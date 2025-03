Almeida, el hostelero asturiano que llega a la patronal nacional: "Nuestra región tiene muchas oportunidades, fuera y dentro"

Después de los abrazos, de las felicitaciones, del largo discurso y de la foto oficial, el ovetense José Luis Álvarez Almeida, nuevo presidente de la patronal Hostelería de España, se paró a pensar en todo el recorrido. "Es un reto tremendo: no hay que dejar de pensar que soy un hostelero ovetense, que en estos momentos tengo un bar con catorce trabajadores, que son los que van a sufrir mis ausencias", reflexionó.

Almeida se convierte ahora en un asturiano en un puesto clave a nivel nacional, siendo la hostelería uno de los motores económicos del país, como destacó el ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu durante la toma de posesión. Aunque el ovetense seguirá viviendo en la región en esta nueva etapa, ya que se mantiene como presidente de la patronal Otea, su vida se convertirá ahora en un ir y venir entre el Principado y Madrid. "Intentaré estar dos o tres días en la capital, los lunes y los martes, calculo. Espero ser disciplinado, porque quiero seguir trabajando con el gran equipo de Otea", destacó.

Para el nuevo presidente de la patronal nacional, su llegada a Hostelería de España deja un claro mensaje para los asturianos que están fuera, y también para los que evolucionan en la región. "Tenemos que creernos de verdad que somos grandes empresarios. No queremos dar lecciones a nadie, pero tenemos que intentar que este carácter tan nuestro, de los asturianos, salga fuera y triunfe. A veces nos quejamos demasiado; somos muy quejones. Y digo una cosa: cuando vemos otra realidad fuera de Asturias, y yo ahora la veo, me doy cuenta de que ni estamos tan mal, ni somos tan malos. Esta región tiene muchas oportunidades, fuera y dentro de Asturias", destacó Almeida, muy emocionado al leer su discurso y todavía en una nube en los corrillos posteriores, en los que departió con Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado o Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, entre otros.

Los dos representantes políticos, de diferentes partidos, del PSOE Llamedo y del PP Canteli, coincidían tras el acto en una reflexión: "Tener un asturiano en un puesto importante en Madrid es una buena noticia para Asturias".