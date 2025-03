La Fundación Vinjoy se abre a América con un proyecto innovador para compartir su modelo de intervención socioeducativa

La Fundación Vinjoy, uno de los grandes referentes en Asturias en la atención e integración de colectivos desfavorecidos, quiere abrirse a los países de América Latina. Para ello han lanzado el proyecto "Convive Iberoamérica", cuyo objetivo es construir una red de colaboración entre los distintos países de las dos orillas del Atlántico para fomentar "la inclusión y la construcción social mediante la intervención socioeducativa avanzada". Aspiran a "abrazar la justicia social como compromiso compartido", indica Adolfo Rivas, director gerente de la institución.

La Fundación Vinjoy atiende en Asturias a 2.300 personas en distintos procesos socioeducativos "en todas las situaciones más complejas del mundo": discapacidad intelectual, enfermedad mental grave, violencia sexual, violencia juvenil, embarazo adolescente… Y todo, apunta Rivas, "con alegría, que a veces parece que el mundo de lo social es triste, y nuestro mundo está lleno de esperanza".

Ahora, la Fundación quiere aportar todo el conocimiento acumulado durante estos años en la atención de estos colectivos excluidos socialmente para exportarlo a los países latinoamericanos. Su modelo es el denominado "Modelo de Intervención Socioeducativa Avanzada", un paradigma que, según detalla Rivas, "se basa en la dignidad de la persona y en un acompañamiento en procesos socioeducativos. Dimensiones como la creatividad, la alegría, la alta exigencia, el compromiso personal y el proceso socioeducativo se combinan para generar un impacto transformador".

Para exportar ese conocimiento y experiencias a Latinoamérica, desde la Fundación Vinjoy han buscado ya el respaldo de distintos agentes sociales. Por la parte asturiana tienen "el compromiso de colaboración activa" del Gobierno del Principado y también se han sumado asociaciones como Asturias Compromiso XXI, donde se agrupan numerosos profesionales asturianos que se encuentran trabajando en todas las partes del mundo, con un peso especial en países como México, donde la asociación ha abierto una delegación. También quieren integrar en el proyecto a la Universidad de Oviedo y a la red de centros asturianos que pertenecen a la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA). Del lado americano se han puesto en contacto con la Organización de Estados Americanos. Están a la espera de recibir el próximo mes la visita de su secretario general, Mariano Jabonero, para firmar un convenio. También han contactado con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que ahora está presidido por Antonio Garamendi, líder de la patronal española CEOE.

Precisamente este viernes, aprovechando la visita a Asturias para reunirse con la cúpula de la patronal asturiana FADE, Garamendi visitó las instalaciones de la Fundación Vinjoy, en Oviedo. Quería conocer de primera mano el proyecto "Convive Iberoamérica". Garamendi quería conocernos y mostró un especial interés también por algunos de nuestros proyectos como las cooperativas autogestionadas para personas con discapacidad intelectual o los temas de conducta de menores en situación de conflicto social", apuntó Adolfo Rivas tras el encuentro. "Nosotros creemos que todo lo relacionado con la intervención socioeducativa tiene todo el sentido en Iberoamérica y allí hace mucha falta. Desde Asturias podemos prestar un servicio importante".

El objetivo de esta iniciativa de la Fundación Vinjoy es "conectar instituciones, organizaciones y líderes para compartir conocimientos, desarrollar prácticas innovadoras y generar impacto transformador, especialmente en las comunidades vulnerables". La Fundación Vinjoy aspira a ser un "puente estratégico" entre Asturias e Iberoamérica y liderar "un modelo poderoso de cohesión social". Adolfo Rivas: "La fundación ha decidido hacer intervención directa únicamente en Asturias, no hemos querido abrir centros en otras regiones, pero en estos momentos representamos una opción de evolución social que nos parece que es especialmente valiosa. Entonces, cuando tienes algo valioso te gusta compartirlo y ¿con quién lo queríamos compartir? Pues con el lugar del mundo en estos momentos que nos parece que tiene más potencialidad de cambio, de crecimiento, de construcción: Iberoamérica. Y además porque son nuestros, porque son nuestros hermanos".

La Fundación ya está colaborando con la Universidad de Oviedo en la preparación de un máster para la difusión académica de sus conocimientos. También colabora con la Universidad de Magdalena, en Colombia. "Pero nosotros queríamos ahora que no solo se quedara en el mundo universitario. Queríamos que entrara en el mundo político, en el mundo de las empresas, que apuesten por la construcción social para que lo puedan implementar. Tenemos un 70% de personas que no están contentas en sus trabajos y eso es vulnerabilidad social también. Y nosotros tenemos herramientas para trabajar todo eso, para incluirlas en otros ambientes que ahora no estaban. Nosotros no queremos llevar la implementación directa, pero sí participar, colaborar, asesorar y apoyar esa implementación de políticas sociales. Y nos parece que los empresarios y los políticos están especialmente interesados para evitar populismos e injusticias que al final generan la ruptura y no una construcción social sana".