De Paco González a Juanma Castaño, pasando por Edu Pidal, Antón Meana y Heri Frade: los deportes de la radio tienen acento asturiano

La radio nocturna se escucha con un marcado acento asturiano: el de los periodistas de las principales cadenas generalistas que dirigen los espacios radiofónicos más reseñables de la información deportiva. Paco González y Juanma Castaño son las referencias de la Cope, Edu Pidal presenta todos los días por la noche en Onda Cero y Antón Meana hace lo propio en la SER, aunque en su caso solo en domingo. LA NUEVA ESPAÑA pasa una jornada en cada programa deportivo nacional y habla con sus locutores, que no pierden de vista la región desde Madrid.

Edu Pidal, junto a Rocío Martínez, en el estudio de Onda Cero. / X. F.

El apasionante y complicado reto de Edu Pidal, comandante de las noches de Onda Cero

El periodista llanisco ocupa ahora el lugar de su mentor, el mítico José Ramón de la Morena: "Competimos contra nosotros mismos, el acceso a los protagonistas ahora está imposible"

No se puede entender la carrera y el momento actual de Edu Pidal (Llanes, 1983) sin la figura de José Ramón de la Morena, el mito de la radio deportiva nocturna, primero en la Cadena SER y finalmente en Onda Cero, ya retirado de las ondas.

De la Morena, que fue jefe del asturiano, sale una y otra vez en la conversación. Pasadas las 21.00 horas, apenas hay gente en la redacción y Pidal está cerrando el protagonista del programa de esa noche. Habla de esto y aquello con Carlos Bustillo, uno de los periodistas de "Radio Estadio", el programa deportivo nocturno de Onda Cero que desde el pasado verano dirige y presenta junto a Rocío Martínez.

No está clara la apertura de ese día; no hay muchas noticias. La tarde ha sido relativamente tranquila, pero colea la inoportuna lesión de Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid. Los tertulianos van llegando a las mastodónticas instalaciones de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el conglomerado empresarial al que pertenece Onda Cero. Desfila por ahí Ricardo Sierra, reportero ovetense de Movistar. Pidal está tranquilo, va con su personalidad. No se altera antes de un programa. Se sienta en una sala y reflexiona en voz alta.

"Hay un cambio evidente en la radio: el acceso a los protagonistas está imposible. Trabajé dieciséis años con José Ramón (de la Morena), que lo tenía todo. Si el Real Madrid presentaba a Mourinho al mediodía, por la noche estaba en ‘El larguero’ (el programa de la SER que dirigió durante décadas); si presentaba a James Rodríguez, por la noche estaba en ‘El larguero’; si Iniesta se despedía del Barcelona, José Ramón se llevaba a Serrat al césped del Camp Nou...", indica Pidal, que disecciona el cambio de modelo en la radio deportiva, más tendente a la tertulia desde que los presidentes, los entrenadores o los directores deportivos, en esencia el mundo del fútbol, decidieron poner una muralla entre informador y protagonista. Atrás quedan otros tiempos, que Pidal vivió como reportero cuando empezó a trabajar en la Cadena SER en Gijón. "Iba todos los días a Mareo, a cubrir el entrenamiento del Sporting, en la etapa de Manolo Preciado. Veía a todos los jugadores, hablaba con uno, con otro: algo tan simple ya no se hace y ha cambiado el modelo de los programas".

Tilda a Rubiales de "macarra" y critica la posición de otros medios que estuvieron "entregados"

Edu Pidal, como el resto de protagonistas de este reportaje, es un obrero de las ondas. Tras mucho esfuerzo ha logrado sentarse en el estudio que dirigió una bestia como José Ramón de la Morena. Antes fue reportero: cubrió al Atlético y al Real Madrid. Cada noche presenta el programa y le escuchan diariamente más de 220.000 oyentes, según el último Estudio General de Medios (EGM). Pero el conocido locutor estaba acostumbrado a ser líder de audiencia. De la Morena, primero; el resto, detrás. "Con él no bastaba ni ser segundo, ni primero con malos resultados".

La época de grandes liderazgos se acabó. Pidal afrontó un atractivo y a la vez complicado reto: comandar la noche deportiva de Onda Cero compitiendo con la SER y la Cope, dos gigantes, que le ganan en audiencia. "Competimos contra nosotros mismos. Tenemos la presión de mejorar, de subir, de acercarnos a ellos, aunque por el momento estemos lejos. Cogimos el programa bastante abajo y necesitábamos visibilidad, que no se consigue de un día para otro. A la Cope le costó 15 años igualarse con la SER...", destaca el asturiano, que lleva 15 años en Madrid: primero en la radio de Prisa y luego en Onda Cero, desde 2016, cuando acompañó a De la Morena en el cambio de emisora.

Pidal ha visto desfilar en los últimos años a todos los personajes conocidos del deporte. "¿Luis Rubiales? No me sorprende nada todo lo que pasó con el beso a Jennifer Hermoso. Me parece un macarra, siempre lo fue. Nosotros (El equipo que trabaja con él y que lo hacía con De la Morena) descubrimos pronto al personaje, aunque otros medios que estaban entregados a él...".

No se corta al analizar el momento actual de los dos principales equipos de fútbol de Asturias, el Oviedo y el Sporting, comandados por Pachuca y Orlegi, grupos mexicanos. "No conozco a nadie en Orlegi, jamás hablé con ellos, pero desde la distancia tengo la sensación que llegó al Sporting porque fue la opción que le surgió en ese momento. En el Oviedo parece que aciertan más, que las cosas van mejor. A ver si pronto están los dos en Primera", desea Pidal, que se despide y pone rumbo al estudio. Se sienta, coge aire y… "¡Buenas noches…!".

Antón Meana, ante el micrófono. / X. F.

Antón Meana, la estrella que brilla solo los domingos: "Me alquilan el estudio"

El gijonés presenta "Carrusel canalla", el programa más escuchado de la noche, una vez a la semana y "con la sensibilidad de ser asturiano"

Antón Meana (Gijón, 1986) no nació con una radio debajo del brazo, pero sí bajo sus pies. La redacción de la Cadena SER de Gijón está en el mismo edificio de su casa: él vivía (allí sigue su familia) en el octavo y el estudio está en el entresuelo. No parece casualidad que teniendo 12 años se sentase delante de un micrófono para decir esto y lo otro sobre el Sporting. "Mi primer contacto real con la radio fue en 1998, con el Sporting en Segunda, cuando Manfredo Álvarez y Juanma Castaño, que ya andaba por ahí, se inventan una tertulia con niños. Uno de ellos era yo. Criticábamos mucho a los jugadores, decíamos unas barbaridades...".

De aquello han pasado casi tres décadas, pero realmente la cosa no ha cambiado mucho, para Meana, periodista deportivo y voz y rostro cada vez más conocido en la radio nocturna. El gijonés sigue hablando delante un micrófono, aunque ahora lo hace desde lo alto de un edificio de la Gran Vía (Madrid), donde están los estudios de la cadena de radio más escuchada de España, la SER, del Grupo Prisa. Aunque Meana es un rara avis en este clima de profunda asturianía en las ondas. Lo explica él mismo, antes de poner contexto necesario. "No soy una estrella de la radio, eso es muy importante saberlo y tenerlo muy claro. A mí me hacen un hueco en la SER: me alquilan el estudio", dice sonriendo.

Meana es una excepción porque de lunes a sábado es reportero de calle, centrado en la información del Real Madrid, y los domingos, día grande para la radio, sustituye a Manu Carreño y presenta "Carrusel canalla," el programa de la noche que el resto de días se llama "El larguero". Lo hace junto con Sique Rodríguez, periodista que cubre al Barcelona.

"Es una apuesta de la cadena, para hacerlo de forma coral, y estamos encantados. La SER decide que los domingos por la noche quiere tener dos voces en esta dualidad mediática que es Real Madrid-Barcelona: uno que sigue la información de un equipo y otro que sigue la del otro. Yo tengo la sensibilidad de ser asturiano y, por tanto, me puedo poner en la piel del resto de ciudades de España que quieren escuchar la radio. Es una gran responsabilidad, nos divertimos y hemos conectado bien con la gente. La gente no pone la radio para oírme, pone la radio para oír la SER y con esa responsabilidad hacemos el mejor programa posible".

El de la noche de la SER, según datos del EGM, es el programa nocturno más escuchado de la radio, con 733.000 oyentes, por los 641.000 de "El partidazo de Cope", que dirige Juanma Castaño.

Es domingo y el gijonés anda de aquí para allá, preparando el programa con otro asturiano, el joven redactor Héctor González. La charla se interrumpe varias veces porque Meana recibe llamadas, charla con su productor e incluso graba una entrevista a un peñista del Valladolid, que se emitirá después.

Asturias es un tema central en la conversación. Para el gijonés no es casualidad que los periodistas nacidos en el Principado tengan tanta presencia en las ondas. "Hay que puntualizar que hay muchos asturianos, pero, ojo, por encima de todo hay muchos sportinguistas. Creo que es por el papel que tiene la radio en Gijón, y especialmente la SER, por la importancia de Manfredo Álvarez (periodista deportivo), que influyó en una generación de chavales que queríamos dedicarnos a esto".

Meana, ácido en la crítica, es un reconocido seguidor del Sporting, aunque últimamente no deja títere con cabeza en su colaboración semanal en SER Gijón, para analizar el momento del equipo. Una frase resume su opinión sobre los dos grandes del fútbol asturiano: "El Oviedo está de subida, y el Sporting, de bajada. Esto es determinante: al Oviedo le compraron los mexicanos más futboleros...". Se acaba el tiempo y empieza "Carrusel canalla".

Juanma Castaño, en el estudio de la Cope. / José Luis Roca

Juanma Castaño: "No hay día que no me acuerde de Pepe Domingo"

El periodista asturiano de la Cope entona el mea culpa por criticar a la alcaldesa de Gijón a raíz del Mundial 2030: "Tenía más información que yo"

Paco González y Heri Frade bajan las escaleras en la redacción de la Cadena Cope. Se dirigen al estudio. El Madrid juega esa tarde un partido de Liga de Campeones y faltan apenas unos minutos para que empiece "Tiempo de juego", el programa deportivo en el que se siguen los partidos, que dirige González, nacido en Madrid pero considerado asturiano por los orígenes de su familia, de Tineo. "Nos falta el paleto, nos falta el paleto. ¿Dónde anda?". El "paleto" es Juanma Castaño, que llega a la redacción el último y no suelta el móvil. Castaño, gijonés del 77, no llega tarde, es que empieza mucho más tarde. Dirige y presenta desde 2016 "El partidazo de Cope", el programa nocturno de la cadena de la Conferencia Episcopal. "Nuestro factor diferencial es Juanma, porque si el conductor de la noche no tiene una chispa especial estás muerto. Hacer el programa de la noche me parece dificilísimo en estos tiempos. La tarde es otra cosa, se trata de disfrutar del partido y transmitirlo", opina Paco González. Los periodistas de los deportes de la Cope son los más conocidos de la parrilla. Los Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño… Antes estaban en la SER. Entre ellos estaba Pepe Domingo Castaño, leyenda de la radio, que falleció en septiembre de 2023. "No hay día que no me acuerde él", destaca Castaño. Entre ellos hay piquillas y diferencias, alguna generacional. Paco González dice que a Juanma Castaño le "obsesiona" la audiencia, algo que el gijonés no oculta. "Me influyen muy poco los números", recalca el de Tineo. Su programa, "Tiempo de Juego", es líder los fines de semana, aunque la SER es más escuchada los domingos. El espacio de Juanma es ahora segundo, por detrás de "El larguero", de la radio de Prisa, contando solo el EGM, sin tener en cuenta los podcasts u otros modos de escucha. La asturianía en la redacción de Cope es indiscutible: un gijonés del Sporting por las noches, y uno de Tineo del Oviedo durante la tarde del fin de semana. Heri Frade, de Pola de Lena, también oviedista, afronta una tarea "titánica": sustituir las cuñas publicitarias de autor que elaboraba Pepe Domingo Castaño, que durante décadas escucharon millones de españoles. "Es como ponerte la camiseta de Messi todos los días después de que se retire. Estoy convencido que Pepe estaría orgulloso", defiende Castaño.

Paco González, con Juanma Castaño al fondo, durante "El partidazo de Cope" / José Luis roca

Los tres se sientan en una sala de reuniones. Difieren en el rumbo de Asturias, tema estrella en la tertulia. El mayor es el más pesimista.

–¿Cómo ven la región?

–Juanma Castaño: No soy tan pesimista como Paco, tenemos que arrancar y quitarnos los complejos. Hay un problema de mentalidad, porque los asturianos a veces nos creemos malísimos. Es fundamental rejuvenecer la población.

–Paco González: A Asturias le hace falta un plan de futuro desde hace muchísimos años. La Asturias que yo conocí se basaba en la ganadería y la minería y nunca se ha establecido un rumbo claro desde que se empezó a reducir. Hay problemas concretos que me inquietan: en los pueblos no haya unas comunicaciones aptas para la gente que quiera teletrabajar. No soy muy positivo.

Heri Frade, con los cascos al cuello. / José Luis Roca

–Heri Frade: Voy a Pola de Lena y veo todo muy muerto y muy parado. Tengo la sensación de que se están metiendo todos los huevos del futuro de Asturias en el turismo, que está muy bien, pero no sé si da para tanto. El estado de la región dejó hace meses uno de los momentos radiofónicos del curso por una polémica entre Paco González y Adrián Barbón, presidente del Principado. Este último afeó un comentario del periodista en las redes sociales, que había dicho de pasada, alabando el ambiente de un partido del Oviedo, que Asturias no podía "presumir de mucho". Barbón escribió que "no todos somos unos faltosos" y Paco González le contestó con un editorial de 15 minutos, criticándole y apodándole "Barboncito". González lo explica: "En mi vida había hablado con él y me quiso meter un mandoble en redes en plan chulo. Por eso le contesté". Castaño vivió ese choque desde la distancia. "Me pilló en medio y vi que Paco iba como un tren de alta velocidad. Barbón se equivocó, aunque seguramente no lo hizo con mala fe, simplemente opinó viendo un clip de treinta segundos, sin tener en cuenta el contexto. Después de aquello escribí a Barbón. Le dije: ‘Presidente, creo que en esto has medido mal’. Se lo dije a Paco. La charla deja un momento inesperado: Juanma Castaño entonando el mea culpa por un asunto del Sporting y la candidatura fallida de El Molinón para ser sede del Mundial. "Quiero que salga en LA NUEVA ESPAÑA: fui crítico con la Alcaldesa (Carmen Moriyón) y quizá tenía más información que la que tenía yo. Y, sobre todo, sensatez. Le deseo mucha suerte porque en un momento personal complicado me ha demostrado lo buena persona que es". Dicho queda.