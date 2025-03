La crónica del "sportinguista volador" desde México: empatitis del Sporting

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

Esta semana volví a Asturias. Salí el miércoles desde México y el jueves ya estaba en Gijón, listo para disfrutar de unos días de Asturias y, por supuesto, del Sporting-Racing. El partido terminó, cómo no, en empate. Otro 1-1. El quinto de forma consecutiva. La empatitis sigue instalada en el equipo.

La previa del partido la compartí con la peña Mediu Pollo, de Mieres, en el bar Dipos de Gijon, nuestra sede aquí. Es una peña hermana con la que siempre es un gusto coincidir. Además, en el viaje me acompañó un amigo mexicano que, al igual que yo, trata de venir a El Molinón varias veces al año. Antes de eso, por la mañana, pasé por el estadio para ver al equipo para iniciar la concentración previa al partido. Pude ver a los jugadores, platicar con Joaquín y saludar a Guille, de los pocos jugadores que tengo el honor de que me conoce, conoce mi historia y lo que hago para venir a verlos, me saluda y siempre tiene un buen gesto conmigo. Fue un momento especial, una oportunidad para transmitirles mi ánimo y apoyo antes del partido.

El Sporting comenzó bien. Se puso en ventaja rápidamente con un gol del "pingüino" Dubasin y cuajó un primer tiempo en el que pudo y debió ampliar la ventaja. Pero la historia de siempre: dominio sin efectividad. En la segunda mitad, el Racing mostró la intensidad de un equipo que pelea por el ascenso. El Sporting, en cambio, bajó el ritmo y los cántabros terminaron empatando.

Después del gol del Racing, el partido quedó en tierra de nadie. Ninguno de los dos equipos hizo demasiado por romper el empate. El Sporting no está jugando mal, pero su fútbol no es efectivo. Perdona demasiado y eso le impide ganar. Y a base de empates no se llega a ninguna parte. Es un equipo que no pierde, pero tampoco gana, y así se van escapando los puntos.

El ambiente en El Molinón tampoco fue el de las grandes noches que he vivido en otros partidos. Por momentos, la afición del Racing se hizo notar más que la grada local. Es normal: ellos viven la ilusión de pelear por subir, mientras que el Sporting está en tierra de nadie, sin objetivos reales más allá de asegurar cuanto antes la permanencia. Ahora mismo, lo prioritario es sacar 10 o 12 puntos para evitar problemas.

Más allá del partido, estos días en Gijón han sido para disfrutar de la ciudad, de su gastronomía y de esos rincones que nunca dejan de sorprenderme. Pasear por San Lorenzo sigue siendo uno de mis placeres favoritos y esta vez aproveché para ir por primera vez al Mirador de la Providencia. Desde ahí, Gijón se ve a la distancia, con el mar de fondo, en un paisaje que hace que uno se sienta en casa.

El domingo también estuve en Luanco para ver jugar al Marino contra el Numancia, un equipo histórico del fútbol español. El Marino consiguió una victoria importante. Fue un partido con mucho oficio, donde el equipo supo aguantar y llevarse los tres puntos ante un rival de peso con un gol de penalty de un jugador con pasado sportinguista, Isma Cerro. Este lunes toca visitar Llanes, mi segunda casa, el pueblo de mi familia, donde aprovecharé para ver a algunos amigos y parientes.

El miércoles regreso a México, pero a pesar del momento complicado del equipo, sigo manteniendo la ilusión por que a finales de mes el trabajo me llevará de nuevo a España y aprovecharé para ver mi séptimo partido de la temporada, en El Alcoraz contra el Huesca. Otra oportunidad para seguir al Sporting en cualquier rincón del mundo donde me toque estar.

Después de tantos empates, solo espero que esta vez el viaje no termine con la misma historia. Que, por una vez, pueda ver al Sporting ganar y no volver a casa con esa sensación de que siempre falta algo. Porque, por muchos empates y aunque el equipo no pase por su mejor momento, la pasión por estos colores no entiende de distancias ni de resultados.