «Nobel» Daniel Kahneman. La cara de Kahneman es un poema. Harari es muy listo porque habla sobre muchos temas y hoy los científicos se han especializado en un único asunto. Harari se aprovecha de eso y muchos piensan que sabe tanto de tantas cosas, pero es disparate tras disparate.

-Entonces no se cree la advertencia que lanza en su último libro («Nexus») contra la IA. Poco menos nos avisa que vamos a acabar esclavizados, si no lo estamos ya.

-Como le diría Kahneman: es posible pero no es probable.