La crónica del "sportinguista volador" desde México: la vida sigue igual

Diego Álvarez Bada lleva once años trabajando como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Hace cinco fundó la peña "La villa de Quini", de la que es presidente. Es la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting y ha vivido todos los derbis asturianos que se han celebrado desde 2017, cuando los dos principales equipos asturianos se volvieron a encontrar en la competición.

Tras poder disfrutar la semana pasada del Molinón y del Sporting ante el Racing de Santander, esta vez tocaba de nuevo verlo desde la Ciudad de México, en un horario bastante aceptable: las dos de la tarde. Es, sin duda, el mejor horario posible para seguir al Sporting desde este lado del Atlántico. Pero, más allá de la comodidad horaria, el desenlace fue el mismo de siempre: otro empate. El sexto consecutivo.

El Sporting igualó ante el Córdoba en un partido atractivo para el espectador, con momentos de ida y vuelta, pero que dejó sensaciones más amargas que dulces. El primer tiempo tuvo un dominio alterno, aunque el Córdoba fue mejor, sobre todo en el centro del campo, donde manejó el balón con más criterio. Las numerosas bajas en esa zona pesaron demasiado en el Sporting. Y cuando parecía que el 0-0 se mantendría hasta el descanso, llegó el gol del Córdoba en los minutos finales del primer tiempo.

Obligado por el marcador, el Sporting mejoró en la segunda mitad. De menos a más, el equipo tomó la iniciativa y, con la entrada de Campuzano, logró generar más peligro en ataque. Sin embargo, hay cambios que sigue haciendo Albés que me cuesta entender, pero él sabrá por qué los hace. Lo que sí parece evidente es que hay jugadores que no dan el nivel para un equipo con aspiraciones. De cara a la próxima temporada, habrá que revisar bien qué tipo de refuerzos necesita el Sporting para no seguir sumando jugadores que no aportan lo suficiente para competir por los puestos de arriba.

El segundo tiempo fue de vértigo. Muchas llegadas, ocasiones claras y un partido completamente abierto. Aunque el Sporting llevó el peso del juego y generó las llegadas más peligrosas, el gol se resistía. Hasta que, en el tramo final, Carlos Dotor apareció para rescatar un punto con su segundo gol desde que llegó al equipo. A pesar de que el empate es insuficiente, el momento en el que se consiguió hace que tenga un leve sabor a victoria. Dotor está demostrando mucha calidad, sobre todo en la construcción del juego ofensivo. Creo que se debería de darle más minutos.

El Sporting compite, pelea y da la talla en los partidos. Juega de tú a tú contra equipos de la parte alta, pero le falta algo. Y ese algo es el gol. Lo hemos dicho muchas veces: falta un delantero que marque diferencias, un jugador que traduzca el esfuerzo del equipo en puntos. Sin eso, es imposible aspirar a nada.

Y aquí estamos. Desde hace meses se veía venir, pero cada jornada lo confirma más: la temporada está prácticamente finiquitada. Demasiado lejos el playoff, demasiado pronto para preocuparse por el descenso. Aunque la distancia con la zona baja se puede reducir, parece difícil que el Sporting termine sufriendo por la permanencia. Ojalá sea así y no nos llevemos un disgusto en las últimas jornadas.

Ahora vienen partidos, en teoría, más accesibles, pero también ya sabemos lo que se le complica al Sporting los equipos de abajo. Aún asi el Sporting está obligado a ganar y asegurar la salvación lo antes posible. Veremos si logra romper la dinámica de empates y sumar de tres en tres.

Aquí en México, en esta ocasión no pudimos reunirnos como Peña para ver el partido, a pesar del buen horario. Ojalá dentro de tres semanas, cuando el equipo vuelva a jugar a esta hora, podamos juntarnos y compartir con ustedes cómo se vive un partido del Sporting entre sportinguistas y paisanos desde este lado del charco.

Por otra parte, este domingo por la madrugada en Asturias, y mientras en Gijon se digería otro empate del Sporting, en México el Atlas de Djuka se enfrentaba al América, el tricampeón y equipo más poderoso del país, con el Asturiano Álvaro Fidalgo como una de sus figuras. El resultado fue el esperado: 3-1 a favor del América en el Estadio Jalisco.

Pero lo reseñable para nosotros fue el golazo de Djuka. Un disparo cruzado, desde fuera del área, directo al ángulo. Un gol de auténtico crack que en ese momento acercó al Atlas en el marcador (2-1). La afición del Atlas está encantada con él. Es el referente ofensivo del equipo y, en partidos como este, demuestra que es el jugador más peligroso que tienen.

Con este gol, Djuka ya suma nueve en la temporada y entra de lleno en la pelea por el título de máximo goleador. El líder actual, el Colombiano Diber Cambindo del Necaxa y uno de los equipos más seguidos por los españoles en México, tiene 11, pero estará un mes de baja por lesión. Si Djuka sigue con este ritmo goleador, podría convertirse en el primer Pichichi de la historia del Atlas. Sería un logro importante para el club y por lo menos ellos sí tendrán un aliciente en medio de una temporada en la que difícilmente puedan aspirar a la liguilla.

En fin, la vida sigue igual. El Sporting sigue empatando, la temporada parece sentenciada y Djuka sigue marcando goles al otro lado del mundo. Ojalá pronto tengamos algo más ilusionante que contar.