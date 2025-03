La directora de Emigración, en el gran apagón en Cuba: "Es un acto de justicia ayudar a los asturianos que viven aquí"

Cuba sufre, desde la noche del viernes, el cuarto apagón en cuatro meses. Los diez millones de habitantes de la isla se han quedado sin electricidad. Es otro episodio de la aguda crisis energética que vive la isla y que en esta ocasión está viviendo en primera persona Olaya Romano, directora general de Emigración del Principado. En compañía de dos trabajadoras sociales del Principado visita estos días a los asturianos de Cuba para informar a las personas interesadas en solicitar la ayuda económica del gobierno asturiano y ponerlos al día sobre los plantes de retorno. La comunidad asturcubana, donde se viven casos de extrema necesidad, es la más castigada de todas las que hay en el mundo y, por tanto, principal perceptora de estas ayudas. “Desde ayer (por el viernes) a las ocho y media de la tarde no hay luz en toda la isla. Y, sumado a ello, está la falta de combustible que hay en Cuba, de tal manera que los generadores de emergencia tampoco funcionan. No hay luz para trabajar, ni ascensores, ni cámaras frigoríficas, nada… Esta experiencia, por llamarla de alguna manera, nos sirve para darnos de bruces con la realidad que viven aquí personas nacidas en Asturias y sus hijos e hijas. Y la importancia que tienen para ellos las ayudas del Principado”.

Olaya Romano se comunica con LA NUEVA ESPAÑA a través de un largo audio enviado por whatsapp. Hay que ahorrar batería de móvil, no sabe cuándo podrá recargar. Tiene solo un 14%. “Para nosotros, en España sería impensable no tener internet, no poder cargar el móvil, Pero aquí, de repente, si no tienes velas, no puedes hacer nada”, apunta como ejemplo. Mantuvieron un encuentro con los asturianos de la isla en la sede de la Federación de Centros Asturianos, pero la situación complicó a muchos la asistencia al encuentro. A los asistentes el presentaron el programa de retorno que tiene el Principado y la cita también sirvió para informarles sobre cómo solicitar, cuando se abra la convocatoria, unas ayudas económicas que este año se han elevado a un total de 460.000 euros. De las 833 solicitudes que recibió la administración regional, más de 600 provenían de Cuba, donde hay unos 17.000 asturianos, la mayoría de ellos hijos de asturianos con la nacionalidad española.

El encuento en La Habana con representantes de la comunidad astur-cubana / .

Olaya Romano destaca el cariño y agradecimiento con el que los asturianos de la isla reciben la visita de los representantes del Principado, especialmente en estas circunstancias críticas. La directora general de Emigración incide en que estas ayudas son “un acto de justicia”. “Muchos de los asturianos que vinieron a Cuba hicieron mucho dinero y siempre aportaron a los asturianos que se quedaron en Asturias. Siempre aportaron a sus pueblos de Asturias, construyeron escuelas, construyeron canalizaciones. Y ahora mismo merece la pena el esfuerzo de devolvérselo. Tenemos una deuda con los asturianos que están aquí en Cuba que ya es una población muy envejecida y que ya no puede regresar. Qué menos que su Gobierno les acompañe, aunque sea con esta ayuda económica que, en muchos casos, y ellos mismos nos lo dicen, les da de comer todo el año”. “Si de esta situación se puede sacar algo es el hecho de darnos cuenta realmente de la importancia que tiene que el gobierno de Asturias siga apostando por esas ayudas individuales que además muchas veces son cuestionadas”, añade Romano.