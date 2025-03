"No, los inmigrantes no vienen para sustituirnos": los bulos que desmonta un referente asturiano en demografía

Un señor le preguntó hace veinte años a Rafael Puyol (Gijón, 1945) que a qué se dedicaba. El asturiano le contestó con pocas palabras: "Me dedico a la demografía", dijo, lo que provocó la curiosidad de su interlocutor. "¿Y eso que es?". Puyol intentó explicarlo de forma sencilla: "Hombres, pues es algo así como contar los que nacen, los que mueren, los que emigran, los que se hacen mayores...". El gijonés todavía recuerda la réplica de aquel señor curioso, porque sostiene que todavía no está superada su creencia: "¡Pues vaya oficio de las narices tiene usted!".

El académico asturiano, catedrático de Geografía Humana y Doctor Honoris Casusa por siete universidades de América Latina, exrector de la Universidad Complutense de Madrid y actual presidente de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) presentó ayer su último libro, "¿Un mundo sin personas?", editado por Almuzara, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el centro de Madrid. A la cita acudieron alrededor de un centenar de personas.

Puyol afronta en su libro un riguroso análisis sobre el pasado, el presente y el futuro demográfico, basado en datos, en el que además intenta desmontar varias tesis que según él carecen de validez. "La gente sigue pensando que vivimos en un mundo de explosión demográfica y no es así; que todos los países tienen una natalidad muy alta y no es así; que la inmigración está desbordada y no es así o que el crecimiento demográfico va a continuar, y no es así", destacó el asturiano, acompañado en la mesa por Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en la segunda legislatura de José María Aznar y su editor; Emilio Lamo de Espinosa, doctor en Derecho por la Universidad Complutense; José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Nebrija y el asturiano Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Puyol se detuvo para hablar del concepto de la inmigración, sobre la que según él se hacen afirmaciones sin ningún aval científico.

"Se califica como si fuese una invasión y no es así: Europa nunca va a ser musulmana y África no nos va a invadir. Se utiliza la demografía como arma ideológica, para justificar determinadas creencias", aseguró. Y fue a más. "Con la inmigración se recurre a conceptos como el racismo y la xenofobia y en la mayoría de los casos no tienen fundamento y, si lo tienen, es minoritario. Los inmigrantes que vengan no nos van a sustituir. Hay gente que cree que los traerán enfermedades y competencia laboral, cuando la mayoría, sobre todo los de bajo nivel económico, vienen a cubrir los puestos que los nativos ya no quieren desempeñar", destacó Puyol, que también criticó que se relacione a los inmigrantes con la delincuencia, solo por el hecho de serlos. "Puede haber casos, pero de eso, a criminalizar a todo el colectivo hay un salto que se me antoja importante".

Emilio Lamo de Espinosa destacó el libro de Puyol, "un académico del lobby asturiano" realizado con un estilo de "periodismo moderno y de forma rigurosamente objetiva". José Luis García Delgado por su parte, describió al asturiano como el mejor demógrafo del país, ya que "ha alcanzado un nivel estupendo, donde no tiene que demostrar lo mucho que sabe, sino transmitir bien lo que conviene que se sepa".